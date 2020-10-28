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За сутки COVID-19 заболели 300 детей и 475 медиков, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки COVID-19 заболели 300 детей и 475 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 474 человека, из них 300 детей и 475 медицинских работников. Зафиксировано 165 летальных случаев. При этом выздоровели 3 306 пациентов", - сказал Степанов.

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По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 363 075 человек, из них 21 143 ребенка, а также 22 287 медработников.
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Сейчас Аваков сбрешет про 500 мародеров-полицаев и поймём откуда рост заболеваемости.
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28.10.2020 09:25 Ответить
Школи садки не закриваємо, бо діти заразу не переносять.
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28.10.2020 09:27 Ответить
А как паразиты уверяли, что детки не подвержены инфицированию COVID-19! А их вон сколько ежесуточно!!! ВСЕМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
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28.10.2020 09:29 Ответить
Как интересно у этой гниды и журнашлюх болеют только дети и медики.
дети - чтобы быдло боялось
медики - чтобы быдло исправно отстёгивало деньги на "строительство дорог"
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28.10.2020 09:45 Ответить
Прочёл статью.
Увидел вообще шедевр:
" Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 165 летальних випадків."


пздц! страна зебилов!
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28.10.2020 09:47 Ответить
 
 