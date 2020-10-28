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Новости Киевские новостиТехнологии
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интернет (1690) Киев (24537) Метрополитен (966) 4G (26) Минцифры (285)

4G есть на всех станциях столичного метрополитена, кроме одной, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Технологии

4G есть на всех станциях столичного метрополитена, кроме одной, - Минцифры

На 45 из 46 станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. Покрыта почти вся столичная "подземка".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция "Теремки", на которой 4G появится к концу декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуются почти 300 тыс. абонентов всех трех операторов

Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в "подземке" более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Также читайте: 4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
А точно в тунелях 4G? Бо в мене і 3G в телефоні в тунелі не завжди є...
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28.10.2020 15:19
+2
Это самая важная в природе вещь? Без 4G - никуда и ни ногой?
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28.10.2020 15:24
+1
В тунелях навіть 3g немає...
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28.10.2020 16:03
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А точно в тунелях 4G? Бо в мене і 3G в телефоні в тунелі не завжди є...
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28.10.2020 15:19 Ответить
Ты что хочешь сказать, что Зе правительство врёт? Не смеши никого. Это невозможно!!!
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28.10.2020 22:04 Ответить
Это самая важная в природе вещь? Без 4G - никуда и ни ногой?
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28.10.2020 15:24 Ответить
особенно в метро! Это перемога, однозначно!
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28.10.2020 16:36 Ответить
40 Мб/c-?
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28.10.2020 15:31 Ответить
4G в метро - конечно супер! Только вот Водафон во многих населенных пунктах не может обеспечить 3G. "Е" крутится и ничего не загружается. Так что Водафон совсем не любит провинцию.
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28.10.2020 15:31 Ответить
просите кличка, хай тянет к вам метро, он после выборов добрый. и у вас - современный транспорт + супер интернет! многоходовочка!
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28.10.2020 16:09 Ответить
Молодцы, догнали Харьков
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28.10.2020 15:36 Ответить
В тунелях навіть 3g немає...
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28.10.2020 16:03 Ответить
А при этом,сколько новых вагонов купили или капитально отремонтировали? Кажется,я знаю правильный ответ...
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28.10.2020 16:15 Ответить
Трохи відремонтували...
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28.10.2020 22:28 Ответить
Прикиньте 3G мало где нормально работает, а тут такой пиз\дёж.
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28.10.2020 18:16 Ответить
 
 