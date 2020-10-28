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Мошенники ходят к луцким предпринимателям с "проверками" под видом инспекторов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенники ходят к луцким предпринимателям с

Аферисты пришли на рынок под видом инспекторов Гоструда и пытались требовать документы у сотрудников. Свои действия мотивировали борьбой с зарплатами в конвертах.

Об этом сообщил начальник Управления Государственной труда в Волынской области Андрей Смоляров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, как только начинается информационная кампания о легализации трудовых отношений и заработной платы, к предпринимателям приходят мошенники, которые якобы собираются проводить проверку.

"Такие случаи не редкость. На ЛПУ (район в Луцке. - Ред.) недавно неизвестные люди требовали у работников рынка документы", - рассказал руководитель управления.

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Представитель Гоструда напомнил: настоящие инспекторы перед началом проверки должны предъявить служебные удостоверения и направления на проведение проверки конкретного работодателя. Если документы они не показывают, нужно вызывать полицию.

Автор: Ольга Лузан
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Луцьких розводять не тільки дрібні шахраї, а й великі, такі як Бєнін та Палиці "За майбах!".
І вони ведуться.
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28.10.2020 10:57 Ответить
Огласите лучше места, куда ваши мошенники не ходят!
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28.10.2020 10:58 Ответить
Они же не просто пришли с проверкой,истинная цель афериста - содрать деньги,все предприниматели знают - истинная цель работы натурального инспектора труда сбор взяток с предпринимателей,этим и пользуются аферисты.
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28.10.2020 11:15 Ответить
"Мошенники ходят к луцким предпринимателям с "проверками" под видом инспекторов" - як виявилося шахраї працюють в податковій інспеції?!!!
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28.10.2020 12:53 Ответить
Это Классика на лоха:
Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів - Цензор.НЕТ 9220
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28.10.2020 13:38 Ответить
 
 