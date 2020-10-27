Садовый заявил, что его семья заразилась коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что что его жена и теща заразились коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", – отметил львовский мэр.



Он сообщил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.



"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – подчеркнул Садовый.



Он добавил, что не будет контактировать с женой и тещей до получения ими негативных ПЦР-тестов.





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