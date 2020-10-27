В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко

До епідсезону 2020–2021 в Україну поставлено 665 тис. доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", — зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тис. доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна); 45 тис. доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна); 120 тис. доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).

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