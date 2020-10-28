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13 конфискованных питонов отдали Львовскому зоопарку, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

13 конфискованных питонов отдали Львовскому зоопарку, - Минюст

Конфискованные в минувшем году 13 питонов при попытке незаконного ввоза из Польши, были переданы зоопарку Limpopo во Львовской области, где они до этого находились на временном содержании.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

"Змей в прошлом году пытался незаконно перевезти из Польши житель Черновицкой области. В багажном отделении таможенники увидели холодильник, в котором в коробке в шести мешках находились пресмыкающиеся. Учитывая способ перевозки, некоторые питоны были в критическом состоянии. Они были изъяты и конфискованы по решению суда", - говорится в сообщении.

На днях же состоялось заседание комиссии в отделе принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений во Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции по безвозмездной передаче этих 13 питонов.
По решению комиссии, пресмыкающиеся были безвозмездно переданы зоопарку "Limpopo" в Львовской области, где они до этого находились на временном содержании.

Ранее сообщалось, что Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Де у Львові зоопарк?
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28.10.2020 12:39 Ответить
https://dovkilya.at.ua/
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28.10.2020 12:54 Ответить
не то... " были безвозмездно переданы зоопарку "Limpopo" в Львовской области" - http://limpopo-zoo.com.ua/
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28.10.2020 13:03 Ответить
в мерии садового
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28.10.2020 13:27 Ответить
Я теж вперше чую...Пишуть,що на вулиці Кубанській...Кубанська - вулиця невеличка,загублена в лісопаркових ярах між Зеленою і Снопківською...І це - майже центр Львова...Є ще у центральному Львові такі екзотичні місця,куди не добрались оті ср...ні забудовники..І то лишень через гористий ланшафт...Цитадель,Підзамче,Погулянка...Ну,то ненадовго...
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28.10.2020 13:56 Ответить
это живодерство и контрабанда чистой воды
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28.10.2020 13:27 Ответить
А че в шашлычную не отдали?
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28.10.2020 13:29 Ответить
Вот именно. Китайские туристы мигом сожрали бы. 13 конфіскованих пітонів віддали Львівському зоопарку, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5826
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28.10.2020 14:11 Ответить
 
 