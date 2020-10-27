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Пострадавшие от акулы украинские туристы купались на запрещенной территории, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Пострадавшие от акулы украинские туристы купались на запрещенной территории, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в Египте, занималась подводным плаванием на запрещенной территории.

Об этом рассказала спикер МИД Екатерина Зеленко в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Нападение акулы на них произошло 25 октября во время подводного плавания ("сноркелинга") в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания", - сообщили в МИД.

Ребенок, которому ампутировали руку, находится в реанимации в больнице Шарм-эль-Шейха, ему предстоит еще одна операция. Пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии, ее из отделения интенсивной терапии перевели в стационарную палату. Эвакуировать украинцев пока не планируют.

В посольстве Украины заверили, что постоянно находятся на связи с родными пострадавших, администрацией медучреждения и украинским туроператором, услугами которого воспользовались туристы.

Напомним, 25 октября во время отдыха в Египте семья украинских туристов пострадала от нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы
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Топ комментарии
+25
Мамаша думала, xто самая умная, теперь сын будет расплачиваться за глупость матери всю жизнь. Это такие же как сейчас без маски ездят в общественном транспорте, самые умные, а потом будут громче всех орать дайте мне койку в больнице у меня короновирус
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27.10.2020 16:26
+16
Клуше никто не пояснил, что акуле пихуй сколько у папика бабла и какая ксива в кармане
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27.10.2020 16:35
+10
Египтяне так акул кормят.
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27.10.2020 16:36
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Мама не за Зелнского голосовала случаем? По умственному развитию похоже!
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27.10.2020 16:25 Ответить
На мальдівах за порошенка.
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27.10.2020 16:31 Ответить
Да чтож быдло все никак не может мальдивы то забыть? Чувствуешь, что подобные тебе убогие никогда не заработают на подобное?
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27.10.2020 18:47 Ответить
Бидло це коли на сьомому році війни з ****** погань котра з себе представляє патріота гавкає на фені окупанта.Тож бидло не гавкай.
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27.10.2020 18:50 Ответить
За Порошенко. Неужели не понятно?
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27.10.2020 18:33 Ответить
ну все. выплат не получат. еще и должны останутся. Пострадавшие от акулы украинские туристы купались на запрещенной территории, - МИД - Цензор.НЕТ 3532
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27.10.2020 16:26 Ответить
А якби в Затоці відпочивали то отримали б страховку.
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27.10.2020 16:34 Ответить
Це ж треба, у Затоці знайти акуляку з хвостом...
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27.10.2020 17:05 Ответить
Привезти з собою, щоб страховку отримать.
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27.10.2020 17:20 Ответить
Мамаша думала, xто самая умная, теперь сын будет расплачиваться за глупость матери всю жизнь. Это такие же как сейчас без маски ездят в общественном транспорте, самые умные, а потом будут громче всех орать дайте мне койку в больнице у меня короновирус
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27.10.2020 16:26 Ответить
Клуше никто не пояснил, что акуле пихуй сколько у папика бабла и какая ксива в кармане
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27.10.2020 16:35 Ответить
Да ладно - инвалидность оформят еще и льготы будет получать. А внукам можно говорить, что на войне руку потерял, а это почет и уважение от младшего поколения, покрайней мере у кацапов так...
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27.10.2020 17:08 Ответить
Біомеханіка не стоїть на місці - тож є вірогідність, що скоро зможе поставити собі руку зі 100% функціоналом та нейронним фідбеком, ще й додатковими функціями. Альтернативний варіант - відновлення на основі ДНК.
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27.10.2020 17:28 Ответить
По поводу коронавируса и Египта . Одна моя знакомая недавно туда летала , так Египет, оказывается, требует справку со свежим пцр тестом на коронавирус, вернее, его отсутствие. Так у туроператоров наших уже все схвачено! Справку такую можно купить за 1000 грн, а пцр тест настоящий стоит 1800 в частной клинике. Но можно ещё тест сделать по прилету за 30 долларов. Это я к тому, что , кому что -а кто-то уже делает деньги на справках !
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27.10.2020 17:54 Ответить
Законы? Правила? Вы о чём? Пофиг всё! Идиотам закон не писан. Жаль, что мамаше акулы башку не откусили (она у неё рудимент)!
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27.10.2020 16:29 Ответить
Дыбилы *ля! (с)

