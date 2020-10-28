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13 конфіскованих пітонів віддали Львівському зоопарку, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

13 конфіскованих пітонів віддали Львівському зоопарку, - Мін'юст

Конфісковані минулого року 13 пітонів на спробі незаконного ввезення з Польщі, були передані зоопарку Limpopo у Львівській області, де вони до цього перебували на тимчасовому утриманні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

"Змій минулого року намагався незаконно перевести із Польщі мешканець Чернівецької області. У багажному відділені митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках перебували плазуни. Враховуючи спосіб перевезення, деякі пітони були у критичному стані. Їх було вилучено і конфісковано за рішенням суду", - йдеться в повідомленні.

Днями ж відбулося засідання комісії у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) щодо безоплатної передачі цих 13 пітонів.

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За рішенням комісії плазунів було безоплатно передано зоопарку "Limpopo" в Львівській області, де вони до цього перебували на тимчасовому утриманні.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів.

Автор: Анастасія Потіха
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Де у Львові зоопарк?
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28.10.2020 12:39 Відповісти
https://dovkilya.at.ua/
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28.10.2020 12:54 Відповісти
не то... " были безвозмездно переданы зоопарку "Limpopo" в Львовской области" - http://limpopo-zoo.com.ua/
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28.10.2020 13:03 Відповісти
в мерии садового
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28.10.2020 13:27 Відповісти
Я теж вперше чую...Пишуть,що на вулиці Кубанській...Кубанська - вулиця невеличка,загублена в лісопаркових ярах між Зеленою і Снопківською...І це - майже центр Львова...Є ще у центральному Львові такі екзотичні місця,куди не добрались оті ср...ні забудовники..І то лишень через гористий ланшафт...Цитадель,Підзамче,Погулянка...Ну,то ненадовго...
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28.10.2020 13:56 Відповісти
это живодерство и контрабанда чистой воды
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28.10.2020 13:27 Відповісти
А че в шашлычную не отдали?
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28.10.2020 13:29 Відповісти
Вот именно. Китайские туристы мигом сожрали бы. 13 конфіскованих пітонів віддали Львівському зоопарку, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5826
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28.10.2020 14:11 Відповісти
 
 