В Украине стартовала вакцинация от гриппа, - Ляшко

К эпидсезону 2020-2021 в Украину поставлены 665 тыс. доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующим меры борьбы с COVID-19", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, к эпидсезону 2020-2021 в Украину поставлены 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентного) 45 тыс. доз вакцины "Инфлувак ( "Абботт Биолоджикалз Б.В.", Нидерланды, трехвалентная) 120 тыс. доз вакцины "Джиси Флю" ( "Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная).

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