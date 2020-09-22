Камера в Ривном сняла, как ее крадут. ВИДЕО

Камера видеонаблюдение в подъезде ривненской многоэтажки в деталях засняла момент своего похищения.

Видео кражи опубликовала жительница Ривного Метаксия Сардарян, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, камера была похищена в 7 часов утра в воскресенье из подъезда расположенного на окраине города дома.

За такие действия должен нести ответственность", - считает Метаксия.

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