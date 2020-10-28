13 конфіскованих пітонів віддали Львівському зоопарку, - Мін'юст

Конфісковані минулого року 13 пітонів на спробі незаконного ввезення з Польщі, були передані зоопарку Limpopo у Львівській області, де вони до цього перебували на тимчасовому утриманні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

"Змій минулого року намагався незаконно перевести із Польщі мешканець Чернівецької області. У багажному відділені митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках перебували плазуни. Враховуючи спосіб перевезення, деякі пітони були у критичному стані. Їх було вилучено і конфісковано за рішенням суду", - йдеться в повідомленні.

Днями ж відбулося засідання комісії у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) щодо безоплатної передачі цих 13 пітонів.

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За рішенням комісії плазунів було безоплатно передано зоопарку "Limpopo" в Львівській області, де вони до цього перебували на тимчасовому утриманні.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів.