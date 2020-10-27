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В Украине стартовала вакцинация от гриппа, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине стартовала вакцинация от гриппа, - Ляшко

К эпидсезону 2020-2021 в Украину поставлены 665 тыс. доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующим меры борьбы с COVID-19", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, к эпидсезону 2020-2021 в Украину поставлены 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентного) 45 тыс. доз вакцины "Инфлувак ( "Абботт Биолоджикалз Б.В.", Нидерланды, трехвалентная) 120 тыс. доз вакцины "Джиси Флю" ( "Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная).

Читайте также: У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Починайте прививатися ! Спочатку президент, ОП, Прем*єр, уряд, Верховна рада( жопоблок і всі їхні прихильники хай вакцинуються руською дозою), вся ЗЕкоманда без виключеня. Через місяць країна має бачити , що і як воно діється.
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27.10.2020 16:56
+4
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 958
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27.10.2020 16:35
+4
Ну это логично. Сейчас Кабмин и Минздрав озабочены не здоровьем народа, а его утилизацией, при чем в законном порядке, чтобы никто не придрался. Поэтому не вводится страховая доступная медицина, поэтому здоровье детей с рождения гробят сумасшедшим количеством вакцин, поэтому деньги на онкобольных разбазаривают абы куда.
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27.10.2020 16:49
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УХУУУ!!!
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В Украине стартовала вакцинация от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 80
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27.10.2020 16:26 Ответить
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 958
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27.10.2020 16:35 Ответить
Сатана Ляшко с другом Степановым хотят собирать жертвы. В Южной Корее уже вакцинировали от гриппа и уже 48 смертей. Страна в шоке, правительство на шаг от отставки. А Ляшку пох. Он сатанит по любому, тем более смерти от вакцинации, конечно же скроют, припишут на что-то другое.
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27.10.2020 16:41 Ответить
Привился корейской вакциной 2 недели назад, жив здоров. не волнуйтесь, вакцину в продаже вы все равно не купите.
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27.10.2020 17:38 Ответить
От корейской вакцины против гриппа уже погибло 48 человек и не волнуются только дураки и агитаторы Билла Гейтса. Ты видимо из них.
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27.10.2020 19:16 Ответить
Ну это логично. Сейчас Кабмин и Минздрав озабочены не здоровьем народа, а его утилизацией, при чем в законном порядке, чтобы никто не придрался. Поэтому не вводится страховая доступная медицина, поэтому здоровье детей с рождения гробят сумасшедшим количеством вакцин, поэтому деньги на онкобольных разбазаривают абы куда.
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27.10.2020 16:49 Ответить
62 ляма для дорог это капля в море
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27.10.2020 17:06 Ответить
Для онкобольного, который умирает от недоступной и дорогущей медицины, это может быть жизнь.
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27.10.2020 19:15 Ответить
В СССР проводили такие вакцинации в обязательно-принудительном порядке, посмотрев результаты отказались от этой дебильной идеи.
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27.10.2020 16:26 Ответить
И нужно учесть, что в СССР были настоящие вакцины, а не Билла Гейтса, у которого мания утилизации населения земли.
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27.10.2020 16:44 Ответить
А на ком же он своей виндой харчеваться будет?
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27.10.2020 19:23 Ответить
Сам відмовився від вакцинації, не дивлячись на те, що залякували. Після вакцинації завжди сильно хворів, практично зразу.
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27.10.2020 19:21 Ответить
5 лет к ряду прививались, болели как обычно, в этом году нет смысла, миграция людей упала в разы, штаммы грипа сюда могут не попасть
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27.10.2020 16:29 Ответить
А 5 лет смысл был?
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27.10.2020 17:39 Ответить
СЕУЛ, 26 октября 2020, 11:15 - REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
По состоянию на 00:00 по местному времени в стране скончались 59 человек. Большинство умерших - люди пожилого возраста
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27.10.2020 16:39 Ответить
Это все домыслы тупых антиваксеров, как сказал бы некто Герхард.
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27.10.2020 16:44 Ответить
У всех цифры от балды, ссылки всего да какие-то сайты в домене ру, типичный пропагандистский высер )
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27.10.2020 18:58 Ответить
Никогда не прививался от гриппа и в этом году не буду. Я не противопрививочник против тех прививок, что делаются в детсве 1 раз, а вот сезонные я считаю шо это бред - колоть в себя всякую дрянь
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27.10.2020 16:44 Ответить
Суть как бы одна. И у тех и у тех.
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27.10.2020 16:47 Ответить
удачная прививка была одна --- от оспы, и на основе того, что она оказалась удачной, придумали еще 300 непонятно каких и непонятно зачем
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27.10.2020 20:22 Ответить
если более-менее соблюдать правила защиты от короны, то и грипп не подхватишь
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27.10.2020 18:57 Ответить
Не підлога, а дно, і не Маккартні, а інтелекта.
Дичайшая тупость, мракобесие и тупорылая агрессивность.
Ну почему к тебе такому умному развитые страны не обращаются за консультацией? Ну почему? Колятся дрянью, мрут, как мухи.
Наверное еще и за шмарклю голосовал...
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27.10.2020 19:58 Ответить
Ковидный фонд показал дно. Начали обчищать больных раком.
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6895

