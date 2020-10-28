13 конфискованных питонов отдали Львовскому зоопарку, - Минюст

Конфискованные в минувшем году 13 питонов при попытке незаконного ввоза из Польши, были переданы зоопарку Limpopo во Львовской области, где они до этого находились на временном содержании.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

"Змей в прошлом году пытался незаконно перевезти из Польши житель Черновицкой области. В багажном отделении таможенники увидели холодильник, в котором в коробке в шести мешках находились пресмыкающиеся. Учитывая способ перевозки, некоторые питоны были в критическом состоянии. Они были изъяты и конфискованы по решению суда", - говорится в сообщении.

На днях же состоялось заседание комиссии в отделе принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений во Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции по безвозмездной передаче этих 13 питонов.

По решению комиссии, пресмыкающиеся были безвозмездно переданы зоопарку "Limpopo" в Львовской области, где они до этого находились на временном содержании.

Ранее сообщалось, что Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов.

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