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Новини За кордоном
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зброя (5750) США (14465) ядерна зброя (927) Трамп (3127)

Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай відчувають заздрість через військову могутність США.

Таку думку він висловив під час виступу в штаті Вісконсін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Ми перевершуємо всіх у світі за військовою силою. Росія, Китай, усі решта, вони нам заздрять", - сказав він, додавши, що американська ядерна зброя перебуває у "своїй найкращій формі", і висловив сподівання, що її не доведеться використовувати.

У вересні Трамп звинуватив Росію у викраденні інформації про технології гіперзвукової зброї в адміністрації попереднього глави держави Барака Обами. Однак, за його словами, зараз у Вашингтона є значно більш швидка ракета.

Також читайте: У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон

У травні Трамп анонсував створення суперракети. За його словами, країна створює "неймовірну" військову техніку небаченого раніше рівня. Він пояснив, що у США немає вибору, їм доводиться це робити, з огляду на противників держави. Американський лідер розповів, що нова ракета буде в 17 разів швидшою, ніж усі існуючі на цей момент аналоги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Приберіть вже цю гниду, яка знищує США з середини на угоду кремля.
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28.10.2020 07:44
+11
Ещё одно дурноватое, куда катится Мир?
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28.10.2020 07:48
+7
А якщо ні, пійло повіситься?
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28.10.2020 07:57
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28.10.2020 07:41 Відповісти
ДОНИ тебе уже пора на Ростов!
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28.10.2020 07:43 Відповісти
Приберіть вже цю гниду, яка знищує США з середини на угоду кремля.
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28.10.2020 07:44 Відповісти
А твое какое дело? Имеешь какое-то отношение? Себе чудесного президента выбрал?
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28.10.2020 09:12 Відповісти
по моему гнида здесь одна и это ты, закрой хавло придурок, знаток американских президентов
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28.10.2020 10:17 Відповісти
О, а що це за обсос тут обізвався? Ти чій холоп будеш?
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28.10.2020 10:20 Відповісти
Извиняюсь, не правильно понял)))
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28.10.2020 10:39 Відповісти
ты свой выбор уже сделал, зеленопупого выбрал, а американцы как нибудь без тебя разберутся кто для них лучший президент
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Вероятно к Америке, я имею отношение больше чем ты))) А судя по общению... ты быдло.
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28.10.2020 10:33 Відповісти
на нашего похож не?у одного барыги видать тарятся
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28.10.2020 07:46 Відповісти
Все они из шоубизнеса...
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28.10.2020 08:15 Відповісти
даже *****-и тот армейским клубом в дрездене заведовал Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 6121
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28.10.2020 08:35 Відповісти
Ещё одно дурноватое, куда катится Мир?
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28.10.2020 07:48 Відповісти
Бажаю Трампу перемоги у виборах!
Уявляю як в "декого" підгорить якщо Трамп залишиться на другий термін. Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют - Цензор.НЕТ 1583
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28.10.2020 07:50 Відповісти
А якщо ні, пійло повіситься?
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28.10.2020 07:57 Відповісти
О то вже свистун..)
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28.10.2020 07:52 Відповісти
Вихваляються своєю силою лише придурки. А новітнім озброєнням - доконані дурні. До Трампа про нове озброєння США дізнавалися лише після зливу інформації чужими розвідками. Зараз Трамп з своїм московським брателлою змагаються, хто крутіший мультик намалює.
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28.10.2020 08:08 Відповісти
выхваляются еще и базарные бабки-сплетницы. То что достигнуто многими поколениями амеров рыжий примеряет на себя.
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29.10.2020 01:13 Відповісти
На выборах Америка скажет Трампу: "ТЫ УВОЛЕН !!!"
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28.10.2020 08:08 Відповісти
И это превосходство десятикратное! Расстрел вагнеровской шпаны в Сирии показал всю немощь бурято-мокшанских вояк.
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28.10.2020 08:09 Відповісти
Якби москалі відчули, що вони хочь чуть рівні по силі, а ще тим більше сильніші - то вже давно полізли в Європу і звичайно США. А так дзявкотять, як слон на моську.
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28.10.2020 08:10 Відповісти
"А так дзявкотять, як слон на моську"
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 9465
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28.10.2020 08:13 Відповісти
Так слон на моську, бо вони себе вважають великими, а сцикотно, хоча вважають СМША Моською.
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28.10.2020 08:19 Відповісти
шо кацапа,не читал великого плагиатора крылова? Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 9244
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28.10.2020 08:37 Відповісти
Американський хрущов.
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28.10.2020 08:12 Відповісти
Давай, Трамп!! Троль Решенфюрера как это делал Рейган "Звездными войнами" для развала Советского Союза провоцируя сверхдорогую гонку вооружений которая полностью раздела его донага. ))
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28.10.2020 08:19 Відповісти
слышь, "хфюрер" - почитай про "переговоры" в Хельсинки.
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28.10.2020 08:25 Відповісти
Типа президент.
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28.10.2020 08:20 Відповісти
достаточно одной таблэтки и кремля нет.
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28.10.2020 08:21 Відповісти
та не...там метастазы...целую аптеку придется привлечь
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28.10.2020 08:39 Відповісти
Достаточно санкций уровня иранских.
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28.10.2020 10:07 Відповісти
Новітня зброя в США є. І це не ракети. Це те, про що жоден військовий, чи політик не скаже. Бо мало хто знає.
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28.10.2020 08:21 Відповісти
а что это тогда?
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28.10.2020 09:29 Відповісти
Хвастун и позер! А наш мелкий неЛох примеряет на себя этот образ, не?
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28.10.2020 08:24 Відповісти
Посто для порівняння*
ВВП России 1,658 триллиона USD (2018 г.)
ВВП США 20,54 триллиона USD (2018 г.)
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28.10.2020 08:45 Відповісти
ВВП Украины 0,131 триллиона USD (2018г.)
Мы чужие на этом празднике жизни (с) Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7705
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28.10.2020 09:22 Відповісти
Посто для порівняння*

