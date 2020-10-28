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Новости За рубежом
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оружие (9382) США (23182) ядерное оружие (1137) Трамп (3346)

Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай испытывают зависть из-за военной мощи США.

Такое мнение он выразил во время выступления в штате Висконсин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют", - сказал он, добавив, что американское ядерное оружие находится в "своей наилучшей форме", и выразив надежду, что его не придется использовать.

В сентябре Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Однако, по его словам, сейчас у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае переизбрания Трампа президентом США могут выйти из НАТО , - Болтон

В мае Трамп анонсировал создание супер ракеты. По его словам, страна создает "невероятную" военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.
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Топ комментарии
+16
Приберіть вже цю гниду, яка знищує США з середини на угоду кремля.
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28.10.2020 07:44
+11
Ещё одно дурноватое, куда катится Мир?
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28.10.2020 07:48
+7
А якщо ні, пійло повіситься?
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28.10.2020 07:57
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28.10.2020 07:41 Ответить
ДОНИ тебе уже пора на Ростов!
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28.10.2020 07:43 Ответить
Приберіть вже цю гниду, яка знищує США з середини на угоду кремля.
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28.10.2020 07:44 Ответить
А твое какое дело? Имеешь какое-то отношение? Себе чудесного президента выбрал?
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28.10.2020 09:12 Ответить
по моему гнида здесь одна и это ты, закрой хавло придурок, знаток американских президентов
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28.10.2020 10:17 Ответить
О, а що це за обсос тут обізвався? Ти чій холоп будеш?
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28.10.2020 10:20 Ответить
Извиняюсь, не правильно понял)))
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28.10.2020 10:39 Ответить
ты свой выбор уже сделал, зеленопупого выбрал, а американцы как нибудь без тебя разберутся кто для них лучший президент
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28.10.2020 11:29 Ответить
Вероятно к Америке, я имею отношение больше чем ты))) А судя по общению... ты быдло.
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28.10.2020 10:33 Ответить
на нашего похож не?у одного барыги видать тарятся
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28.10.2020 07:46 Ответить
Все они из шоубизнеса...
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28.10.2020 08:15 Ответить
даже *****-и тот армейским клубом в дрездене заведовал Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 6121
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28.10.2020 08:35 Ответить
Ещё одно дурноватое, куда катится Мир?
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28.10.2020 07:48 Ответить
Бажаю Трампу перемоги у виборах!
Уявляю як в "декого" підгорить якщо Трамп залишиться на другий термін. Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют - Цензор.НЕТ 1583
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28.10.2020 07:50 Ответить
А якщо ні, пійло повіситься?
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28.10.2020 07:57 Ответить
О то вже свистун..)
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28.10.2020 07:52 Ответить
Вихваляються своєю силою лише придурки. А новітнім озброєнням - доконані дурні. До Трампа про нове озброєння США дізнавалися лише після зливу інформації чужими розвідками. Зараз Трамп з своїм московським брателлою змагаються, хто крутіший мультик намалює.
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28.10.2020 08:08 Ответить
выхваляются еще и базарные бабки-сплетницы. То что достигнуто многими поколениями амеров рыжий примеряет на себя.
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29.10.2020 01:13 Ответить
На выборах Америка скажет Трампу: "ТЫ УВОЛЕН !!!"
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28.10.2020 08:08 Ответить
И это превосходство десятикратное! Расстрел вагнеровской шпаны в Сирии показал всю немощь бурято-мокшанских вояк.
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28.10.2020 08:09 Ответить
Якби москалі відчули, що вони хочь чуть рівні по силі, а ще тим більше сильніші - то вже давно полізли в Європу і звичайно США. А так дзявкотять, як слон на моську.
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28.10.2020 08:10 Ответить
"А так дзявкотять, як слон на моську"
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 9465
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28.10.2020 08:13 Ответить
Так слон на моську, бо вони себе вважають великими, а сцикотно, хоча вважають СМША Моською.
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28.10.2020 08:19 Ответить
шо кацапа,не читал великого плагиатора крылова? Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 9244
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28.10.2020 08:37 Ответить
Американський хрущов.
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28.10.2020 08:12 Ответить
Давай, Трамп!! Троль Решенфюрера как это делал Рейган "Звездными войнами" для развала Советского Союза провоцируя сверхдорогую гонку вооружений которая полностью раздела его донага. ))
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28.10.2020 08:19 Ответить
слышь, "хфюрер" - почитай про "переговоры" в Хельсинки.
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28.10.2020 08:25 Ответить
Типа президент.
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28.10.2020 08:20 Ответить
достаточно одной таблэтки и кремля нет.
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28.10.2020 08:21 Ответить
та не...там метастазы...целую аптеку придется привлечь
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28.10.2020 08:39 Ответить
Достаточно санкций уровня иранских.
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28.10.2020 10:07 Ответить
Новітня зброя в США є. І це не ракети. Це те, про що жоден військовий, чи політик не скаже. Бо мало хто знає.
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28.10.2020 08:21 Ответить
а что это тогда?
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28.10.2020 09:29 Ответить
Хвастун и позер! А наш мелкий неЛох примеряет на себя этот образ, не?
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28.10.2020 08:24 Ответить
Посто для порівняння*
ВВП России 1,658 триллиона USD (2018 г.)
ВВП США 20,54 триллиона USD (2018 г.)
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28.10.2020 08:45 Ответить
ВВП Украины 0,131 триллиона USD (2018г.)
Мы чужие на этом празднике жизни (с) Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7705
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28.10.2020 09:22 Ответить
Посто для порівняння*

