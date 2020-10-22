Доброволец, на котором испытывали вакцину от COVID-19, умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Прекращать испытания не собираются.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters. Умерший был 28-летним врачом, он работал в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии пациентов с коронавирусом.

Мужчина принял участие в исследовании вакцины в июле, в сентябре заболел коронавирусом, в октябре ему стало хуже. Близкие сообщили, что у него не было сопутствующих заболеваний.

Пока неизвестно, что он получил во время июльских испытаний - дозу вакцины от COVID-19 или плацебо.

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В свою очередь источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо, поэтому испытания вакцины в Бразилии продолжатся.

Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из лидеров в мире, но ее испытания уже два раза приостанавливали. Побочные эффекты от этой вакцины вызывают опасения.

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