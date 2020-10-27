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Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко

Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, незважаючи на те, що в країні тривають відповідні дослідження.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Водночас він відзначив "унікальність" роботи над українським кандидатом у вакцини, в якій досліджували білки, які не розглядалися іншими розробниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко

"Ми зможемо пояснити, в чому унікальність вакцини, коли відповідні матеріали з'являться в експертному центрі МОЗ, тому що зараз це авторське право виробників", - сказав головний санлікар.

За його словами, зараз в Україні шукають підприємство, яке готове взятися за виробництво вітчизняної вакцини. Водночас тривають переговори з організаціями, чиї кандидати у вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань.

"Ідеться про передачу технологій, щоб в Україні почали виробляти вакцину на власних фармацевтичних підприємствах - такі в Україні є і готові почати виробництво", - пояснив Ляшко, додавши, що у світових розробників також не вистачає виробничих потужностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У п'яти регіонах України не встигають оперативно перевіряти всі тести на COVID-19, - головний санлікар Ляшко
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Топ коментарі
+11
Пізно, Буба вже об"явив про унікальну українську вакцину.
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27.10.2020 13:48
+8
Зебілу не кажіть. Засмутиться. Хоча... може не зрозуміє
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27.10.2020 13:51
+3
а че галабародька тогда врет У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
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27.10.2020 13:52
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Пізно, Буба вже об"явив про унікальну українську вакцину.
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27.10.2020 13:48 Відповісти
У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 74
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27.10.2020 13:54 Відповісти
Україна має надпотужний науковий потенціал в медицині і потрібно зробити все щоб монетизувати цей потенціал в мільярди доларів прибутків від продажу вакцин української розробки! Влада має виділити безпрецедентні ресурси і надати максимальні адмінвстративну підтримку! Це сьогодні питання більш важливе ніж війна, бо від цього залежить чи знайде Україна своє місце виробника в світовому бізнесв! Це для України унікальний шанс
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27.10.2020 14:28 Відповісти
Це ви кому кажете? Якщо мені - то в мене нема таких грошей з собою, дзвоніть бубочці, у нього мої податки.
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27.10.2020 16:13 Відповісти
Суку Ляшка на плаху. Он организовал "штаб вакцинации", а на науку и специалистов ему и Степанову начхать. Сатанисты хреновые, штабисты. В Южной Корее после недавней вакцинации от гриппа умерло уже 48 человек. Там АРМАГЕДОН происходит, умирают здоровые молодые люди. Люди в шоке. А у нас рогатые убийцы украинцев предлагают вакцины каждый день, детям уже 33 вакцину ввели в грудном возрасте, в обязательном порядке. А умерших списывают на смерти по другим причинам. Не предлагают многомиллионной компенсации за смерть как делают в цивилизованных странах. Тьфу, твари рогатые.
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27.10.2020 14:24 Відповісти
Место подобным тебе идиотам антипрививочникам - на лавке у подьезда.
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Прививайся, я буду рада за таких как ты. По отношению к тебе я только ЗА вакцинацию.
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27.10.2020 14:36 Відповісти
Вакцинация начнется в середине декабря, и это будет в Раше
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27.10.2020 15:07 Відповісти
Это очень радует.
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27.10.2020 15:57 Відповісти
С каких это пор Вы за вакцинацию??? Вы же недавно рассказывали о вреде вакцинации, дескать параллельно происходит "чипирование" и вообще умирают "здоровые молодые люди". Как будет "трепло" женского рода?
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27.10.2020 16:47 Відповісти
Да, слабоумных людей меньше не становится, в каждым днем все больше. Почитай всю ветку комментариев и не смеши людей.
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27.10.2020 16:50 Відповісти
Почитай? Не "тыкай" после того, как я к тебе на "Вы". Ветку я читал и без Вашего указания, но нечего на ветку пенять, а лучше ответить Вам перед веткой за Ваше "флюгерное" поведение.
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27.10.2020 17:12 Відповісти
Идиот, ты понимаешь шутки, сарказм? Я пишу - прививайся и сдохни , потому что ты дурак, на одного дурака меньше будет. В другом комментарии человек пишет, что прививки начнутся с паРаши и я пишу хорошо, потому что паРаша - враг Украины. Ты вообще нормальный? Я же пишу для нормальных, а не для тех кто тормоз по жизни. Можешь мои комментарии не читать.
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27.10.2020 19:20 Відповісти
"Суку Ляшка на плаху. ...Тьфу, твари рогатые."
Я же не знал, что это шутки. Предупреждать надо, например, смайликом. Что значит "не читать твоих комментов?" Они же такие смешные, забавные. Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 798
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27.10.2020 19:50 Відповісти
Ты нейробот? ПНХ и не морочь людям голову.
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27.10.2020 19:57 Відповісти
Распоясалась по ненормативу. Напрашиваешься на бан.
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27.10.2020 20:05 Відповісти
Зебілу не кажіть. Засмутиться. Хоча... може не зрозуміє
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27.10.2020 13:51 Відповісти
Як на мене, то наявність вакцини важливіша якогось там "статусу".
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27.10.2020 13:52 Відповісти
Не кажіть, для наших чинуш дуже важливо любу гарну справу засрати, статусами, дозволами, сертифікатами, процедурами, термінами та узгодженнями з купою підписів та печаток.)
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27.10.2020 13:59 Відповісти
А Ви погодитесь на щеплення вакциною, яка не має сертифіката, і не пройшла необхідні процедури (іспити) на ефективність та нешкідливість?
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27.10.2020 14:08 Відповісти
Ви вважаєте, що сертифікат від чинуша з купою підписів є запорука якості та безпеки в наш час?
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27.10.2020 14:28 Відповісти
Так, я вважаю, що, який би не був сертифікат, це краще, ніж його відсутність.
А на моє запитання Ви не відповіли. Ну то як, згодні на щеплення незрозуміло чим? Так ото ж.
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27.10.2020 14:44 Відповісти
Якщо в наукових статтях буде визнання серед певного кола спеціалістів, то так.
Визнання від Васі за столиком в 10643864 кабінеті мені не потрібно.
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27.10.2020 15:21 Відповісти
а че галабародька тогда врет У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
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27.10.2020 13:52 Відповісти
То российская, они не знают, что в той ампуле, считают, что от Астра-Зенеки будет лучше, и их пощадят за верную службу. У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8206
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27.10.2020 13:56 Відповісти
"У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования."
Источник: https://censor.net/ru/n3227350