Запрещено не изза акул, а изза того, что турысты кораллы ломают.
То, что случилось лишь несчастный случай.
Вона сёдня только под Киевом восьмерых из машин вырезали - тоже все идиоты?
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27.10.2020 16:43 Ответить
Канешно идийоты! Были бы с умом, выбрали б безопасную скорость!
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27.10.2020 17:20 Ответить
....или дома сидели бы! Да да да!
Все вокруг идиоты, один ты умный.
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27.10.2020 17:34 Ответить
Если нет мозгов- сиди дома! Пей таблетки!
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27.10.2020 17:43 Ответить
да, в последнее время этот мессидж подхватили даже представители самого что ни на есть рабочего, пролетарского класса. Хотелось бы ещё, чтобы понимали, что говорят, вместо бездумного попугайского повторения рефренов.
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27.10.2020 17:49 Ответить
Когда нибудь встретишь на дороге (в лоб) аристократа, успей поблагодарить единомышленника!
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27.10.2020 17:54 Ответить
А главное, акула то не виновата ни в чем.
Не она к кому то лезла,к ней пришли,на ее территорию.
Лучше бы она мамаше голову отгрызла,может она бы и не заметила ее отсутствия.
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27.10.2020 16:31 Ответить
В смысле запрещено? С каких пор Рас-Мухаммед считается территорией запрещенной к подводному плаванью? Сколько был в Египте, при покупке туров на дайвинг, местные туроператоры всегда возят в том числе плавать туда. В середине дня там как правило 5-6 катеров спокойно можно увидеть.
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27.10.2020 16:33 Ответить
Египтяне так акул кормят.
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27.10.2020 16:36 Ответить
Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС - Цензор.НЕТ 4618
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27.10.2020 16:49 Ответить
С 2019 вроде ноября. Только при наличии сертификата.
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27.10.2020 16:40 Ответить
В Гугле забанили?😁

