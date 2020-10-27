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Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА

Школи в Києві після канікул, з 29 жовтня, повернуться до очного навчання. У дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл столиці.

Про це повідомила глава департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У четвер ми повертаємося до освітнього процесу... У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною. Ми передбачаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл із четверга. Вчителі, які мають підтвердження на захворювання коронавірусом у нас 1,5% від загальної кількості співробітників", - сказала Фіданян.

За її словами, формат повернення до освітнього процесу в різних школах залежатиме від того, яка обстановка з захворюваністю в кожному окремому закладі.

Як повідомлялося, з 21 по 29 жовтня школярі Києва пішли на канікули.

Читайте також: Школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо після канікул рівень захворюваності зростатиме, - "слуга народу" Бабак. ВIДЕО
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Топ коментарі
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Ничего не понимаю. Еще не все маски продали? Или к чему эти приколы над детьми? Почему во всем мире родители могут выбрать, идти их детям в школу во время эпидемии или нет, а у нас в школы надо строем и под расстрелом, как в чернобыльский год? Помните, чем Чернобыль закончился для СССР?
Где нафиг обещанное государством "дистанционное образование по требованию родителей"?
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27.10.2020 19:29
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Киевские школы после каникул вернутся к очному обучению, - КГГА - Цензор.НЕТ 1463 Киевские школы после каникул вернутся к очному обучению, - КГГА - Цензор.НЕТ 3362
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27.10.2020 17:55 Відповісти
Дебільні зелені! Ви забеспечили вчителів масками - хоч би одну на день?! Застрахували здоров.я та життя? Робити безкоштовні тести? Позабудовували нові райони, дітей в класах по 30-35. Коридори переповнені. Дохніть !
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27.10.2020 18:18 Відповісти
На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 1383https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html
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27.10.2020 18:20 Відповісти
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеКиївські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 2163
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27.10.2020 18:21 Відповісти
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 1267Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 2553 http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
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27.10.2020 18:22 Відповісти
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 2692 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuКиївські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 1252
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27.10.2020 18:23 Відповісти
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 473 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlКиївські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 9082
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27.10.2020 18:23 Відповісти
Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 5835
Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 932 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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27.10.2020 18:24 Відповісти
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 4122 Василь Стрижко.

Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 4122

https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 6429
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27.10.2020 18:25 Відповісти
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 1126 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 2625
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27.10.2020 18:26 Відповісти
У Луцьку померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Померла вчителька луцької школи №12 Тамара Тарасюк. Жінка хворіла на коронавірус.https://12kanal.com/u-lutsku-pomerla-vchytelka-yaka-hvorila-na-covid-19/
Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 5259
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27.10.2020 18:29 Відповісти
Учебные заведения Малиновской ОТГ Чугуевского района перевели на дистанционное обучение после того, как несколько сотрудников заболели COVID-19, а 43-летняя учительница с этим же диагнозом умерла.
Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА - Цензор.НЕТ 2509 https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135788-pod-kharkovom-ot-covid-19-umerla-uchitelnitsa-detej-otpravili-na-distantsionnoe-obuchenie
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27.10.2020 18:31 Відповісти
Ничего не понимаю. Еще не все маски продали? Или к чему эти приколы над детьми? Почему во всем мире родители могут выбрать, идти их детям в школу во время эпидемии или нет, а у нас в школы надо строем и под расстрелом, как в чернобыльский год? Помните, чем Чернобыль закончился для СССР?
Где нафиг обещанное государством "дистанционное образование по требованию родителей"?
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27.10.2020 19:29 Відповісти
Кому треба ті пeдалохи? Хай дохнуть за 7000 зряплати...
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27.10.2020 21:33 Відповісти
 
 