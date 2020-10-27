Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко
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Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, незважаючи на те, що в країні тривають відповідні дослідження.
Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
Водночас він відзначив "унікальність" роботи над українським кандидатом у вакцини, в якій досліджували білки, які не розглядалися іншими розробниками.
"Ми зможемо пояснити, в чому унікальність вакцини, коли відповідні матеріали з'являться в експертному центрі МОЗ, тому що зараз це авторське право виробників", - сказав головний санлікар.
За його словами, зараз в Україні шукають підприємство, яке готове взятися за виробництво вітчизняної вакцини. Водночас тривають переговори з організаціями, чиї кандидати у вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань.
"Ідеться про передачу технологій, щоб в Україні почали виробляти вакцину на власних фармацевтичних підприємствах - такі в Україні є і готові почати виробництво", - пояснив Ляшко, додавши, що у світових розробників також не вистачає виробничих потужностей.
Будь ласка, зачекайте...
Я же не знал, что это шутки. Предупреждать надо, например, смайликом. Что значит "не читать твоих комментов?" Они же такие смешные, забавные.
А на моє запитання Ви не відповіли. Ну то як, згодні на щеплення незрозуміло чим? Так ото ж.
Визнання від Васі за столиком в 10643864 кабінеті мені не потрібно.
Источник: https://censor.net/ru/n3227350
Будете брать "вакцину" от Астра-Зенека (в комментариях в австралийских СМИ писали, что Астра-Зенекой владеет глав-вакцинатор Билл Гейтс) и вакцинироваться будете все, включая ваших детей.
Поняли, холуи ротшильдовские?
Вам не избежать "вакцинации" ваших детей, именно ваших и именно "вакциной" от Астра-Зенека.
Набрали денег у банкстеров?
Влезли в долги до дефолта?
Разрушили экномику?
Пришло вам время платить по счетам.
А вот я денег от ротшильдов не брала, я им ничем не обязана, и после строительства посольства Пластелины в "назависимом государстве", бывшем штате Виктория (независимость штата Виктория пока еще не объяявлена, но здание посольства уже есть, за ним присматривает кетаец на старой Альфа-Ромео) мне бояться совершенно нечего, меня к смерти этим строительством посольства приговорили.
Так что я посмотрю, что будет результатом той 'вакцинации" у вас, Слуги Народные: нарушение репликации ДНК или "рак-рачок"(С), как у Чавеса
- вирусным раком, как Чавес
- или нарушением репликации ДНК.
"Безошибочность репликации ДНК необходима для предотвращения генетических аномалий, часто приводящих к болезни или смерти клетки. " (Википедия)
Мне, как энтомологу, изучающему вшей, очень интересно будет посмотреть, какие именно клетки будут первыми умирать у привившихся, то есть на какие клетки прежде всего будет направлена атака вакцины?
Половые клетки приходят мне на ум прежде всего, вот я и проверю свою научную гипотезу, мне торопиться некуда, я понаблюдаю.
"Репарация (от лат. reparatio - восстановление) - особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических реагентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации." (Википедия)
P.S. Ученому не обязательно любить и даже симпатизировать объектам своего исследования. Я, например. совсем не люблю вшей...
А кому щаз легко?
Муахаха