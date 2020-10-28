За сутки COVID-19 заболели 300 детей и 475 медиков, - Степанов
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За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медработников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медицинских работников. Зафиксировано 165 летальных случаев. При этом выздоровели 3 306 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 363 075 человек, из них 21 143 ребенка, а также 22 287 медработников.
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дети - чтобы быдло боялось
медики - чтобы быдло исправно отстёгивало деньги на "строительство дорог"
Увидел вообще шедевр:
" Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 165 летальних випадків."
пздц! страна зебилов!