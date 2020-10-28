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Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".
"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.
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+9 Sergii Ustim
показать весь комментарий28.10.2020 14:52
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А вдруг они договорятся?
А вот заценим мой броникй = ммм я вынимаю с базы Байрактар, ох да, я-я, а я насылаб мясо, = уммм, вкусно(спорят за газопровод, приводят доводы, а боевики гибнут... из двух сторон)
нет че иллюзий питать то
- (ахахахахахаха, идитынаПутина)
Прибл. так было и есть
Аль Ватан. Это гениально!