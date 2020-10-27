Киевские школы после каникул вернутся к очному обучению, - КГГА

Школы в Киеве после каникул, с 29 октября, вернутся к очному обучению. В дистанционном формате будут работать только семь школ столицы.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу… У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной. Мы предусматриваем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителя, которые имеют подтверждение заболевания коронавирусом, у нас 1,5% от общего количества сотрудников", - сказала Фиданян.

По ее словам, формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть того, какая обстановка с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

Как сообщалось, с 21 по 29 октября школьники Киева ушли на каникулы.

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