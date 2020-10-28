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Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на вишкільний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.ру".
"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер під час виступу перед парламентською фракцією правлячої Партії справедливості і розвитку.
Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що в результаті авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.
Топ коментарі
+9 Sergii Ustim
показати весь коментар28.10.2020 14:52
+7 Sergii Ustim
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+4 Benjie Lucic 01c9ec1b
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Будь ласка, зачекайте...
А вдруг они договорятся?
А вот заценим мой броникй = ммм я вынимаю с базы Байрактар, ох да, я-я, а я насылаб мясо, = уммм, вкусно(спорят за газопровод, приводят доводы, а боевики гибнут... из двух сторон)
нет че иллюзий питать то
- (ахахахахахаха, идитынаПутина)
Прибл. так было и есть
Аль Ватан. Это гениально!