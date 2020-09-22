Камера в Ривном сняла, как ее крадут. ВИДЕО
Камера видеонаблюдение в подъезде ривненской многоэтажки в деталях засняла момент своего похищения.
Видео кражи опубликовала жительница Ривного Метаксия Сардарян, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, камера была похищена в 7 часов утра в воскресенье из подъезда расположенного на окраине города дома.
За такие действия должен нести ответственность", - считает Метаксия.
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+29 Петя Петрович
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+29 Wendeplattendrehstahl Lölik
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З такими "плоскими" жартами тільки туди, "звьоздочкою" будеш.
Обсихай нещастя ваЗЕлінове 🙂
Законом это не запрещено. Наклейку повесил "ведется видеонаблюдение" и ОК.
ЖЭК это лишь обслуживающая организация, с таким же успехом, можно сказать что камеру может ставить только уборщица!!!
Возможно вы не знали, но по закону, зона чердака, подвала, подъезда и лестничных площадок, является общей собственностью всех жильцов дома. Жильцы в праве ставить там камеры! А вот ЖЕК/ОСББ без разрешения жильцов такого права не имеет!!!
Так где детали похищения ?