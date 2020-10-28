В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая
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В Украине по состоянию на утро среды, 28 октября, зафиксированы 7 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 363 075 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской (497), Львовской (398) и Черновицкой (392) областях.
За сутки выздоровели 3 306 пациентов, всего с начала пандемии - 148 642 человека. В течение минувших суток умерли 165 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 755 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 28 октября COVID-19 болеют 207 678 человек, что на 4 003 человека больше, чем сутками ранее.
Пожалуйста, подождите...
Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.
Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
В лікарнях зебіли ридали!
ТИ ?
Я поставлю на Петра Олексійовича.
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
Так от твоя партія синхронно з ригами та комуніздами голосувала проти розробки американцями шельфового газу. Саме на Донбасі. І поблизу Криму.
Здогадайся, чи напали б москалі, якби там були американці.
ПС ))) А щодо шельфу ..то *тема* здається була при пре-зеку .
Мені байдуже на політичний шлях Порошенка.
Він лишив після себе добрі справи.
І якби такі як ти були дещицю розумнішими, то не випендрювались би від власної пихатості, а обрали би його на другий термін.
Нє, знову гулю собі набили.
Чому в тій же Польщі не має олігархічних кланів ? А того ж Новака взяли за я...за *гешефти * в нашій державі ?
Зараз, завдяки тобі, вони знову повернулись.
Знаєш, як тепер поживає знову збитковий нафтогаз, який за бариги наростив податків на кілька мільярдів ?
Так а чиї *люди * сидять зараз в Кабміні.. які не мають (чи не хочуть ) впливу на той же Нафтогаз ?
..Чи мо барига не ставив свого Вовка для керування НКРЄ ?
Може для тебе новина, але всі країни захищають своїх бізнесменів.
Подивись, як німці відстоюють інтереси багатіїв, аж до стосунків з рашкою.
Як у штатах працює система лобістів.
Оце і є. Але в розумних межах.
А ти приймаєш багатіїв за абсолютне зло, яке має бути знищеним.
Комуняцька звичка ?
А тут - подумаешь, ну заразился кто-то - пусть доказывает сам шо на выборах, а не бухая в подъезде, или не лижа ыконку
Я правда хрен поверил, ибо таким образом был бы коллапс.