Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко

Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, незважаючи на те, що в країні тривають відповідні дослідження.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Водночас він відзначив "унікальність" роботи над українським кандидатом у вакцини, в якій досліджували білки, які не розглядалися іншими розробниками.

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"Ми зможемо пояснити, в чому унікальність вакцини, коли відповідні матеріали з'являться в експертному центрі МОЗ, тому що зараз це авторське право виробників", - сказав головний санлікар.

За його словами, зараз в Україні шукають підприємство, яке готове взятися за виробництво вітчизняної вакцини. Водночас тривають переговори з організаціями, чиї кандидати у вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань.

"Ідеться про передачу технологій, щоб в Україні почали виробляти вакцину на власних фармацевтичних підприємствах - такі в Україні є і готові почати виробництво", - пояснив Ляшко, додавши, що у світових розробників також не вистачає виробничих потужностей.

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