ВВП Украины 114 млрд долларов (2018)
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28.10.2020 09:24 Відповісти
Мда.. Лишний раз наглядно видим как верно характеризует кацапотролей русская пословица "В чужом глазу соринку видим, а в своём и бревна не замечаем". Ну, а базарный принцип "сам дурак" там похоже национальная черта характера
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28.10.2020 10:52 Відповісти
І всєх пабідім (с). Десь ми вже таке чули
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28.10.2020 08:31 Відповісти
Й@бнутий самозакоханий нарцис
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28.10.2020 08:33 Відповісти
А особливо задрить Україна у якої забрали ЯЗ за дирку від бублика і ярлик на пограбування наданий США елітам України - Кучмі і іншим топбаригам. Та коштовні підірвані шахти старетгічних ракет націлених на США, що зекономило для американців 4,5 млрд.доларів. Тож дійсно народ України заздрить тим хто кинув його, цей народ, як останніх лохів в Будапешті.
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28.10.2020 08:34 Відповісти
ну у рахи осталось...и много радости оно тебе принесло? Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7644
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28.10.2020 08:40 Відповісти
Очень напоминает вот это:
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 317
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28.10.2020 08:36 Відповісти
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 5012
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28.10.2020 08:39 Відповісти
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 7703
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28.10.2020 08:40 Відповісти
Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 8247
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28.10.2020 08:42 Відповісти
Соперничество США и развалившийся "союз нерушимый" приводит к массовому завозу курятины из США на голодные развалины.
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28.10.2020 08:47 Відповісти
Ты застал то время? Скорее всего нет. А помнишь, когда Раша отказалась от закупки, (да, те окорочка покупали у США),ножек Буша, из-за сальмонеллы. Во визгу от США было, что их в правах ущемили)))
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28.10.2020 09:29 Відповісти
Помню драки голодных гегемонов в очереди за бургером в МакДональдс на красной площади.
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28.10.2020 09:35 Відповісти
Та да...знатная была очередь....к дедушке чЛенину в мавзолей такой никогда не было.... Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 4937
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28.10.2020 09:40 Відповісти
А я не помню драк голодных гегемонов, тем более на Красной площади, где Макдональдса, никогда не было. В мак на Тверской, очередь была, после открытия, фуле, диковинка))) Я в 90-е, жил в Магадане, и питался гораздо лучше, чем 90% украинцев сейчас. Красная рыба, икра, крабы, палтусю, оленина..., все продавалось свободно и без очереди Американские окорочка, я не ел, брезговал
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28.10.2020 10:27 Відповісти
Вот с Тверской очередь голодных гегемонов до красной площади за бургером и доходила и поворачивала на кольцевую а ты жыровал пока страна последнюю краюху хлеба на революцию неграм отдавала.
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Повторяю, что за бургерами, стояли не голодные, цены в маках были достаточно высокие, и назывались они "ресторан быстрого питания", публика вредничала, типа:"поменяйте солонку, здесь соль слиплась. Я был, через две недели после открытия. Минут 30, мы в очереди простояли, но драки, не слышал о таком
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28.10.2020 11:52 Відповісти
Это лирика а страны вашей нет! Зникла як роса на сонці.
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28.10.2020 12:03 Відповісти
))) Русские пережили нашествие Орды, Турции, Наполеона, Карла XII, Гитлера... Какая роса их высушила, или может высушить?)))
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28.10.2020 13:55 Відповісти
