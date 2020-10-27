У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
В то же время он отметил "уникальность" работы над украинским кандидатом в вакцины, в которой исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.
"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому что сейчас это авторское право производителей", - сказал главный санврач.
По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.
"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях – такие в Украине существуют и готовы начать производство", - пояснил Ляшко, добавив, что у мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей.
Пожалуйста, подождите...
Я же не знал, что это шутки. Предупреждать надо, например, смайликом. Что значит "не читать твоих комментов?" Они же такие смешные, забавные.
А на моє запитання Ви не відповіли. Ну то як, згодні на щеплення незрозуміло чим? Так ото ж.
Визнання від Васі за столиком в 10643864 кабінеті мені не потрібно.
Источник: https://censor.net/ru/n3227350
Будете брать "вакцину" от Астра-Зенека (в комментариях в австралийских СМИ писали, что Астра-Зенекой владеет глав-вакцинатор Билл Гейтс) и вакцинироваться будете все, включая ваших детей.
Поняли, холуи ротшильдовские?
Вам не избежать "вакцинации" ваших детей, именно ваших и именно "вакциной" от Астра-Зенека.
Набрали денег у банкстеров?
Влезли в долги до дефолта?
Разрушили экномику?
Пришло вам время платить по счетам.
А вот я денег от ротшильдов не брала, я им ничем не обязана, и после строительства посольства Пластелины в "назависимом государстве", бывшем штате Виктория (независимость штата Виктория пока еще не объяявлена, но здание посольства уже есть, за ним присматривает кетаец на старой Альфа-Ромео) мне бояться совершенно нечего, меня к смерти этим строительством посольства приговорили.
Так что я посмотрю, что будет результатом той 'вакцинации" у вас, Слуги Народные: нарушение репликации ДНК или "рак-рачок"(С), как у Чавеса
- вирусным раком, как Чавес
- или нарушением репликации ДНК.
"Безошибочность репликации ДНК необходима для предотвращения генетических аномалий, часто приводящих к болезни или смерти клетки. " (Википедия)
Мне, как энтомологу, изучающему вшей, очень интересно будет посмотреть, какие именно клетки будут первыми умирать у привившихся, то есть на какие клетки прежде всего будет направлена атака вакцины?
Половые клетки приходят мне на ум прежде всего, вот я и проверю свою научную гипотезу, мне торопиться некуда, я понаблюдаю.
"Репарация (от лат. reparatio - восстановление) - особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических реагентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации." (Википедия)
P.S. Ученому не обязательно любить и даже симпатизировать объектам своего исследования. Я, например. совсем не люблю вшей...
А кому щаз легко?
Муахаха