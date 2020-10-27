РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3814 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 481 45
вакцина (3815) карантин (16730) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил "уникальность" работы над украинским кандидатом в вакцины, в которой исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комиссаренко

"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому что сейчас это авторское право производителей", - сказал главный санврач.

По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях – такие в Украине существуют и готовы начать производство", - пояснил Ляшко, добавив, что у мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Пізно, Буба вже об"явив про унікальну українську вакцину.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:48
+8
Зебілу не кажіть. Засмутиться. Хоча... може не зрозуміє
показать весь комментарий
27.10.2020 13:51
+3
а че галабародька тогда врет У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
показать весь комментарий
27.10.2020 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно, Буба вже об"явив про унікальну українську вакцину.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:48 Ответить
У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 74
показать весь комментарий
27.10.2020 13:54 Ответить
Україна має надпотужний науковий потенціал в медицині і потрібно зробити все щоб монетизувати цей потенціал в мільярди доларів прибутків від продажу вакцин української розробки! Влада має виділити безпрецедентні ресурси і надати максимальні адмінвстративну підтримку! Це сьогодні питання більш важливе ніж війна, бо від цього залежить чи знайде Україна своє місце виробника в світовому бізнесв! Це для України унікальний шанс
показать весь комментарий
27.10.2020 14:28 Ответить
Це ви кому кажете? Якщо мені - то в мене нема таких грошей з собою, дзвоніть бубочці, у нього мої податки.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:13 Ответить
Суку Ляшка на плаху. Он организовал "штаб вакцинации", а на науку и специалистов ему и Степанову начхать. Сатанисты хреновые, штабисты. В Южной Корее после недавней вакцинации от гриппа умерло уже 48 человек. Там АРМАГЕДОН происходит, умирают здоровые молодые люди. Люди в шоке. А у нас рогатые убийцы украинцев предлагают вакцины каждый день, детям уже 33 вакцину ввели в грудном возрасте, в обязательном порядке. А умерших списывают на смерти по другим причинам. Не предлагают многомиллионной компенсации за смерть как делают в цивилизованных странах. Тьфу, твари рогатые.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:24 Ответить
Место подобным тебе идиотам антипрививочникам - на лавке у подьезда.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:33 Ответить
Прививайся, я буду рада за таких как ты. По отношению к тебе я только ЗА вакцинацию.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:36 Ответить
Вакцинация начнется в середине декабря, и это будет в Раше
показать весь комментарий
27.10.2020 15:07 Ответить
Это очень радует.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:57 Ответить
С каких это пор Вы за вакцинацию??? Вы же недавно рассказывали о вреде вакцинации, дескать параллельно происходит "чипирование" и вообще умирают "здоровые молодые люди". Как будет "трепло" женского рода?
показать весь комментарий
27.10.2020 16:47 Ответить
Да, слабоумных людей меньше не становится, в каждым днем все больше. Почитай всю ветку комментариев и не смеши людей.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:50 Ответить
Почитай? Не "тыкай" после того, как я к тебе на "Вы". Ветку я читал и без Вашего указания, но нечего на ветку пенять, а лучше ответить Вам перед веткой за Ваше "флюгерное" поведение.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:12 Ответить
Идиот, ты понимаешь шутки, сарказм? Я пишу - прививайся и сдохни , потому что ты дурак, на одного дурака меньше будет. В другом комментарии человек пишет, что прививки начнутся с паРаши и я пишу хорошо, потому что паРаша - враг Украины. Ты вообще нормальный? Я же пишу для нормальных, а не для тех кто тормоз по жизни. Можешь мои комментарии не читать.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:20 Ответить
"Суку Ляшка на плаху. ...Тьфу, твари рогатые."
Я же не знал, что это шутки. Предупреждать надо, например, смайликом. Что значит "не читать твоих комментов?" Они же такие смешные, забавные. Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 798
показать весь комментарий
27.10.2020 19:50 Ответить
Ты нейробот? ПНХ и не морочь людям голову.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:57 Ответить
Распоясалась по ненормативу. Напрашиваешься на бан.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:05 Ответить
Зебілу не кажіть. Засмутиться. Хоча... може не зрозуміє
показать весь комментарий
27.10.2020 13:51 Ответить
Як на мене, то наявність вакцини важливіша якогось там "статусу".
показать весь комментарий
27.10.2020 13:52 Ответить
Не кажіть, для наших чинуш дуже важливо любу гарну справу засрати, статусами, дозволами, сертифікатами, процедурами, термінами та узгодженнями з купою підписів та печаток.)
показать весь комментарий
27.10.2020 13:59 Ответить
А Ви погодитесь на щеплення вакциною, яка не має сертифіката, і не пройшла необхідні процедури (іспити) на ефективність та нешкідливість?
показать весь комментарий
27.10.2020 14:08 Ответить
Ви вважаєте, що сертифікат від чинуша з купою підписів є запорука якості та безпеки в наш час?
показать весь комментарий
27.10.2020 14:28 Ответить
Так, я вважаю, що, який би не був сертифікат, це краще, ніж його відсутність.
А на моє запитання Ви не відповіли. Ну то як, згодні на щеплення незрозуміло чим? Так ото ж.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:44 Ответить
Якщо в наукових статтях буде визнання серед певного кола спеціалістів, то так.
Визнання від Васі за столиком в 10643864 кабінеті мені не потрібно.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:21 Ответить
а че галабародька тогда врет У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
показать весь комментарий
27.10.2020 13:52 Ответить
То российская, они не знают, что в той ампуле, считают, что от Астра-Зенеки будет лучше, и их пощадят за верную службу. У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8206
показать весь комментарий
27.10.2020 13:56 Ответить
"У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования."
Источник: https://censor.net/ru/n3227350