Будете брать "вакцину" от Астра-Зенека (в комментариях в австралийских СМИ писали, что Астра-Зенекой владеет глав-вакцинатор Билл Гейтс) и вакцинироваться будете все, включая ваших детей.
Поняли, холуи ротшильдовские?
Вам не избежать "вакцинации" ваших детей, именно ваших и именно "вакциной" от Астра-Зенека.
Набрали денег у банкстеров?
Влезли в долги до дефолта?
Разрушили экномику?
Пришло вам время платить по счетам.

А вот я денег от ротшильдов не брала, я им ничем не обязана, и после строительства посольства Пластелины в "назависимом государстве", бывшем штате Виктория (независимость штата Виктория пока еще не объяявлена, но здание посольства уже есть, за ним присматривает кетаец на старой Альфа-Ромео) мне бояться совершенно нечего, меня к смерти этим строительством посольства приговорили.
Так что я посмотрю, что будет результатом той 'вакцинации" у вас, Слуги Народные: нарушение репликации ДНК или "рак-рачок"(С), как у Чавеса
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27.10.2020 13:55 Відповісти
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4830
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27.10.2020 14:12 Відповісти
Прививайтесь, а я посмотрю, чем закончите:
- вирусным раком, как Чавес
- или нарушением репликации ДНК.

"Безошибочность репликации ДНК необходима для предотвращения генетических аномалий, часто приводящих к болезни или смерти клетки. " (Википедия)

Мне, как энтомологу, изучающему вшей, очень интересно будет посмотреть, какие именно клетки будут первыми умирать у привившихся, то есть на какие клетки прежде всего будет направлена атака вакцины?
Половые клетки приходят мне на ум прежде всего, вот я и проверю свою научную гипотезу, мне торопиться некуда, я понаблюдаю.

"Репарация (от лат. reparatio - восстановление) - особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических реагентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации." (Википедия)

P.S. Ученому не обязательно любить и даже симпатизировать объектам своего исследования. Я, например. совсем не люблю вшей...
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27.10.2020 14:26 Відповісти
Статуса нет - но вы держитесь! А, денюжки освоим. Ковид, ковидом, а распил по расписанию.
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27.10.2020 14:01 Відповісти
Как, а Зе уже нас " обрадовал" в стиле Трампопона.. о величайшем в мире достижении в этой области , подробности о котором он пока сообщить не может из соображений небывалой секретности.. но побидище нас ждет мирового масштаба.. Или я что то не так понял...
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27.10.2020 14:05 Відповісти
Операция "Плацебо" и другие приключения клоунов
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27.10.2020 14:06 Відповісти
Здрастє ! Старшой же сказав... Стопісят лімонів...
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1110
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27.10.2020 14:11 Відповісти
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9500
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27.10.2020 14:17 Відповісти
Всё только начинается...
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27.10.2020 14:20 Відповісти
а если украинская вакцина все-таки будет создана? Что делать? запретят? Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1943
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27.10.2020 14:18 Відповісти
Привившимся вакциной не от Астра-Зенека не дадут ковид-паспорта и они будут невыздными.
А кому щаз легко?
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27.10.2020 14:28 Відповісти
Правильно писать не "запретят", а наши могут не разрешить, точнее, не дать сертификат. Но если вакцина будет сертифицирована в Украине, и окажется эффективной, за границу продавать не сможем.
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27.10.2020 14:53 Відповісти
Надо Зе на пробы в лабораторию сдать кому-нибудь, всё же пользы будет больше.
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27.10.2020 14:19 Відповісти
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5223
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27.10.2020 14:23 Відповісти
Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4105
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27.10.2020 14:24 Відповісти
Та все будет хорошо. Сча найдут предприятие, зарегистрируют, будут все нужные бумажки...
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27.10.2020 14:58 Відповісти
... и мы увидим сколько тут настоящих проваксеров
Муахаха
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27.10.2020 14:59 Відповісти
А про що ж ви нам тиждень розповідаєте. Таке враження, що мокшанську вже закупили і її треба "відбити"
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27.10.2020 19:02 Відповісти
 
 