По идее следующими должны стать больные СПИДом. Потом сердечники и диабетчики и т.д.
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27.10.2020 16:47 Ответить
палочка коха, грип ляшко, реакция степанова,....
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27.10.2020 16:49 Ответить
Та вакцинація так стартанула,що її хрєн догониш...Де не питаю про вакцину - ніхто нічого...
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27.10.2020 16:49 Ответить
Починайте прививатися ! Спочатку президент, ОП, Прем*єр, уряд, Верховна рада( жопоблок і всі їхні прихильники хай вакцинуються руською дозою), вся ЗЕкоманда без виключеня. Через місяць країна має бачити , що і як воно діється.
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27.10.2020 16:56 Ответить
Доповню: через місяць провести їм вакцинацію повторно. І так до тих пір поки вони не виздихають
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27.10.2020 17:32 Ответить
Очччень своевременно! В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1664
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27.10.2020 17:33 Ответить
Две недели назад можно было купить корейскую вакцину Джиси Флю за 254грн. в Киеве, вчера цена была уже 310грн. Сейчас уже ее вообще нет в продаже.
Прививайтесь и не обляпайтесь. Зебилам обязательно благодарить санврача Ляшко.
99% завезенных вакцин уйдет на вакцинацию ментов, что останется уйдет на вакцинацию врачей. завезенное количество для 40 миллионной страны, как история с закупками ИВЛ из ковидного фонда.
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27.10.2020 17:35 Ответить
Ахахаххахах, ну ну, давайте и дальше чешите про рептилоидов, чипировние и т.д. прививаюсь уже много лет и вся семья. В этом году беда что не найти ваксигрипп.
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27.10.2020 18:22 Ответить
Не понимает у нас мудрый нарид, что Грипп+Ковид = гарантированный деревянный макинтош
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27.10.2020 18:26 Ответить
иммунитет укреплять надо . вводить в организм днк разных вирусов уродовать свой генофон в особенности молодым . кто знает как это повлияет на их будущих детей .
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27.10.2020 19:22 Ответить
Вы - лучший геноцид нашей страны (с) В. Янукович
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27.10.2020 22:20 Ответить
нет ваксигриппа?? а вротапиозд вакцину поищите, они восьмивалентная, в ней же есть и ваксигрипп, и от столбняка члена поздней стадии, и от сифилиса, и от бешенства, и от свинства, и от отсоса бюджетных денег, и даже от сперматозоидов..
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27.10.2020 20:30 Ответить
Я вот иногда думаю, как вы без мозгов живете, а потом вспоминаю, что медузы вон уже миллионы лет так живут и норм.
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27.10.2020 22:05 Ответить
А почему собственно, стартовала вакцинация от гриппа, а не от клещевого инцефалита, туберкулёза, или, скажем, от дифтерии. Давайте лучше с дизентерией бороться или с болезнью Боткина.
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27.10.2020 18:26 Ответить
назад давайте сурпунд, и завтра начнется пандемия кори
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27.10.2020 20:32 Ответить
 
 