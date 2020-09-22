Чоловік заліз у вольєр із левами в Одесі: хотів сфотографуватися. ВIДЕО

Відвідувач переліз через огорожу, забрався у вольєр і відмовлявся виходити назад. Левів евакуювали. Щоб вивести порушника із вольєра, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ і наручники.

За словами очевидців, відвідувач вирішив ризикнути життям заради красивих фотографій із хижаками.

"Якийсь неадекватний чоловік прийшов у біопарк і тут же попрямував до вольєра з левами. Напевно, у нього відразу була мета туди потрапити. У нас на цей випадок механізм відпрацьований. Ми загнали звірів у закрите приміщення і викликали поліцію охорони. Чоловік забрався у вольєр і не хотів виходити. Провокував та ображав поліцейських. Після його нейтралізації ми вивели левів назад - тварини не постраждали", - розповів директор парку Дмитро Александров.

Правоохоронці намагалися вмовити чоловіка вибратися з вольєра. Коли комунікація не допомогла, поліцейський розпорошив в обличчя порушника газ із балончика і виволік його назовні.