Будете брать "вакцину" от Астра-Зенека (в комментариях в австралийских СМИ писали, что Астра-Зенекой владеет глав-вакцинатор Билл Гейтс) и вакцинироваться будете все, включая ваших детей.
Поняли, холуи ротшильдовские?
Вам не избежать "вакцинации" ваших детей, именно ваших и именно "вакциной" от Астра-Зенека.
Набрали денег у банкстеров?
Влезли в долги до дефолта?
Разрушили экномику?
Пришло вам время платить по счетам.

А вот я денег от ротшильдов не брала, я им ничем не обязана, и после строительства посольства Пластелины в "назависимом государстве", бывшем штате Виктория (независимость штата Виктория пока еще не объяявлена, но здание посольства уже есть, за ним присматривает кетаец на старой Альфа-Ромео) мне бояться совершенно нечего, меня к смерти этим строительством посольства приговорили.
Так что я посмотрю, что будет результатом той 'вакцинации" у вас, Слуги Народные: нарушение репликации ДНК или "рак-рачок"(С), как у Чавеса
показать весь комментарий
27.10.2020 13:55 Ответить
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4830
показать весь комментарий
27.10.2020 14:12 Ответить
Прививайтесь, а я посмотрю, чем закончите:
- вирусным раком, как Чавес
- или нарушением репликации ДНК.

"Безошибочность репликации ДНК необходима для предотвращения генетических аномалий, часто приводящих к болезни или смерти клетки. " (Википедия)

Мне, как энтомологу, изучающему вшей, очень интересно будет посмотреть, какие именно клетки будут первыми умирать у привившихся, то есть на какие клетки прежде всего будет направлена атака вакцины?
Половые клетки приходят мне на ум прежде всего, вот я и проверю свою научную гипотезу, мне торопиться некуда, я понаблюдаю.

"Репарация (от лат. reparatio - восстановление) - особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических реагентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации." (Википедия)

P.S. Ученому не обязательно любить и даже симпатизировать объектам своего исследования. Я, например. совсем не люблю вшей...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:26 Ответить
Статуса нет - но вы держитесь! А, денюжки освоим. Ковид, ковидом, а распил по расписанию.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:01 Ответить
Как, а Зе уже нас " обрадовал" в стиле Трампопона.. о величайшем в мире достижении в этой области , подробности о котором он пока сообщить не может из соображений небывалой секретности.. но побидище нас ждет мирового масштаба.. Или я что то не так понял...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:05 Ответить
Операция "Плацебо" и другие приключения клоунов
показать весь комментарий
27.10.2020 14:06 Ответить
Здрастє ! Старшой же сказав... Стопісят лімонів...
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1110
показать весь комментарий
27.10.2020 14:11 Ответить
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9500
показать весь комментарий
27.10.2020 14:17 Ответить
Всё только начинается...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:20 Ответить
а если украинская вакцина все-таки будет создана? Что делать? запретят? Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1943
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
Привившимся вакциной не от Астра-Зенека не дадут ковид-паспорта и они будут невыздными.
А кому щаз легко?
показать весь комментарий
27.10.2020 14:28 Ответить
Правильно писать не "запретят", а наши могут не разрешить, точнее, не дать сертификат. Но если вакцина будет сертифицирована в Украине, и окажется эффективной, за границу продавать не сможем.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:53 Ответить
Надо Зе на пробы в лабораторию сдать кому-нибудь, всё же пользы будет больше.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:19 Ответить
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5223
показать весь комментарий
27.10.2020 14:23 Ответить
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4105
показать весь комментарий
27.10.2020 14:24 Ответить
Та все будет хорошо. Сча найдут предприятие, зарегистрируют, будут все нужные бумажки...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:58 Ответить
... и мы увидим сколько тут настоящих проваксеров
Муахаха
показать весь комментарий
27.10.2020 14:59 Ответить
А про що ж ви нам тиждень розповідаєте. Таке враження, що мокшанську вже закупили і її треба "відбити"
показать весь комментарий
27.10.2020 19:02 Ответить
 
 