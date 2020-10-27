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Процесс подсчета голосов завершен в шести областях Украины, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Процесс подсчета голосов завершен в шести областях Украины, - ЦИК

В регионах Украины завершается процесс подсчета голосов избирателей на местных выборах 25 октября 2020, составление соответствующих протоколов, передача их вместе с другой избирательной документацией от участковых избирательных комиссий в сельские и городские ТИК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, по информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020, почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Также читайте: ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Нет. Они наверное думают что крадет Кернес не у них а у Порощенко или соросят! Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7073 Реально начинаешь общяться несут такую дичь!
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27.10.2020 16:28
+4
Харківська ще надуває Шарія, та відкопує Кернеса.
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27.10.2020 16:01
+3
День первый, после выборов ... Повышение цены на газ для населения на 34%. Повышение цены на отопление и горячую воду на 25%. Уже в октябре! https://timeze2019.blogspot.com/
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27.10.2020 17:50
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Харківська ще надуває Шарія, та відкопує Кернеса.
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27.10.2020 16:01 Ответить
За Кернеса реально много голосовало! Я вот только не пойму почему?
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27.10.2020 16:18 Ответить
Думають, що інвалід і буде менше красти.
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27.10.2020 16:25 Ответить
Нет. Они наверное думают что крадет Кернес не у них а у Порощенко или соросят! Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7073 Реально начинаешь общяться несут такую дичь!
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27.10.2020 16:28 Ответить
Кожному харків'янину необхідно видати по клізьмі і нехай кожний день "прочищають" собі мозги аж до наступних виборів.
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27.10.2020 17:02 Ответить
Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6710
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27.10.2020 17:10 Ответить
Ты в Харькове давно был?
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27.10.2020 17:08 Ответить
так выборы "состоялись" или нет?
явка достаточна?
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27.10.2020 17:04 Ответить
Вполне.
Даже если на выборы в любом из населенных пунктов придут два избирателя из тысяч зарегистрированных, они не могут быть признаны несостоявшимися.

Такие нормы заложены в Избирательном кодексе.
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27.10.2020 17:13 Ответить
День первый, после выборов ... Повышение цены на газ для населения на 34%. Повышение цены на отопление и горячую воду на 25%. Уже в октябре! https://timeze2019.blogspot.com/
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27.10.2020 17:50 Ответить
Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8980
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27.10.2020 21:44 Ответить
 
 