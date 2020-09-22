Чоловік заліз у вольєр із левами в Одесі: хотів сфотографуватися. ВIДЕО
Відвідувач переліз через огорожу, забрався у вольєр і відмовлявся виходити назад. Левів евакуювали. Щоб вивести порушника із вольєра, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ і наручники.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".
За словами очевидців, відвідувач вирішив ризикнути життям заради красивих фотографій із хижаками.
"Якийсь неадекватний чоловік прийшов у біопарк і тут же попрямував до вольєра з левами. Напевно, у нього відразу була мета туди потрапити. У нас на цей випадок механізм відпрацьований. Ми загнали звірів у закрите приміщення і викликали поліцію охорони. Чоловік забрався у вольєр і не хотів виходити. Провокував та ображав поліцейських. Після його нейтралізації ми вивели левів назад - тварини не постраждали", - розповів директор парку Дмитро Александров.
Правоохоронці намагалися вмовити чоловіка вибратися з вольєра. Коли комунікація не допомогла, поліцейський розпорошив в обличчя порушника газ із балончика і виволік його назовні.
А этот, *****, идейный! Попер, как на буфет вокзальный! ©
будешь от пороха бегать,а пастор с руками по локоть в крови тебя и сцапает .
говорила же тебе училка-занимайся самообразованием.
ну хоть в вольер к львам не лазь,жертва дарвина
Жаль, что морду не набили этому животному!
Потрібно було закрити вольєр на замок і так залишити на 2 дні і не давати левам їсти, зекономили б на харчах.
А коли нище, то все ок
Поэтому, когда она в соцсетях написала, что сломала руку, только один человек поинтересовался, правую или левую?
Остальные спросили: «Кому?»
Вот только по видео никакой "коммуникации" не было, подошел и сразу распылил
В прериях нет такого беспредела и идиотизма.
Молодость и водка - это сила!
Полицейские отобрали львиную долю мяса!