Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА
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Школи в Києві після канікул, з 29 жовтня, повернуться до очного навчання. У дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл столиці.
Про це повідомила глава департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У четвер ми повертаємося до освітнього процесу... У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною. Ми передбачаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл із четверга. Вчителі, які мають підтвердження на захворювання коронавірусом у нас 1,5% від загальної кількості співробітників", - сказала Фіданян.
За її словами, формат повернення до освітнього процесу в різних школах залежатиме від того, яка обстановка з захворюваністю в кожному окремому закладі.
Як повідомлялося, з 21 по 29 жовтня школярі Києва пішли на канікули.
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