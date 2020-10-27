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В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко

До епідсезону 2020–2021 в Україну поставлено 665 тис. доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", — зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тис. доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна); 45 тис. доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна); 120 тис. доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).

Читайте також: У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА
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Топ коментарі
+6
Починайте прививатися ! Спочатку президент, ОП, Прем*єр, уряд, Верховна рада( жопоблок і всі їхні прихильники хай вакцинуються руською дозою), вся ЗЕкоманда без виключеня. Через місяць країна має бачити , що і як воно діється.
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27.10.2020 16:56
+4
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 958
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27.10.2020 16:35
+4
Ну это логично. Сейчас Кабмин и Минздрав озабочены не здоровьем народа, а его утилизацией, при чем в законном порядке, чтобы никто не придрался. Поэтому не вводится страховая доступная медицина, поэтому здоровье детей с рождения гробят сумасшедшим количеством вакцин, поэтому деньги на онкобольных разбазаривают абы куда.
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27.10.2020 16:49
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В Украине стартовала вакцинация от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 80
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27.10.2020 16:26 Відповісти
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 958
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27.10.2020 16:35 Відповісти
Сатана Ляшко с другом Степановым хотят собирать жертвы. В Южной Корее уже вакцинировали от гриппа и уже 48 смертей. Страна в шоке, правительство на шаг от отставки. А Ляшку пох. Он сатанит по любому, тем более смерти от вакцинации, конечно же скроют, припишут на что-то другое.
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27.10.2020 16:41 Відповісти
Привился корейской вакциной 2 недели назад, жив здоров. не волнуйтесь, вакцину в продаже вы все равно не купите.
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27.10.2020 17:38 Відповісти
От корейской вакцины против гриппа уже погибло 48 человек и не волнуются только дураки и агитаторы Билла Гейтса. Ты видимо из них.
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27.10.2020 19:16 Відповісти
Ну это логично. Сейчас Кабмин и Минздрав озабочены не здоровьем народа, а его утилизацией, при чем в законном порядке, чтобы никто не придрался. Поэтому не вводится страховая доступная медицина, поэтому здоровье детей с рождения гробят сумасшедшим количеством вакцин, поэтому деньги на онкобольных разбазаривают абы куда.
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27.10.2020 16:49 Відповісти
62 ляма для дорог это капля в море
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27.10.2020 17:06 Відповісти
Для онкобольного, который умирает от недоступной и дорогущей медицины, это может быть жизнь.
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27.10.2020 19:15 Відповісти
В СССР проводили такие вакцинации в обязательно-принудительном порядке, посмотрев результаты отказались от этой дебильной идеи.
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27.10.2020 16:26 Відповісти
И нужно учесть, что в СССР были настоящие вакцины, а не Билла Гейтса, у которого мания утилизации населения земли.
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27.10.2020 16:44 Відповісти
А на ком же он своей виндой харчеваться будет?
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27.10.2020 19:23 Відповісти
Сам відмовився від вакцинації, не дивлячись на те, що залякували. Після вакцинації завжди сильно хворів, практично зразу.
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27.10.2020 19:21 Відповісти
5 лет к ряду прививались, болели как обычно, в этом году нет смысла, миграция людей упала в разы, штаммы грипа сюда могут не попасть
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27.10.2020 16:29 Відповісти
А 5 лет смысл был?
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27.10.2020 17:39 Відповісти
СЕУЛ, 26 октября 2020, 11:15 - REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
По состоянию на 00:00 по местному времени в стране скончались 59 человек. Большинство умерших - люди пожилого возраста
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27.10.2020 16:39 Відповісти
Это все домыслы тупых антиваксеров, как сказал бы некто Герхард.
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27.10.2020 16:44 Відповісти
У всех цифры от балды, ссылки всего да какие-то сайты в домене ру, типичный пропагандистский высер )
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27.10.2020 18:58 Відповісти
Никогда не прививался от гриппа и в этом году не буду. Я не противопрививочник против тех прививок, что делаются в детсве 1 раз, а вот сезонные я считаю шо это бред - колоть в себя всякую дрянь
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27.10.2020 16:44 Відповісти
Суть как бы одна. И у тех и у тех.
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27.10.2020 16:47 Відповісти
удачная прививка была одна --- от оспы, и на основе того, что она оказалась удачной, придумали еще 300 непонятно каких и непонятно зачем
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27.10.2020 20:22 Відповісти
если более-менее соблюдать правила защиты от короны, то и грипп не подхватишь
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27.10.2020 18:57 Відповісти
Не підлога, а дно, і не Маккартні, а інтелекта.
Дичайшая тупость, мракобесие и тупорылая агрессивность.
Ну почему к тебе такому умному развитые страны не обращаются за консультацией? Ну почему? Колятся дрянью, мрут, как мухи.
Наверное еще и за шмарклю голосовал...
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27.10.2020 19:58 Відповісти
Ковидный фонд показал дно. Начали обчищать больных раком.
В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6895

