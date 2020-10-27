Пострадавшие от акулы украинские туристы купались на запрещенной территории, - МИД
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в Египте, занималась подводным плаванием на запрещенной территории.
Об этом рассказала спикер МИД Екатерина Зеленко в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Нападение акулы на них произошло 25 октября во время подводного плавания ("сноркелинга") в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания", - сообщили в МИД.
Ребенок, которому ампутировали руку, находится в реанимации в больнице Шарм-эль-Шейха, ему предстоит еще одна операция. Пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии, ее из отделения интенсивной терапии перевели в стационарную палату. Эвакуировать украинцев пока не планируют.
В посольстве Украины заверили, что постоянно находятся на связи с родными пострадавших, администрацией медучреждения и украинским туроператором, услугами которого воспользовались туристы.
Напомним, 25 октября во время отдыха в Египте семья украинских туристов пострадала от нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.
Пожалуйста, подождите...
Запрещено не изза акул, а изза того, что турысты кораллы ломают.
То, что случилось лишь несчастный случай.
Вона сёдня только под Киевом восьмерых из машин вырезали - тоже все идиоты?
Все вокруг идиоты, один ты умный.
Не она к кому то лезла,к ней пришли,на ее территорию.
Лучше бы она мамаше голову отгрызла,может она бы и не заметила ее отсутствия.
начиная с 1 ноября 2019 г. такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы(с)
А от до мамаші є питання. Мабуть, із серії "безсмертних та безстрашних", які не вірять у "коронофейк". А в заборонені зони тим паче - "где хочу, там и плаваю!"
Навіть думати не хотіла, що заборонені вони не просто так. І що там може поруч із нею плавати акуляка з хвостом. Від якої відмахнутися вже не вийде...
Говорю по собственному опыту, тоже один раз лопухнулись и поехали туда. Зря потраченый день...
Буквально все, кто был в Египте, могут подтвердить - с первых же дней вновь прибывшим начинають промывать мозг туроператоры прямо в отеле - впаривая никому не нужные туры "посмотреть на верблюдов" или "посмотреть на кораллы в рас-мохаммед".
Зато теперь официально по каналам МИДа можно сказать, что мол украинцы сами виноваты, поехали туда, куда официально низзя.
Ничо, будет нам наука, как доверять египтянам.
Обычный лохоразвод на один раз.
Жаль, конечно, ребёнка, жах