Нарабсеяне пресмыкали перед Ордой и турками Крымского ханства...кацапы с германцами развязали первую и вторую мировые войны. СССР пал "смертью изможденного"... Скоро и ********* гаплык... снова удельные княжества. ДаЙОш паритет и равенство между народами нарапсеи.
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29.10.2020 01:25 Відповісти
Москалю, ти погано знаєш свою історію, тому кричиш про подвиги, яких не було.
Ви завжди вигравали битви за рахунок українців.
Самі ніфіга не можете.
Ти знаєш, що на шоломах твоїх царьків є написи арабською мовою. Щось з Корану.
Але ж нічого дивного, бо московія була улусом Золотої Орди.
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29.10.2020 09:03 Відповісти
Но при этом что тогда что сейчас ты сидишь на бутылке ровно Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 2307
По риторике видно старого вертухая Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять - Цензор.НЕТ 5570
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29.10.2020 00:42 Відповісти
Штати гарант нашої безпеки.
Можна лише уявити, які безчинства виробляли би моцкалі, якби мали таку зброю.
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28.10.2020 08:53 Відповісти
Это чудило , оно же Дохлая Белка "победило все" друга Кима, Прекрасного парня Пукина, Иран, Ассада, талибов, КОВИД, Китай, Рашу, мексиканцев, ислам, Эрдогана, союзников по НАТО и даже американцев. Померило прекрасных ребят армян с азербайджанцами Да Байден не фонтан.., но этого клоуна Трампопона нужно срочно убирать а потом проводить по нем специальное расследование ( и главное не дать ему упорхнуть в Ростов). Чего Америке и американскому народу от всей души желаю.
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28.10.2020 09:01 Відповісти
У США превосходство абсолютно во всех сферах относительно всего остального мира вместе взятого. Завидуют не только русские.
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28.10.2020 09:10 Відповісти
Например количество заразившихся и смертей от короны
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28.10.2020 09:18 Відповісти
... говорит лишь о плохом качестве диагностики и скрывающей всё статистике на всем СНГомном пространстве, тогда как во многих больницах и моргах россии уже давно нет свободных коек и секционных столов.
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28.10.2020 10:13 Відповісти
а остальной мир? Таиланд, Корея, Китай
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28.10.2020 10:45 Відповісти
Поздняк коэфицент 3,2, Байден 1,3. Практически без шансов, хотя можно услышать что решится всё в трех штатах, если Флориду проиграет то всё
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28.10.2020 09:18 Відповісти
Что говорить о США если один Эрдоган в Азербайджане принудил к миру всю кокошную рать,
сидят в кустах и напрашиваются в друзья к Азербайджану.
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28.10.2020 09:22 Відповісти
Азербайджан - это Тамерлановы земли. А Тамерлан Орде люлей вставил таких, шо от орды пшик остался-Крымское ханство. И то кацапы кацапы умудрились перед этим пшиком лизоблюдить... Карл, слышишь , имея 200 нетронутых войной городов с мощными людскими и материальными ресурсами.
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29.10.2020 01:18 Відповісти
Милота. Цензор перепощує москальські ресурси, один з яких - заборонений "РИА Новости", а місцеві дурники одразу захлинаються слиною від люті, читаючи москвльську маячню про Трампа. І ви ще називаєте себе "новинним" ресурсом?
Викласти оригінал з перекладом слабо?
P.S. Трамп 2020!
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28.10.2020 09:39 Відповісти
Подумаешь открытие! Это было ясно ещё и до похода подохшего "Кузи" и прочих мультиков военного могущества рашки.
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28.10.2020 09:47 Відповісти
В результате военного превосходства США прое@али Сирию, Ливан, Иран...
Позволяют оккупировать Украину ...
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28.10.2020 10:32 Відповісти
Ну да, а в небе Украины - В-52...
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29.10.2020 01:21 Відповісти
 
 