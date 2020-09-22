Камера в Рівному зняла, як її крадуть. ВIДЕО
Камера відеоспостереження в під'їзді рівненської багатоповерхівки в деталях зняла момент свого викрадення.
Відео крадіжки опублікувала мешканка Рівного Метаксія Сардарян, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, камера була викрадена о 7 годині ранку в неділю з під'їзду розташованого на околиці міста будинку.
"За такі дії має нести відповідальність", - вважає Метаксія.
Топ коментарі
+29 Петя Петрович
показати весь коментар22.09.2020 00:15
+29 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+16 alex lagun
показати весь коментар22.09.2020 07:40
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З такими "плоскими" жартами тільки туди, "звьоздочкою" будеш.
Обсихай нещастя ваЗЕлінове 🙂
Законом это не запрещено. Наклейку повесил "ведется видеонаблюдение" и ОК.
ЖЭК это лишь обслуживающая организация, с таким же успехом, можно сказать что камеру может ставить только уборщица!!!
Возможно вы не знали, но по закону, зона чердака, подвала, подъезда и лестничных площадок, является общей собственностью всех жильцов дома. Жильцы в праве ставить там камеры! А вот ЖЕК/ОСББ без разрешения жильцов такого права не имеет!!!
Так где детали похищения ?