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Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.

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Топ комментарии
+9
Кто то там видит мир в глазах, и обмен пленными "всех на всех", в десятый раз...
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28.10.2020 14:52
+7
Каким исламизмом? Это с расейским кавказом и исламской половиной населения Франции? Оружие они продавали все эти 30 лет, обоим сторонам, и никто не покраснел.
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28.10.2020 15:03
+4
Ранее сирийская газета Al-Watan Источник: https://censor.net/ru/n3227645

Аль Ватан. Это гениально!
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28.10.2020 15:07
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Байрактары вылетают на кремль 😁
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28.10.2020 14:50 Ответить
Эти пукалки не долетят. Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии - Цензор.НЕТ 9488
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28.10.2020 15:15 Ответить
да не долетят! придётся Севастополь и дачи по ЮБК расхерачить Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії - Цензор.НЕТ 1066
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28.10.2020 15:45 Ответить
в армении байрактары только потому эффективны, что армянам никто комплексы рэб не продаст, ибо секретно, а так обычные беспилотники, сажаются на землю не хуже всяких других
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28.10.2020 17:18 Ответить
да печалька! вам кацам тоже РЕБ никто не продаст, ибо не скрепно, поэтому они эффективны в Ливии и Сирии. Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії - Цензор.НЕТ 5050
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28.10.2020 19:15 Ответить
Что-то он... уж слишком самоуверенно. И на коллег по НАТО (Макрон) и на Путенга...
А вдруг они договорятся?
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28.10.2020 14:52 Ответить
Чего вдруг? Они там давно договорились, Баку с Ереваном тридцать лет мирили...
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28.10.2020 14:53 Ответить
На почве борьбы с исламизмом например - ну так они скажут.
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28.10.2020 14:58 Ответить
Каким исламизмом? Это с расейским кавказом и исламской половиной населения Франции? Оружие они продавали все эти 30 лет, обоим сторонам, и никто не покраснел.
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28.10.2020 15:03 Ответить
Не-не, я все это понимаю. Я говорю о том, под каким "соусом" может быть подано ... ну скажем что-то в плане совместных действий.
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28.10.2020 15:06 Ответить
Кто то там видит мир в глазах, и обмен пленными "всех на всех", в десятый раз...
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28.10.2020 14:52 Ответить
Это результат дружеской беседы с Путиным по поводу Карабаха. Обычная тактика Мордора играть на повышение ставок.
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28.10.2020 14:53 Ответить
тихо ша
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28.10.2020 15:08 Ответить
Показуха двух диктаторов просто.
А вот заценим мой броникй = ммм я вынимаю с базы Байрактар, ох да, я-я, а я насылаб мясо, = уммм, вкусно(спорят за газопровод, приводят доводы, а боевики гибнут... из двух сторон)

нет че иллюзий питать то
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28.10.2020 14:59 Ответить
и тут Обама(все обсераются от смеха) - а я просто пришел спросить шоб я был Ракеткой мира, меня в Гиннеса несут?
- (ахахахахахаха, идитынаПутина)
Прибл. так было и есть
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28.10.2020 15:01 Ответить
Москалі вьіипнулись и получут под кудахтульник
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28.10.2020 15:05 Ответить
Ранее сирийская газета Al-Watan Источник: https://censor.net/ru/n3227645

Аль Ватан. Это гениально!
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28.10.2020 15:07 Ответить
Ударили во время какого-то парада или построения. Из-за этого много жертв. Это был лагерь протурецких сил.

Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии - Цензор.НЕТ 3920
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28.10.2020 15:12 Ответить
А слабо повстанцам ПВО дать? Или очередная обеспокоенность? Хотя не исключается что там договорняк с путиным, учитывая непрерывность бомбежек с 2015 года.
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28.10.2020 16:00 Ответить
если зачистить всю оппозицию - в стране будет мир и спокойствие, так что эрдоган киздит
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28.10.2020 17:15 Ответить
Заскучали искандеры по байрактарам...
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28.10.2020 17:51 Ответить
Опять бородатых детей студентов небось там держат.
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28.10.2020 18:17 Ответить
 
 