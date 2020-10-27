РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12143 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 911 16
карантин (16730) Садовый (644) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Садовый заявил, что его семья заразилась коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Садовый заявил, что его семья заразилась коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что что его жена и теща заразились коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", – отметил львовский мэр.

Он сообщил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – подчеркнул Садовый.

Он добавил, что не будет контактировать с женой и тещей до получения ими негативных ПЦР-тестов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
от халепа, тепер ні яких дебатів..вчасно якось.. так доля? ))
показать весь комментарий
27.10.2020 23:14
+3
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 2520
показать весь комментарий
27.10.2020 23:14
+1
а нехер с исусиком без теста общаться
показать весь комментарий
27.10.2020 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 2520
показать весь комментарий
27.10.2020 23:14 Ответить
от халепа, тепер ні яких дебатів..вчасно якось.. так доля? ))
показать весь комментарий
27.10.2020 23:14 Ответить
да так доли можно в бизнесах лишиться
показать весь комментарий
28.10.2020 06:33 Ответить
а нехер с исусиком без теста общаться
показать весь комментарий
27.10.2020 23:23 Ответить
Андрійко Доля після поразки і у Верховну раду не зможе скокнути, бо його люди розкусили як і Юльку.
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
27.10.2020 23:30 Ответить
Де там японці і решта з їхніми =дослідженнями= ?
показать весь комментарий
27.10.2020 23:38 Ответить
На жалість давить . От хитрюган.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:38 Ответить
ПЦР тест ответ за 2 дня, нахрен он потащил жену с подозрением на ковид и сам поперся?!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 23:54 Ответить
На избирательный участок
показать весь комментарий
27.10.2020 23:55 Ответить
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 8255
показать весь комментарий
27.10.2020 23:58 Ответить
цей Садовий якись такий безпомічний і безпорадний, і хто за нього голосує?
показать весь комментарий
28.10.2020 00:09 Ответить
Ото кайф мужику!
показать весь комментарий
28.10.2020 06:53 Ответить
Так ще з весни відомо :Коти хворіють на COVID-19 і можуть заразитися від людей - вчені
показать весь комментарий
28.10.2020 07:03 Ответить
нет симптомов но я возможно беремена. В этом вся политика лжи и манипуляций, степаша говорит 30% тестов брехливи,но мер больной ему брехливый тест об этом поведалвы. люди брехне верте и не сомневайтесь.Вот что сказпл мер.
показать весь комментарий
28.10.2020 07:03 Ответить
Невже "все тільки починається"? Нарешті!
показать весь комментарий
28.10.2020 08:03 Ответить
 
 