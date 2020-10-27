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Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його дружина і теща заразилися коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні Катерина разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваюся добре, жодних симптомів не маю. Дружина з тещею теж у порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Ймовірно, маю хороший імунітет", - зазначив львівський мер.

Він повідомив, що наступні кілька днів проведе на самоізоляції.

"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся на роботу", - підкреслив Садовий.

Він додав, що не контактуватиме з дружиною і тещею до отримання ними негативних ПЛР-тестів.

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Топ коментарі
+6
от халепа, тепер ні яких дебатів..вчасно якось.. так доля? ))
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27.10.2020 23:14
+3
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 2520
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27.10.2020 23:14
+1
а нехер с исусиком без теста общаться
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27.10.2020 23:23
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Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 2520
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27.10.2020 23:14 Відповісти
от халепа, тепер ні яких дебатів..вчасно якось.. так доля? ))
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27.10.2020 23:14 Відповісти
да так доли можно в бизнесах лишиться
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28.10.2020 06:33 Відповісти
а нехер с исусиком без теста общаться
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27.10.2020 23:23 Відповісти
Андрійко Доля після поразки і у Верховну раду не зможе скокнути, бо його люди розкусили як і Юльку.
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 1910
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27.10.2020 23:30 Відповісти
Де там японці і решта з їхніми =дослідженнями= ?
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27.10.2020 23:38 Відповісти
На жалість давить . От хитрюган.
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27.10.2020 23:38 Відповісти
ПЦР тест ответ за 2 дня, нахрен он потащил жену с подозрением на ковид и сам поперся?!!!
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27.10.2020 23:54 Відповісти
На избирательный участок
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27.10.2020 23:55 Відповісти
Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом - Цензор.НЕТ 8255
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27.10.2020 23:58 Відповісти
цей Садовий якись такий безпомічний і безпорадний, і хто за нього голосує?
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28.10.2020 00:09 Відповісти
Ото кайф мужику!
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28.10.2020 06:53 Відповісти
Так ще з весни відомо :Коти хворіють на COVID-19 і можуть заразитися від людей - вчені
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28.10.2020 07:03 Відповісти
нет симптомов но я возможно беремена. В этом вся политика лжи и манипуляций, степаша говорит 30% тестов брехливи,но мер больной ему брехливый тест об этом поведалвы. люди брехне верте и не сомневайтесь.Вот что сказпл мер.
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28.10.2020 07:03 Відповісти
Невже "все тільки починається"? Нарешті!
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28.10.2020 08:03 Відповісти
 
 