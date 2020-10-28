Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай испытывают зависть из-за военной мощи США.

Такое мнение он выразил во время выступления в штате Висконсин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют", - сказал он, добавив, что американское ядерное оружие находится в "своей наилучшей форме", и выразив надежду, что его не придется использовать.

В сентябре Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Однако, по его словам, сейчас у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.

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В мае Трамп анонсировал создание супер ракеты. По его словам, страна создает "невероятную" военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.