начиная с 1 ноября 2019 г. такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы(с)
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27.10.2020 16:40 Ответить
С прошлого года запрещен дайвинг с аквалангом с катера, только с отеля. Имеется ввиду простые туристы, у кого есть сертификат - там может какие то отдельные правила. Но в новости написано, что с маской просто, это вроде не запрещено.
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27.10.2020 18:50 Ответить
Не, ошибся, с маской тоже нельзя с катера.
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27.10.2020 18:54 Ответить
Это карма уродам...на какие шиши они туда поехали??? Я отвечу они не выплачивали зарплаты наемным рабочим своевременно, ложили зарплаты на краткосрочные вклады и изимели свой гешефт...а теперь их малолетний выродок остался калекой ...какая жалость щас заплачу ...бедные буржуинчики... Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС - Цензор.НЕТ 5943 Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС - Цензор.НЕТ 7561
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27.10.2020 16:41 Ответить
яке ж ти зубожиле..
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27.10.2020 17:31 Ответить
Чомусь в даному випадку не виникає ніякого співчуття,хоча детина й не винувата, що мамаша дурнувата. Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС - Цензор.НЕТ 2795
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27.10.2020 16:48 Ответить
Жесть. Шкода дитину.
А от до мамаші є питання. Мабуть, із серії "безсмертних та безстрашних", які не вірять у "коронофейк". А в заборонені зони тим паче - "где хочу, там и плаваю!"
Навіть думати не хотіла, що заборонені вони не просто так. І що там може поруч із нею плавати акуляка з хвостом. Від якої відмахнутися вже не вийде...
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27.10.2020 17:03 Ответить
Кстати на счет коронофейка...4 дня назад устанавливал инет в квартире..а тот в маске бегал все время...и когда я уже работу закончил, я его спросил..."А шо вы в маске? Короны боитесь???...а он отвечает.."а у меня подтвержденный диагноз...." Я ему а шо ж вы вызвали мастера когда болеете???7..."" а он "а я должен нести слово божие"..и дал мне агитку какой то христосонутой секты...(((((...." Ну я пошет проспиртовался..вроде пока не кашляю....))))
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27.10.2020 17:13 Ответить
Бл... Типовий богойопнутий. Є у нас тут майже по сусідству подібні екземпляри... Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС - Цензор.НЕТ 264
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27.10.2020 17:22 Ответить
хехе...так мало того...эти все лидеры религийные ездят за счет их бабла по забуграм "изучать слово божие от верхних пастырей", а те общаются с бизнесэлитами и реально везут сюда корону...аналогично и православнутые во главе с новинским....
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27.10.2020 17:28 Ответить
не надо так говорить, со стороны это выглядит идиотски. Я уверен, что "мамаша" вообще не знала о том, что та зона "заборонена", ей об этом просто не сказали, когда тур впаривали.
Говорю по собственному опыту, тоже один раз лопухнулись и поехали туда. Зря потраченый день...
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27.10.2020 17:30 Ответить
Жлобье ликует.
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27.10.2020 17:07 Ответить
фото не акулы нужно показывать, а остатки конечностей. может хоть так дойдет хозяевам жизни что можно а что нельзя. пацана искренне жаль что из.за обезбашенных родителей стал инвалидом
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27.10.2020 17:22 Ответить
" Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета" -- это официальный п..здёжь и профанация. У них в ихних Египтах с этими запретами такая же беда, как и в Украине - с одной стороны, официально запрещено, а с другой стороны, абсолютно все абсолютно неприкрыто ложили болт на запреты. И это не говоря ещё о соблюдении ПДД в Египте.
Буквально все, кто был в Египте, могут подтвердить - с первых же дней вновь прибывшим начинають промывать мозг туроператоры прямо в отеле - впаривая никому не нужные туры "посмотреть на верблюдов" или "посмотреть на кораллы в рас-мохаммед".
Зато теперь официально по каналам МИДа можно сказать, что мол украинцы сами виноваты, поехали туда, куда официально низзя.
Ничо, будет нам наука, как доверять египтянам.
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27.10.2020 17:27 Ответить
Вроде запрет только на ныряние с аквалангом. На прогулки и купания - нет.
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27.10.2020 18:52 Ответить
А, не, с маской тоже нельзя.
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27.10.2020 18:53 Ответить
комментаторы резко разделились на два лагеря - на зубожилых зрадофилов и тех, кто хоть раз был в нищебродском египте.
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27.10.2020 17:37 Ответить
По идее, от акул должны быть заграждения, если это пляж. Или купаться нельзя, если это дикое место. Ужас, конечно, поехали отдохнуть называется.
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27.10.2020 17:46 Ответить
там нет пляжа, до берега так просто не добраться из-за кораллов. Туда возят туристов на "яхтах", зазывая красивыми фотками из фотоальбомов, а на практике это выглядит как загруженый по самые помидоры катер человек на 30-40, на борту тебя кормят каким-то пловом, возят по морю, останавливаются у этого самого рас-мохаммед и разводят на дополнительные минуты для погружения с аквалангом. Тем, кто не хочет тратиться на погружения - отпускают поплавать возле "яхты" с маской и трубкой (сноркелинг, ага).
Обычный лохоразвод на один раз.
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27.10.2020 17:55 Ответить
В Египте не была, но была на похожей экскурсии в Индии . Все, как вы описали. Дикие места , дельфины, плаванье в океане. Теперь вот думаю, что , возможно, и акулы там были, кто там будет заморачиваться, индусы? - одним туристом больше, одним меньше- главное, чтоб за прогулку заплатили.
Жаль, конечно, ребёнка, жах
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27.10.2020 18:03 Ответить
ездить в мусульманские помойки имея море у себя ? глупость несусветная . дитя не виновато . идиоты туристы прикармливают акул что запрещено те нападают на купающихся ожидая корма вот и результат .
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27.10.2020 18:50 Ответить
Маме приспичило мусульманскоо траха и она осталась без куска жопы.
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28.10.2020 13:00 Ответить
 
 