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В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом

COVID-19 диагностирован у нескольких добровольцев, на которых испытывали российскую вакцину от этого вируса.

Об этом сообщил Директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – сказал он.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.

Также на Цензор.НЕТ: Доброволец, на котором испытывали вакцину от COVID-19, умер в Бразилии

По словам Гинцбурга, жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Ждем и держим пальцы за Мертвечука В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 1315
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28.10.2020 15:46
+28
Яка очікувана несподіванка.. В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 5991
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28.10.2020 15:47
+27
А мертвечук казав, що провів щеплення собі кацапською бурдою))
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28.10.2020 15:46
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В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 5336
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28.10.2020 16:17 Ответить
Ойц, яка сумна новина! В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 9015
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28.10.2020 16:23 Ответить
НА расее,на!
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28.10.2020 18:27 Ответить
новичок - вакцина надежная
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28.10.2020 19:32 Ответить
В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 3189 може і медвечук з фуйлом захворіють
москалі, як завжди, своїми успіхами порадували
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28.10.2020 16:30 Ответить
ОРДЛО вцы очень просят рашу дать им " вакцины" ....
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28.10.2020 16:35 Ответить
А если бы они ещё провакцинировались от гриппа, то было бы ещё хуже
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28.10.2020 16:39 Ответить
Що ж,наступний етап випробовувань-на собаках,доведеться відмінити.
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28.10.2020 16:57 Ответить
Этого и следовало ожидать, потому что, честно говоря, вообще не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. у лиц по настоящему переболевших COVID-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Таких случаев огромное количество. Ученым надо очень крепко почесать дыню чтобы создать (если это возможно) вакцину дающую более сильный и стойкий иммунитет на COVID-19 чем даёт сам вирус
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28.10.2020 16:59 Ответить
лучше создать антивирусный препарат . это дешевле и еффективнее .
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28.10.2020 19:04 Ответить
Зебилы, значит, берёте у }{уйла "вакцину" для парашных свиней?
У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 8280
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28.10.2020 17:01 Ответить
А они что уже забыли что вводили подопытным-плацебо или вакцину?Дебилы У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 2236
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28.10.2020 17:12 Ответить
У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 7881
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28.10.2020 17:13 Ответить
Ура. Перемога.
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28.10.2020 18:14 Ответить
Об этом сообщил директор мед. центра. Заболевших двое, им прививали плацебо, т. е. имитацию вакцины, не дающую защиты.
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28.10.2020 18:15 Ответить
Мабуть інструкцію не дочитали.
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28.10.2020 20:39 Ответить
Кто бы сомневался...парашный фуфломицин - этим все сказано. Еще и нам предлагают упоротые - хотели деньжат срубить по быстрому и с санкций спрыгнуть - а нет,непоняточка получилась.Пусть скрепных сначала поколят - а то заболеваемость/смертность в рашке зашкаливает и вакцина есть - ваще непонятно....
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28.10.2020 20:41 Ответить
Хаха, смешно, заболел тем чего нету. Это как?
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28.10.2020 20:56 Ответить
А почему этот путинский фюрер мертведчук , до сих пор не в больнице?? Значит, как всегда мертведчук врал , что прививался долбанной путинской псевдовакциной, иначе бы уже отдал бы богу душу!! путинский жопализ!!
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29.10.2020 12:41 Ответить
Вакцина ТЯП-ЛЯП Изготовитель: Иванушка - дурачок.
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29.10.2020 12:59 Ответить
рузьге просто не в курсі, що для вакцини треба брати деактивовані віруси
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29.10.2020 21:54 Ответить
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