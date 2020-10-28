Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай відчувають заздрість через військову могутність США.
Таку думку він висловив під час виступу в штаті Вісконсін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.
"Ми перевершуємо всіх у світі за військовою силою. Росія, Китай, усі решта, вони нам заздрять", - сказав він, додавши, що американська ядерна зброя перебуває у "своїй найкращій формі", і висловив сподівання, що її не доведеться використовувати.
У вересні Трамп звинуватив Росію у викраденні інформації про технології гіперзвукової зброї в адміністрації попереднього глави держави Барака Обами. Однак, за його словами, зараз у Вашингтона є значно більш швидка ракета.
У травні Трамп анонсував створення суперракети. За його словами, країна створює "неймовірну" військову техніку небаченого раніше рівня. Він пояснив, що у США немає вибору, їм доводиться це робити, з огляду на противників держави. Американський лідер розповів, що нова ракета буде в 17 разів швидшою, ніж усі існуючі на цей момент аналоги.
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Уявляю як в "декого" підгорить якщо Трамп залишиться на другий термін.
ВВП России 1,658 триллиона USD (2018 г.)
ВВП США 20,54 триллиона USD (2018 г.)
Мы чужие на этом празднике жизни (с)
ВВП Украины 114 млрд долларов (2018)
Ви завжди вигравали битви за рахунок українців.
Самі ніфіга не можете.
Ти знаєш, що на шоломах твоїх царьків є написи арабською мовою. Щось з Корану.
Але ж нічого дивного, бо московія була улусом Золотої Орди.
По риторике видно старого вертухая
Можна лише уявити, які безчинства виробляли би моцкалі, якби мали таку зброю.
сидят в кустах и напрашиваются в друзья к Азербайджану.
Викласти оригінал з перекладом слабо?
P.S. Трамп 2020!
Позволяют оккупировать Украину ...