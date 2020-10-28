Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай испытывают зависть из-за военной мощи США.
Такое мнение он выразил во время выступления в штате Висконсин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют", - сказал он, добавив, что американское ядерное оружие находится в "своей наилучшей форме", и выразив надежду, что его не придется использовать.
В сентябре Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Однако, по его словам, сейчас у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.
В мае Трамп анонсировал создание супер ракеты. По его словам, страна создает "невероятную" военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.
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Уявляю як в "декого" підгорить якщо Трамп залишиться на другий термін.
ВВП России 1,658 триллиона USD (2018 г.)
ВВП США 20,54 триллиона USD (2018 г.)
Мы чужие на этом празднике жизни (с)
ВВП Украины 114 млрд долларов (2018)
Ви завжди вигравали битви за рахунок українців.
Самі ніфіга не можете.
Ти знаєш, що на шоломах твоїх царьків є написи арабською мовою. Щось з Корану.
Але ж нічого дивного, бо московія була улусом Золотої Орди.
По риторике видно старого вертухая
Можна лише уявити, які безчинства виробляли би моцкалі, якби мали таку зброю.
сидят в кустах и напрашиваются в друзья к Азербайджану.
Викласти оригінал з перекладом слабо?
P.S. Трамп 2020!
Позволяют оккупировать Украину ...