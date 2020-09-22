Мужчина залез в вольер со львами в Одессе: хотел сфотографироваться. ВИДЕО
Посетитель перелез через ограждение, забрался в вольер и отказывался выходить обратно. Львов эвакуировали. Чтобы вывести нарушителя из вольера, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и наручники.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
По словам очевидцев, посетитель решил рискнуть жизнью ради красивых фотографий с хищниками.
"Какой-то неадекватный человек пришел в биопарк и тут же направился к вольеру со львами. Наверное, у него сразу была цель туда попасть. У нас на этот случай механизм отработан. Мы загнали зверей в закрытое помещение и вызвали полицию охраны. Мужчина забрался в вольер и не хотел выходить. Провоцировал и оскорблял полицейских. После его нейтрализации мы вывели львов обратно — животные не пострадали", — рассказал директор парка Дмитрий Александров.
Правоохранители пытались уговорить мужчину выбраться из вольера. Когда коммуникация не помогла, полицейский распылил в лицо нарушителю газ из баллончика и выволок его наружу.
А этот, *****, идейный! Попер, как на буфет вокзальный! ©
будешь от пороха бегать,а пастор с руками по локоть в крови тебя и сцапает .
говорила же тебе училка-занимайся самообразованием.
ну хоть в вольер к львам не лазь,жертва дарвина
Жаль, что морду не набили этому животному!
Потрібно було закрити вольєр на замок і так залишити на 2 дні і не давати левам їсти, зекономили б на харчах.
А коли нище, то все ок
Поэтому, когда она в соцсетях написала, что сломала руку, только один человек поинтересовался, правую или левую?
Остальные спросили: «Кому?»
Вот только по видео никакой "коммуникации" не было, подошел и сразу распылил
В прериях нет такого беспредела и идиотизма.
Молодость и водка - это сила!
Полицейские отобрали львиную долю мяса!