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Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахраї ходять до луцьких підприємців із

Аферисти прийшли на ринок під виглядом інспекторів Держпраці і намагалися вимагати документи у співробітників. Свої дії мотивували боротьбою з зарплатами в конвертах.

Про це повідомив начальник Управління Державної праці у Волинській області Андрій Смоляров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, як тільки починається інформаційна кампанія про легалізацію трудових відносин та заробітної плати, до підприємців приходять шахраї, які нібито збираються проводити перевірку.

"Такі випадки не рідкість. На ЛПУ (район в Луцьку. - Ред.) нещодавно невідомі люди вимагали у працівників ринку документи", - розповів керівник управління.

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Представник Держпраці нагадав: справжні інспектори перед початком перевірки повинні пред'явити службові посвідчення та направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця. Якщо документи вони не показують, потрібно викликати поліцію.

Автор: Анастасія Потіха
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Луцьких розводять не тільки дрібні шахраї, а й великі, такі як Бєнін та Палиці "За майбах!".
І вони ведуться.
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28.10.2020 10:57 Відповісти
Огласите лучше места, куда ваши мошенники не ходят!
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28.10.2020 10:58 Відповісти
Они же не просто пришли с проверкой,истинная цель афериста - содрать деньги,все предприниматели знают - истинная цель работы натурального инспектора труда сбор взяток с предпринимателей,этим и пользуются аферисты.
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28.10.2020 11:15 Відповісти
"Мошенники ходят к луцким предпринимателям с "проверками" под видом инспекторов" - як виявилося шахраї працюють в податковій інспеції?!!!
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28.10.2020 12:53 Відповісти
Это Классика на лоха:
Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів - Цензор.НЕТ 9220
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28.10.2020 13:38 Відповісти
 
 