ВВП Украины 114 млрд долларов (2018)
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28.10.2020 09:24 Ответить
Мда.. Лишний раз наглядно видим как верно характеризует кацапотролей русская пословица "В чужом глазу соринку видим, а в своём и бревна не замечаем". Ну, а базарный принцип "сам дурак" там похоже национальная черта характера
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28.10.2020 10:52 Ответить
І всєх пабідім (с). Десь ми вже таке чули
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28.10.2020 08:31 Ответить
Й@бнутий самозакоханий нарцис
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28.10.2020 08:33 Ответить
А особливо задрить Україна у якої забрали ЯЗ за дирку від бублика і ярлик на пограбування наданий США елітам України - Кучмі і іншим топбаригам. Та коштовні підірвані шахти старетгічних ракет націлених на США, що зекономило для американців 4,5 млрд.доларів. Тож дійсно народ України заздрить тим хто кинув його, цей народ, як останніх лохів в Будапешті.
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28.10.2020 08:34 Ответить
ну у рахи осталось...и много радости оно тебе принесло? Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7644
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28.10.2020 08:40 Ответить
Очень напоминает вот это:
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 317
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28.10.2020 08:36 Ответить
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 5012
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28.10.2020 08:39 Ответить
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7703
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28.10.2020 08:40 Ответить
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 8247
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28.10.2020 08:42 Ответить
Соперничество США и развалившийся "союз нерушимый" приводит к массовому завозу курятины из США на голодные развалины.
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28.10.2020 08:47 Ответить
Ты застал то время? Скорее всего нет. А помнишь, когда Раша отказалась от закупки, (да, те окорочка покупали у США),ножек Буша, из-за сальмонеллы. Во визгу от США было, что их в правах ущемили)))
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28.10.2020 09:29 Ответить
Помню драки голодных гегемонов в очереди за бургером в МакДональдс на красной площади.
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28.10.2020 09:35 Ответить
Та да...знатная была очередь....к дедушке чЛенину в мавзолей такой никогда не было.... Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 4937
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28.10.2020 09:40 Ответить
А я не помню драк голодных гегемонов, тем более на Красной площади, где Макдональдса, никогда не было. В мак на Тверской, очередь была, после открытия, фуле, диковинка))) Я в 90-е, жил в Магадане, и питался гораздо лучше, чем 90% украинцев сейчас. Красная рыба, икра, крабы, палтусю, оленина..., все продавалось свободно и без очереди Американские окорочка, я не ел, брезговал
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28.10.2020 10:27 Ответить
Вот с Тверской очередь голодных гегемонов до красной площади за бургером и доходила и поворачивала на кольцевую а ты жыровал пока страна последнюю краюху хлеба на революцию неграм отдавала.
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28.10.2020 11:19 Ответить
Повторяю, что за бургерами, стояли не голодные, цены в маках были достаточно высокие, и назывались они "ресторан быстрого питания", публика вредничала, типа:"поменяйте солонку, здесь соль слиплась. Я был, через две недели после открытия. Минут 30, мы в очереди простояли, но драки, не слышал о таком
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28.10.2020 11:52 Ответить
Это лирика а страны вашей нет! Зникла як роса на сонці.
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28.10.2020 12:03 Ответить
))) Русские пережили нашествие Орды, Турции, Наполеона, Карла XII, Гитлера... Какая роса их высушила, или может высушить?)))
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28.10.2020 13:55 Ответить
