Камера в Рівному зняла, як її крадуть. ВIДЕО

Камера відеоспостереження в під'їзді рівненської багатоповерхівки в деталях зняла момент свого викрадення.

Відео крадіжки опублікувала мешканка Рівного Метаксія Сардарян, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, камера була викрадена о 7 годині ранку в неділю з під'їзду розташованого на околиці міста будинку.

"За такі дії має нести відповідальність", - вважає Метаксія.

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