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Новости Экономика
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ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) противоправно и вопреки предыдущему своему решению отменил постановление прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+" по причине отсутствия в нем состава преступления.

Об этом по итогу судебного заседания 27 октября по общему иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина сообщила адвокат ДТЭК Наталья Дригваль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы расцениваем это решение как такое что нарушает принцип правовой неопределённости, а потому незаконное" - сообщила адвокат.

Она добавила, что позиция суда полностью противоречит его же решению от 24 сентября, когда решение о закрытии дела было признано полностью законным и обоснованным.

По ее словам, кардинальное изменение позиции суда на прямо противоположное может быть результатом беспрецедентного политического давление на судей, которое началось после предыдущего решения суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об "убытках" от "Роттердам+", - адвокат ДТЭК

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Дело "Роттердам+" выглядит как политический заказ, и демонстрирует двойные стандарты, особенно если обратить внимание на то первые лица страны утвердили 2 июня 2020 года в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. формула "Амстердам+". Формула для газа "Амстердам+" и формула на уголь "Роттердам+" не отличаются по сути и имеют сходные компоненты базовой цены в Голландии, затраты на перевозку из Голландии в Украину и затраты на перегрузку/вход в украинскую транспортную систему.

29 сентября законность закрытия дела "Роттердам+" через отсутствие в нем состава преступления также подтвердил Офис Генерального прокурора.

19 октября 2020 года Окружной административный суд города Киева постановил, что действия старшего детектива НАБУ Лобача И. А. по составлению справки по расчету прогнозной цены электроэнергии и проведение расчета убытков от формулы "Роттердам+" являются противоправными. Суд указал детективу НАБУ, на то что Лобач И. А. осуществил действия, которые не входят в круг его полномочий.

Составленная справка, по мнению суда, несет в себе все признаки экспертизы, а соответственно, сотрудники НАБУ не могли привлекать для ее составления специалистов самого Национального бюро. Решение суда в очередной раз доказывает, что дело "Роттердам+" является результатом домыслов следователей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Бородатая женщина, похоже купила абонемент в суды Украины...
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27.10.2020 21:09
+6
Закрытие дела, по ходотайству ахмета было противоправным
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27.10.2020 21:13
+6
Схема "роттердам" это открытый акт геноцида украинского народа и срока давности по нему не будет. Подобные выводы сейчас звучат и в эрефии по поводу подобных схем вымывания денег деятелями *****. От така муйня, малята.
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27.10.2020 21:37
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Бородатая женщина, похоже купила абонемент в суды Украины...
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27.10.2020 21:09 Ответить
Она привела свою куклу к власти. Абонементы теперь бородатой бабушке не нужны от слова"совсем"
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27.10.2020 21:24 Ответить
Адвокатишко бородатого жжжнка раскажика нам сколько твоему Ефене стоили СУДЬИ КСУ?? и хлебало закрой адукат тебя повесить надо раньше твоего клиента..
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27.10.2020 21:28 Ответить
А что сказать то хотел, генератор случайных слов?
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27.10.2020 23:08 Ответить
Закрытие дела, по ходотайству ахмета было противоправным
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27.10.2020 21:13 Ответить
дятел, так ті у нас еще и юрист
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27.10.2020 21:59 Ответить
Оно еще и "математик".
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27.10.2020 23:11 Ответить
Т.е. для дебила уголь по 1700 был дороже Бениных 2500? Где арифметике учили?

ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 9256
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27.10.2020 23:10 Ответить
Мародери повинні сидіти на нарах, але навряд чи це трапиться. Більше схоже на звичний цирк мальдівського з оманським.
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28.10.2020 01:08 Ответить
Суд в Гааге встал на сторону «Союзплодимпорта» в споре с экс-акционерами ЮКОСа из-за брендов водки. Истцы пытались арестовать их в счет компенсации за экспроприацию компании.

