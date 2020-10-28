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В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

В Украине по состоянию на утро среды, 28 октября, зафиксированы 7 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 363 075 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской (497), Львовской (398) и Черновицкой (392) областях.

За сутки выздоровели 3 306 пациентов, всего с начала пандемии - 148 642 человека. В течение минувших суток умерли 165 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 755 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 28 октября COVID-19 болеют 207 678 человек, что на 4 003 человека больше, чем сутками ранее.

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 01
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 02
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 03
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 04
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 05
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая 06
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Топ комментарии
+8
Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
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28.10.2020 09:05
+6
Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.

Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
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28.10.2020 08:48
+5
Та ти що...
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
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28.10.2020 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Посмотрим, что будет на той неделе после выбаров За сутки в Украине выявлены 7 474 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 363 075 человек - Цензор.НЕТ 5675
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28.10.2020 08:45 Ответить
Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.

Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
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28.10.2020 08:48 Ответить
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 2780
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28.10.2020 20:05 Ответить
раньше, чем предсказывала зеленая пошесть. уверенно движемся к жопе За сутки в Украине выявлены 7 474 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 363 075 человек - Цензор.НЕТ 7968
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28.10.2020 08:45 Ответить
Уже внутри
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28.10.2020 09:02 Ответить
Так это с какой стороны смотреть, если через рот... В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6378
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28.10.2020 09:28 Ответить
Дубинский еще с марта визжит шо нам всем(матерится). Если бы все шло так как он вдалбливает, то зараженным был бы уже каждый. А так - такими темпами подохнуть от старости можно скорей, чем от вируска.
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28.10.2020 08:46 Ответить
Скорее всего болеет или переболело процентов 60-70от всех жителей
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28.10.2020 08:50 Ответить
Не, в тех странах где куча тестов - Меркельщина, всякие швейцарии, Япония - в таком случае уже бы знали(антитела были бы у половины тестируемых), так что мимо - а то шо заразятся не только лишь все - может и так.
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28.10.2020 09:28 Ответить
Любопытно узнать мнение гл. сан. врача ЛЯШКО - это у нас уже вторая волна заражений или мы еще и пика первой не достигли?
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28.10.2020 08:49 Ответить
Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
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28.10.2020 09:05 Ответить
Но и тот, и другой СЧИТАЕТСЯ.
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28.10.2020 09:31 Ответить
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 4876 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6102
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28.10.2020 08:53 Ответить
Боліли легені палали
В лікарнях зебіли ридали!
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28.10.2020 08:56 Ответить
Гумор так собі! М'яко кажучи...
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28.10.2020 09:35 Ответить
Митенька це тобі не допоможе. Ти як там тепер за Шарія голосував? Кацапска гнида!
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28.10.2020 08:57 Ответить
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5010 За *шарікових * таки гниди ..малороси голосували За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 7393
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28.10.2020 08:59 Ответить
В Україні немає малоросів! Є Українці як я і є кацапи як ти!
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28.10.2020 09:02 Ответить
Весь світ знає Владимира..... на призвісько *ху@ло * В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 1305
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28.10.2020 09:09 Ответить
Так за кого ти кацяпениш голосував?
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28.10.2020 09:12 Ответить