По идее следующими должны стать больные СПИДом. Потом сердечники и диабетчики и т.д.
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27.10.2020 16:47 Відповісти
палочка коха, грип ляшко, реакция степанова,....
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27.10.2020 16:49 Відповісти
Та вакцинація так стартанула,що її хрєн догониш...Де не питаю про вакцину - ніхто нічого...
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27.10.2020 16:49 Відповісти
Починайте прививатися ! Спочатку президент, ОП, Прем*єр, уряд, Верховна рада( жопоблок і всі їхні прихильники хай вакцинуються руською дозою), вся ЗЕкоманда без виключеня. Через місяць країна має бачити , що і як воно діється.
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27.10.2020 16:56 Відповісти
Доповню: через місяць провести їм вакцинацію повторно. І так до тих пір поки вони не виздихають
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27.10.2020 17:32 Відповісти
Очччень своевременно! В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1664
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Две недели назад можно было купить корейскую вакцину Джиси Флю за 254грн. в Киеве, вчера цена была уже 310грн. Сейчас уже ее вообще нет в продаже.
Прививайтесь и не обляпайтесь. Зебилам обязательно благодарить санврача Ляшко.
99% завезенных вакцин уйдет на вакцинацию ментов, что останется уйдет на вакцинацию врачей. завезенное количество для 40 миллионной страны, как история с закупками ИВЛ из ковидного фонда.
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27.10.2020 17:35 Відповісти
Ахахаххахах, ну ну, давайте и дальше чешите про рептилоидов, чипировние и т.д. прививаюсь уже много лет и вся семья. В этом году беда что не найти ваксигрипп.
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27.10.2020 18:22 Відповісти
Не понимает у нас мудрый нарид, что Грипп+Ковид = гарантированный деревянный макинтош
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27.10.2020 18:26 Відповісти
иммунитет укреплять надо . вводить в организм днк разных вирусов уродовать свой генофон в особенности молодым . кто знает как это повлияет на их будущих детей .
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27.10.2020 19:22 Відповісти
Вы - лучший геноцид нашей страны (с) В. Янукович
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27.10.2020 22:20 Відповісти
нет ваксигриппа?? а вротапиозд вакцину поищите, они восьмивалентная, в ней же есть и ваксигрипп, и от столбняка члена поздней стадии, и от сифилиса, и от бешенства, и от свинства, и от отсоса бюджетных денег, и даже от сперматозоидов..
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27.10.2020 20:30 Відповісти
Я вот иногда думаю, как вы без мозгов живете, а потом вспоминаю, что медузы вон уже миллионы лет так живут и норм.
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27.10.2020 22:05 Відповісти
А почему собственно, стартовала вакцинация от гриппа, а не от клещевого инцефалита, туберкулёза, или, скажем, от дифтерии. Давайте лучше с дизентерией бороться или с болезнью Боткина.
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27.10.2020 18:26 Відповісти
назад давайте сурпунд, и завтра начнется пандемия кори
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27.10.2020 20:32 Відповісти
 
 