В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

В Украине по состоянию на утро среды, 28 октября, зафиксированы 7 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 363 075 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской (497), Львовской (398) и Черновицкой (392) областях.

За сутки выздоровели 3 306 пациентов, всего с начала пандемии - 148 642 человека. В течение минувших суток умерли 165 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 755 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 28 октября COVID-19 болеют 207 678 человек, что на 4 003 человека больше, чем сутками ранее.















