Садовий заявив, що його сім'я заразилася коронавірусом
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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його дружина і теща заразилися коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Сьогодні Катерина разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваюся добре, жодних симптомів не маю. Дружина з тещею теж у порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Ймовірно, маю хороший імунітет", - зазначив львівський мер.
Він повідомив, що наступні кілька днів проведе на самоізоляції.
"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся на роботу", - підкреслив Садовий.
Він додав, що не контактуватиме з дружиною і тещею до отримання ними негативних ПЛР-тестів.
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