Нарабсеяне пресмыкали перед Ордой и турками Крымского ханства...кацапы с германцами развязали первую и вторую мировые войны. СССР пал "смертью изможденного"... Скоро и ********* гаплык... снова удельные княжества. ДаЙОш паритет и равенство между народами нарапсеи.
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29.10.2020 01:25 Ответить
Москалю, ти погано знаєш свою історію, тому кричиш про подвиги, яких не було.
Ви завжди вигравали битви за рахунок українців.
Самі ніфіга не можете.
Ти знаєш, що на шоломах твоїх царьків є написи арабською мовою. Щось з Корану.
Але ж нічого дивного, бо московія була улусом Золотої Орди.
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29.10.2020 09:03 Ответить
Но при этом что тогда что сейчас ты сидишь на бутылке ровно Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 2307
По риторике видно старого вертухая Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 5570
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29.10.2020 00:42 Ответить
Штати гарант нашої безпеки.
Можна лише уявити, які безчинства виробляли би моцкалі, якби мали таку зброю.
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28.10.2020 08:53 Ответить
Это чудило , оно же Дохлая Белка "победило все" друга Кима, Прекрасного парня Пукина, Иран, Ассада, талибов, КОВИД, Китай, Рашу, мексиканцев, ислам, Эрдогана, союзников по НАТО и даже американцев. Померило прекрасных ребят армян с азербайджанцами Да Байден не фонтан.., но этого клоуна Трампопона нужно срочно убирать а потом проводить по нем специальное расследование ( и главное не дать ему упорхнуть в Ростов). Чего Америке и американскому народу от всей души желаю.
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28.10.2020 09:01 Ответить
У США превосходство абсолютно во всех сферах относительно всего остального мира вместе взятого. Завидуют не только русские.
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28.10.2020 09:10 Ответить
Например количество заразившихся и смертей от короны
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28.10.2020 09:18 Ответить
... говорит лишь о плохом качестве диагностики и скрывающей всё статистике на всем СНГомном пространстве, тогда как во многих больницах и моргах россии уже давно нет свободных коек и секционных столов.
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28.10.2020 10:13 Ответить
а остальной мир? Таиланд, Корея, Китай
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28.10.2020 10:45 Ответить
Поздняк коэфицент 3,2, Байден 1,3. Практически без шансов, хотя можно услышать что решится всё в трех штатах, если Флориду проиграет то всё
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28.10.2020 09:18 Ответить
Что говорить о США если один Эрдоган в Азербайджане принудил к миру всю кокошную рать,
сидят в кустах и напрашиваются в друзья к Азербайджану.
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28.10.2020 09:22 Ответить
Азербайджан - это Тамерлановы земли. А Тамерлан Орде люлей вставил таких, шо от орды пшик остался-Крымское ханство. И то кацапы кацапы умудрились перед этим пшиком лизоблюдить... Карл, слышишь , имея 200 нетронутых войной городов с мощными людскими и материальными ресурсами.
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29.10.2020 01:18 Ответить
Милота. Цензор перепощує москальські ресурси, один з яких - заборонений "РИА Новости", а місцеві дурники одразу захлинаються слиною від люті, читаючи москвльську маячню про Трампа. І ви ще називаєте себе "новинним" ресурсом?
Викласти оригінал з перекладом слабо?
P.S. Трамп 2020!
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28.10.2020 09:39 Ответить
Подумаешь открытие! Это было ясно ещё и до похода подохшего "Кузи" и прочих мультиков военного могущества рашки.
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28.10.2020 09:47 Ответить
В результате военного превосходства США прое@али Сирию, Ливан, Иран...
Позволяют оккупировать Украину ...
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28.10.2020 10:32 Ответить
Ну да, а в небе Украины - В-52...
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29.10.2020 01:21 Ответить
 
 