За путена В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 8089
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28.10.2020 09:16 Ответить
Этот кацапский анус вечно за всякое говно голосует.
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28.10.2020 09:08 Ответить
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5045 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6732 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5045 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6732 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5601
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28.10.2020 08:54 Ответить
Проводить выборы в пик пандемии - это преступление.
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28.10.2020 08:59 Ответить
За это Зеленского и посадим! Пожизненно как он и хотел!
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28.10.2020 09:04 Ответить
..Разом з баригою В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 7806Правда малорос !?
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28.10.2020 09:10 Ответить
Діма, а хто захистить державу ?
ТИ ?
Я поставлю на Петра Олексійовича.
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28.10.2020 09:23 Ответить
Барига .який змінював партії як рукавички . ніколи не буде українцем !
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28.10.2020 09:25 Ответить
Та ти що...
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
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28.10.2020 09:29 Ответить
Діма, ти ж до Свободи тяжієш...
Так от твоя партія синхронно з ригами та комуніздами голосувала проти розробки американцями шельфового газу. Саме на Донбасі. І поблизу Криму.
Здогадайся, чи напали б москалі, якби там були американці.
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28.10.2020 09:31 Ответить
..Прогугляй спочатку до яких *партейок * тяжів ваш барига.
ПС ))) А щодо шельфу ..то *тема* здається була при пре-зеку .
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28.10.2020 09:37 Ответить
А ти в курсі, що твою партію фінансував Рінат ?
Мені байдуже на політичний шлях Порошенка.
Він лишив після себе добрі справи.
І якби такі як ти були дещицю розумнішими, то не випендрювались би від власної пихатості, а обрали би його на другий термін.
Нє, знову гулю собі набили.
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28.10.2020 09:45 Ответить
В Україні править бал клан олігархів ..до якого належить і ваш барига . В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 1543
Чому в тій же Польщі не має олігархічних кланів ? А того ж Новака взяли за я...за *гешефти * в нашій державі ?
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28.10.2020 09:50 Ответить
Міжнародні експерти погоджувались, що Порошенко усунув олігархів.
Зараз, завдяки тобі, вони знову повернулись.
Знаєш, як тепер поживає знову збитковий нафтогаз, який за бариги наростив податків на кілька мільярдів ?
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28.10.2020 09:52 Ответить
Хто усунув ? ..Гешефти з Ахметкою . Беней та Фірташем то *усунув * ? В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 3411
Так а чиї *люди * сидять зараз в Кабміні.. які не мають (чи не хочуть ) впливу на той же Нафтогаз ?
..Чи мо барига не ставив свого Вовка для керування НКРЄ ?
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28.10.2020 10:11 Ответить
Усунув від впливу на державу.
Може для тебе новина, але всі країни захищають своїх бізнесменів.
Подивись, як німці відстоюють інтереси багатіїв, аж до стосунків з рашкою.
Як у штатах працює система лобістів.
Оце і є. Але в розумних межах.
А ти приймаєш багатіїв за абсолютне зло, яке має бути знищеним.
Комуняцька звичка ?
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28.10.2020 10:24 Ответить
Баран, ты вообще способен воспринимать обьективные цифры и аргументы ,которые тут часто пишут форумчане и которые есть на официальных сайтах уважаемых организаций ? Если нет, то ты или реально животное необучаемое или рашистский пригожинский говнометчик,других вариантов просто нет
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28.10.2020 11:54 Ответить
петуШмариец, как ты задолбал всех....
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28.10.2020 09:35 Ответить
Ха ! Про анус та пляшку ..то одвічна тема кацапів . В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 8202
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28.10.2020 09:38 Ответить
Ты родился на бутылке.....почему любишь вора-педофила и украинофоба петуШария?
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28.10.2020 09:44 Ответить
Ну а вот Семочко угробил, писали, 200 человек и ниче - стал чет там главарем, или замом СВР.
А тут - подумаешь, ну заразился кто-то - пусть доказывает сам шо на выборах, а не бухая в подъезде, или не лижа ыконку
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28.10.2020 09:30 Ответить
А если бы их не провели - тоже кричали бы о преступлении...
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28.10.2020 09:57 Ответить
Цікаво, якщо б їх відмінили, ви б голосили, що зе використав пандемію, бо бачив, що його партія програє?
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28.10.2020 10:38 Ответить
