Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности"

Правоохранители начали уголовное производство по факту взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области, в результате которых погибли 2 человека и 9 пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

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