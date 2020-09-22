Мужчина залез в вольер со львами в Одессе: хотел сфотографироваться. ВИДЕО

Посетитель перелез через ограждение, забрался в вольер и отказывался выходить обратно. Львов эвакуировали. Чтобы вывести нарушителя из вольера, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и наручники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

По словам очевидцев, посетитель решил рискнуть жизнью ради красивых фотографий с хищниками.

"Какой-то неадекватный человек пришел в биопарк и тут же направился к вольеру со львами. Наверное, у него сразу была цель туда попасть. У нас на этот случай механизм отработан. Мы загнали зверей в закрытое помещение и вызвали полицию охраны. Мужчина забрался в вольер и не хотел выходить. Провоцировал и оскорблял полицейских. После его нейтрализации мы вывели львов обратно — животные не пострадали", — рассказал директор парка Дмитрий Александров.

Правоохранители пытались уговорить мужчину выбраться из вольера. Когда коммуникация не помогла, полицейский распылил в лицо нарушителю газ из баллончика и выволок его наружу.