Коронавирус валит всех с хроническими болячками, особенно ожиревших независимо от возраста.
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28.10.2020 09:07 Ответить
Этот уволенный вроде.
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28.10.2020 09:57 Ответить
Работает дальше не покладая рук.
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28.10.2020 10:14 Ответить
Бред сумашедшего..
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28.10.2020 09:23 Ответить
Конечно, вчера два человека с ожирением, которых я знал умерли от коронавируса, одному 56, второму 42.....от выявления до смерти прошло 7 дней!!! Не верь дальше.....
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28.10.2020 09:27 Ответить
Тестов 7-10 дней ждут. "Выявили", позвонили - Мы щас вас в больничку наложим, жди.те, - а по поциенту уже 3 дня как справили?)
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28.10.2020 09:32 Ответить
Много идиотов не верит в реальную смерть от коронавируса.
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28.10.2020 09:33 Ответить
Антиколорадос высрал шо ок. половины знакомых и родаков уже заразились, а кто-то и откинул кеды.
Я правда хрен поверил, ибо таким образом был бы коллапс.
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28.10.2020 09:40 Ответить
Коллапса не будет, но вымрут многие из тех кто загубил своё здоровье пьянками, жратвой и пр.
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28.10.2020 09:47 Ответить
КОВІДу до сраки твої жири і вуглеводні! Помирають різні люди старі й молоді, жирні і сухі як тріска.
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28.10.2020 10:10 Ответить
Найгiршi шанси у тих, что має хронiчнi системнi захворювання. А такi є i серед молодi...
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28.10.2020 20:13 Ответить
165 умерших за день, и это только официоз. Впервый раз за Гепу порадовался что выйграл с первого тура. не будет того хаоса во втором, и за Кличко тоже. По сути ничего не поменяется, а сбережёт сотни жизней
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28.10.2020 09:33 Ответить
Так, це єдиний плюс. Хоча можливо харків'яни обрали мером покійника... В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 5799
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28.10.2020 10:11 Ответить
в Румынии, в сентябре выбрали. Пришли на кладбище помянули и назначили новые выборы
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28.10.2020 10:59 Ответить
Але і інфікуються втричі більше того, що пишуть. І одужань ми всіх не бачимо, бо далеко не всі здають другий тест
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28.10.2020 10:13 Ответить
Доктор Барік подивився на Україну і сховавсяь аж під ліжко. Треба вже переходити до другої фази пандемії, кого вже вакциновано, вживляти чіп, що він вже не може, ні заражувати оточення, ні мати дітей, ні прожити гарантовано більше 20 років, як проце далекоглядно говорив пан Білл Гейтс ще 5 років тому.
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28.10.2020 09:54 Ответить
В Швеции за 4 дня (включая 2 выходных) 5191. А неделю назад за 4 дня с 2 выходными было 3180. Поскольку население там в 4 раза меньше, это примерно соответствует пересчету на дневную заболеваемомть в Украине. У нас подобная заболеваемость была 19-20 октября.
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28.10.2020 10:21 Ответить
І Індії смертність на 1 мільйон населення нижча за Україну втричі. Однак в Індії населення в 33 рази більше і по КОРОНі вони на другому місці в світі.
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28.10.2020 11:05 Ответить
По цьому критерію, що Ви обрали, найкращий показник у Бурунді. Пропонуєте брати з них приклад? А от Швецію за приклад тут людей з 20 пропонували. Правда, вони кудись поділися останнім часом...
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28.10.2020 11:17 Ответить
В УКРАИНЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ В МИРЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
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28.10.2020 10:35 Ответить
Вам тупить не надоело? Если за сутки никто у нас не заболеет, но хотябы один из ранее заболевших умрет, то по этому "критерию" у нас будет катастрофа.
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28.10.2020 11:19 Ответить
В ГЕРМАНИИ ЗА СУТКИ ЗАБОЛЕЛО 14964 ЧЕЛОВЕК, А УМЕРЛО 27 ЧЕЛ, А В УКРАИНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ.
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28.10.2020 12:35 Ответить
В Украине считаются все умершие с коронавирусом, если даже основная причина смерти была другой. Так санврач Ляшко говорил.
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28.10.2020 13:31 Ответить
А помните у нас тут где-то завелся мастер спорта по борьбе с ковидом?
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28.10.2020 13:34 Ответить
Такой рост, ещё объясняется появлением схемы, госслужащие за взятку болеют, а им финансово компенсируют "расходы". Пруфов не будет, но такое мне про Жмеринку рассказывали.
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28.10.2020 13:57 Ответить
"Болеют"
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28.10.2020 13:58 Ответить
 
 