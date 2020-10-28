Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів

Аферисти прийшли на ринок під виглядом інспекторів Держпраці і намагалися вимагати документи у співробітників. Свої дії мотивували боротьбою з зарплатами в конвертах.

Про це повідомив начальник Управління Державної праці у Волинській області Андрій Смоляров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, як тільки починається інформаційна кампанія про легалізацію трудових відносин та заробітної плати, до підприємців приходять шахраї, які нібито збираються проводити перевірку.

"Такі випадки не рідкість. На ЛПУ (район в Луцьку. - Ред.) нещодавно невідомі люди вимагали у працівників ринку документи", - розповів керівник управління.

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Представник Держпраці нагадав: справжні інспектори перед початком перевірки повинні пред'явити службові посвідчення та направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця. Якщо документи вони не показують, потрібно викликати поліцію.