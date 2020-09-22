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Камера в Рівному зняла, як її крадуть. ВIДЕО

Камера відеоспостереження в під'їзді рівненської багатоповерхівки в деталях зняла момент свого викрадення.

Відео крадіжки опублікувала мешканка Рівного Метаксія Сардарян, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, камера була викрадена о 7 годині ранку в неділю з під'їзду розташованого на околиці міста будинку.

"За такі дії має нести відповідальність", - вважає Метаксія.

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Автор: 

злодійство (395) Рівне (574) відеонагляд (108) камера (106)


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Топ коментарі
+29
Кацап
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22.09.2020 00:15
+29
мешают ссать?
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22.09.2020 00:22
+16
таки да, по уровню интеллекта- явно кацап
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22.09.2020 07:40
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Кацап
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22.09.2020 00:15 Відповісти
таки да, по уровню интеллекта- явно кацап
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22.09.2020 07:40 Відповісти
или электорат Зеленского...
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22.09.2020 08:30 Відповісти
А є різниця?
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22.09.2020 08:47 Відповісти
Однозначно,однако.
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22.09.2020 22:15 Відповісти
Ні- Петра Олексійовича, букмекери так сказали!
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22.09.2020 09:49 Відповісти
Та ти петросян, а в квартал не заявлався?
З такими "плоскими" жартами тільки туди, "звьоздочкою" будеш.
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22.09.2020 09:57 Відповісти
Вивчиш гуглоперекладач- приходь. Вільний!
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22.09.2020 10:17 Відповісти
Щоб тебе в лайно писком ще раз ткнути? 😎
Обсихай нещастя ваЗЕлінове 🙂
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24.09.2020 18:33 Відповісти
Камера в Рівному зняла, як її крадуть - Цензор.НЕТ 951
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22.09.2020 12:38 Відповісти
Кацап - цап-царап!
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22.09.2020 08:59 Відповісти
Даа... где то на просторах России...
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22.09.2020 10:45 Відповісти
Уморили) Название бомба)
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22.09.2020 00:15 Відповісти
надо было еще одну камеры сбоку повесить, чтобы было видно процесс
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22.09.2020 07:49 Відповісти
Скорее всего "крупная рыба" поручила скрутить камеру нарику, чтобы затеять дело по-важнее. Например, обчистить какую-нибудь хату в данном подъезде...
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22.09.2020 00:18 Відповісти
наркоша искал закладку на удачу .решил хотя бы камеру насадить
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22.09.2020 00:49 Відповісти
Яку ще закладку? Він ходив дивився замки - квартирний вор скоріш за все
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29.09.2020 20:11 Відповісти
Правильно вкрали. Я-от не зовсім впевнений, що за мною слід вести відеоспостереження у під'їзді.
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22.09.2020 00:18 Відповісти
мешают ссать?
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22.09.2020 00:22 Відповісти
Ні, заважають тиськати Метаксу Сардарян.
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22.09.2020 00:53 Відповісти
дело молодое
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22.09.2020 07:41 Відповісти
Скрите маньячело 😎
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22.09.2020 10:02 Відповісти
_Зайдите за угол, если уж она домой к себе не пущает. Да и вообще по подъезду ж ходют постоянно туды-сюды.
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22.09.2020 22:43 Відповісти
Воровство еще надо доказать. Камеру в подьезде может ставить ЖЕК/ОСББ а не каждий желающий.
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22.09.2020 00:29 Відповісти
Жители подъезда - не "каждые желающие".
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22.09.2020 01:30 Відповісти
Жеки ? Очень смешно
Законом это не запрещено. Наклейку повесил "ведется видеонаблюдение" и ОК.
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22.09.2020 08:48 Відповісти
А подъезд что принадлежит ЖЭКу?!
ЖЭК это лишь обслуживающая организация, с таким же успехом, можно сказать что камеру может ставить только уборщица!!!
Возможно вы не знали, но по закону, зона чердака, подвала, подъезда и лестничных площадок, является общей собственностью всех жильцов дома. Жильцы в праве ставить там камеры! А вот ЖЕК/ОСББ без разрешения жильцов такого права не имеет!!!
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22.09.2020 09:07 Відповісти
Что значит похищение? Он же не давал разрешение на съемку… просто хотел прекратить незаконные действия в отношении себя. Так, Венедиктова?
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22.09.2020 00:30 Відповісти
Обычно когда срывают камеры или травят собак то ваш дом скоро ограбят. Домушники так работают. Так что хозяевам теперь быть на стреме
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22.09.2020 00:36 Відповісти
это же явно торчок был.
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22.09.2020 01:01 Відповісти
подослали за дозу
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22.09.2020 01:13 Відповісти
так даже в самых не смешных комедиях не бывает. подослали за дозу... ахахахах шухер питросяно-задорнавы на цензор вернулись.
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22.09.2020 12:22 Відповісти
Скоро покрадуть порожні ящики і винесуть козла, що стояв біля ліфта.
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22.09.2020 10:17 Відповісти
Клинический идиот. По глазам видно
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22.09.2020 03:31 Відповісти
А глаза у него светятся как у бобика.
Так где детали похищения ?
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22.09.2020 06:47 Відповісти
Для таких случаев, умные люди ставят вторую скрытую камеру, о которой никто не знает...
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22.09.2020 07:41 Відповісти
а еще можно заминировать,на всякий случай
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22.09.2020 07:43 Відповісти
Первую,вторую или обе?....
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22.09.2020 07:45 Відповісти
На скока хватит мин...
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22.09.2020 07:50 Відповісти
а что на первой плохо видно воровайку?) это ж тупой дебилёныш какой-то возможно даже с этого же дома ну или с соседнего. там же на лице интелект так коснулся немножко и пошел дальше
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22.09.2020 12:23 Відповісти
Що за музло?
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22.09.2020 08:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GOmf8kP7Fxw
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23.09.2020 07:27 Відповісти
А никто уже не замечает как привыкли носить бандитские маски которые раньше использовались только при ограблении?Что мы хотим от воров ?Когда маска и домашний арест это обыденность.
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22.09.2020 09:01 Відповісти
номінант на премію Дарвіна ...
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22.09.2020 10:01 Відповісти
Заголовок анекдотичний
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22.09.2020 10:34 Відповісти
У кацапа пол лица видно. Если словят - опознать нефиг делать.
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22.09.2020 10:42 Відповісти
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.(В.В)
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22.09.2020 11:02 Відповісти
Здесь поможет только одно лекарство - розги!
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22.09.2020 12:26 Відповісти
Камера в Ривном сняла новый эпизод для фильма «Тупой и еще тупее».
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22.09.2020 17:19 Відповісти
 
 