Окружной суд в Гааге снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya, принадежащих «Союзплодоимпорту», в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Решение опубликовано на сайте судебной системы Нидерландов.
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27.10.2020 21:14 Ответить
шо-то Нидерланды совсем распоясались...
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27.10.2020 21:21 Ответить
Обижается гражданин Израиля, ревнует. Он буратину выстрогал, кормил-поил а тот глазки Ахметову строит.Вот Венедиктовой бы в ответ на угрозу буратины разобраться чья вина больше в том что Украина одна из самых бедных стран в Европе. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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27.10.2020 21:22 Ответить
щас Беня как выдаст на гора показания... ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат ДТЭК - Цензор.НЕТ 9093
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27.10.2020 21:22 Ответить
Единственная пострадавшая от введения формулы -- это бородатая бабушка

ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+", - адвокат ДТЭК - Цензор.НЕТ 8158
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27.10.2020 21:26 Ответить
Цікаво виходить, Україну від кацапів захістив Коломойський, а його брудом поливают В Словянську виграли ОПЗЖ та опоблок і Ахметов нівчом нєвінават.
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27.10.2020 21:59 Ответить
кто б твой моск захистыв, дятел ты прокацапский
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27.10.2020 22:00 Ответить
як там в Мацвє. Путин- *****. Так і передай
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27.10.2020 22:02 Ответить
Украину от агрессоров защитили поднявшиеся люди. Беня воевал только за свое бабло.
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27.10.2020 22:28 Ответить
Ну то воював, на відміну від порося, ахметки і тд.
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27.10.2020 22:43 Ответить
Он "воевал", отжимая себе бабло. Напомнить, как он воевал с правительством за "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" в 2014 году в мирном Киеве? Как он технологическую нефть из транспортного нефтепровода стырил в 2014 году? Как он добровольцев угробил ради ЗуГРЭС? Как топливо продал армии почти в 2 раза дороже рынка в 2014 году? Как грабил весь народ, тыря деньги вкладчиков "Привата"?

Порох так точно не "воевал". Он за свои одевал, обувал и вооружал ССО и спецназ. Восстанавливал систему ПВО вокруг Киева и на юго-востоке страны. И т д. Но вам дебилам это не важно. Важнее и вкуснее Бенино дерьмо из зомбоящика.
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27.10.2020 23:03 Ответить
По перше ви самі сказали зо воював. По друге порося нікого за сврї не вбував, він в цей час країну грабував з ахметкой медведчуком і тд. По трете ці всі нафтогази петрусь користуючись владою відбирав у коломойського. Коломойський гнмда ще та, але в 14 році він був патріотом, а порошенко продав і майдан і сотню і Україну.
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27.10.2020 23:11 Ответить
Врешь. Во-первых, Беня именно воевал, только в мирном Киеве, захватив с с вооруженными людьми "Нефтегаз" и "Укртрансгаз". Могу напомнить "Кофе пить....". Во-вторых, возьми микроскоп и ищи деньги, которые награбил Порох. Когда найдешь -- свистнешь .

ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 4493
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27.10.2020 23:23 Ответить
Схема "роттердам" это открытый акт геноцида украинского народа и срока давности по нему не будет. Подобные выводы сейчас звучат и в эрефии по поводу подобных схем вымывания денег деятелями *****. От така муйня, малята.
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27.10.2020 21:37 Ответить
Дебіл детектед.
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27.10.2020 21:45 Ответить
опять укольчик пропустил?
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27.10.2020 22:01 Ответить
Та не - причём тут уколы - они давно не помогают. Об этом все вумные люди говорят в проходочку по Крещатику. Походи, послушай, прозрей от умного и *****.ней от услышанного.
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27.10.2020 23:23 Ответить
Ай яй яй. Бедный гудок😞
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27.10.2020 21:45 Ответить
О еще одну сиротинушку сейчас жалеть все начнут
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27.10.2020 21:47 Ответить
ДТЭК и особенно адвокаты никогда не врут.
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27.10.2020 22:25 Ответить
ВАКС протиправно підтримав скаргу Коломойського проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат ДТЕК - Цензор.НЕТ 2097
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27.10.2020 23:24 Ответить
Вот где признаки правосудия-то появляются.. Когда ставка одного "конкретного пацика" перебивает ставку другого
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28.10.2020 03:51 Ответить
Рыжий против Коломойши, жаба и гадюка. Им обоим место в террариуме.
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28.10.2020 08:27 Ответить
 
 