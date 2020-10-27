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Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК

У регіонах України завершується процес підрахунку голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, складання відповідних протоколів, передача їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій у сільські та міські ТВК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, за інформацією, що надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26 700 дільничних виборчих комісій, що становить понад 91% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи і передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершений у 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Крім того, вже почався процес передачі протоколів про підсумки голосування щодо виборів депутатів районних і обласних рад від ТВК територіальних громад у районні та обласні територіальні виборчі комісії.

Також читайте: ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів
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Топ коментарі
+5
Нет. Они наверное думают что крадет Кернес не у них а у Порощенко или соросят! Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7073 Реально начинаешь общяться несут такую дичь!
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27.10.2020 16:28
+4
Харківська ще надуває Шарія, та відкопує Кернеса.
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27.10.2020 16:01
+3
День первый, после выборов ... Повышение цены на газ для населения на 34%. Повышение цены на отопление и горячую воду на 25%. Уже в октябре! https://timeze2019.blogspot.com/
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27.10.2020 17:50
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Харківська ще надуває Шарія, та відкопує Кернеса.
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27.10.2020 16:01 Відповісти
За Кернеса реально много голосовало! Я вот только не пойму почему?
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27.10.2020 16:18 Відповісти
Думають, що інвалід і буде менше красти.
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27.10.2020 16:25 Відповісти
Нет. Они наверное думают что крадет Кернес не у них а у Порощенко или соросят! Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7073 Реально начинаешь общяться несут такую дичь!
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27.10.2020 16:28 Відповісти
Кожному харків'янину необхідно видати по клізьмі і нехай кожний день "прочищають" собі мозги аж до наступних виборів.
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27.10.2020 17:02 Відповісти
Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6710
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27.10.2020 17:10 Відповісти
Ты в Харькове давно был?
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27.10.2020 17:08 Відповісти
так выборы "состоялись" или нет?
явка достаточна?
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27.10.2020 17:04 Відповісти
Вполне.
Даже если на выборы в любом из населенных пунктов придут два избирателя из тысяч зарегистрированных, они не могут быть признаны несостоявшимися.

Такие нормы заложены в Избирательном кодексе.
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27.10.2020 17:13 Відповісти
День первый, после выборов ... Повышение цены на газ для населения на 34%. Повышение цены на отопление и горячую воду на 25%. Уже в октябре! https://timeze2019.blogspot.com/
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27.10.2020 17:50 Відповісти
Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8980
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27.10.2020 21:44 Відповісти
 
 