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4G є на всіх станціях столичного метрополітену, крім однієї, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Технології

4G є на всіх станціях столичного метрополітену, крім однієї, - Мінцифри

На 45 із 46 станціях київського метро і в тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G. Покрита майже вся столична "підземка".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київстар, Vodafone Україна і lifecell запустили 4G відразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція "Теремки", на якій 4G з'явиться до кінця грудня. Ця станція нова, і її підключення вимагає більше часу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що вже зараз кожен день 4G-інтернетом в середньому користуються майже 300 тис. абонентів всіх трьох операторів

Разом абоненти мобільних операторів вже використовували в "підземці" понад 400 терабайт трафіку. Такого обсягу вистачило б, наприклад, на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості.

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Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А точно в тунелях 4G? Бо в мене і 3G в телефоні в тунелі не завжди є...
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28.10.2020 15:19
+2
Это самая важная в природе вещь? Без 4G - никуда и ни ногой?
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28.10.2020 15:24
+1
В тунелях навіть 3g немає...
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28.10.2020 16:03
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А точно в тунелях 4G? Бо в мене і 3G в телефоні в тунелі не завжди є...
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28.10.2020 15:19 Відповісти
Ты что хочешь сказать, что Зе правительство врёт? Не смеши никого. Это невозможно!!!
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28.10.2020 22:04 Відповісти
Это самая важная в природе вещь? Без 4G - никуда и ни ногой?
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28.10.2020 15:24 Відповісти
особенно в метро! Это перемога, однозначно!
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28.10.2020 16:36 Відповісти
40 Мб/c-?
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28.10.2020 15:31 Відповісти
4G в метро - конечно супер! Только вот Водафон во многих населенных пунктах не может обеспечить 3G. "Е" крутится и ничего не загружается. Так что Водафон совсем не любит провинцию.
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28.10.2020 15:31 Відповісти
просите кличка, хай тянет к вам метро, он после выборов добрый. и у вас - современный транспорт + супер интернет! многоходовочка!
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28.10.2020 16:09 Відповісти
Молодцы, догнали Харьков
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28.10.2020 15:36 Відповісти
В тунелях навіть 3g немає...
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28.10.2020 16:03 Відповісти
А при этом,сколько новых вагонов купили или капитально отремонтировали? Кажется,я знаю правильный ответ...
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28.10.2020 16:15 Відповісти
Трохи відремонтували...
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28.10.2020 22:28 Відповісти
Прикиньте 3G мало где нормально работает, а тут такой пиз\дёж.
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28.10.2020 18:16 Відповісти
 
 