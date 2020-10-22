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Новости Коронавирус и карантин
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Доброволец, на котором испытывали вакцину от COVID-19, умер в Бразилии

Доброволец, на котором испытывали вакцину от COVID-19, умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Прекращать испытания не собираются.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters. Умерший был 28-летним врачом, он работал в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии пациентов с коронавирусом.

Мужчина принял участие в исследовании вакцины в июле, в сентябре заболел коронавирусом, в октябре ему стало хуже. Близкие сообщили, что у него не было сопутствующих заболеваний.

Пока неизвестно, что он получил во время июльских испытаний - дозу вакцины от COVID-19 или плацебо.

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В свою очередь источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо, поэтому испытания вакцины в Бразилии продолжатся.

Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из лидеров в мире, но ее испытания уже два раза приостанавливали. Побочные эффекты от этой вакцины вызывают опасения.

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Автор: 

Бразилия (304) вакцина (3814) испытания (377) карантин (16729) смерть (9211) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
можно представить , шо ожидает кацапов от нарапсейской вакцины...
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22.10.2020 01:07
+6
плацебо обязаны давать при испытаниях вакцины части реципиентов, таковы условия испытаний любых
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22.10.2020 01:20
+6
Он не получал вакцину, он получал плацебо, по крайней мере так сообщают в AstraZeneca.
Поэтому испытания продолжаются.
Как узнать эффективность вакцины? Сделать две группы и одной давать плацебо а другим вакцину, и каждая группа не знает, что она принимает, вакцину или пустишку. Если смертность от SARScov2 будет одинакова в обеих группах то вакцина не эффективна, если смертность от вируса будет ниже, либо ее не будет вообще, в группе с вакциной (без серьезных осложнений у людей) то такая вакцина эффективна и будет одобрена. Так это работает.
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22.10.2020 03:55
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Мля и при это испитывают вакцину на украинцев...
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22.10.2020 01:05 Ответить
Он не получал вакцину, он получал плацебо, по крайней мере так сообщают в AstraZeneca.
Поэтому испытания продолжаются.
Как узнать эффективность вакцины? Сделать две группы и одной давать плацебо а другим вакцину, и каждая группа не знает, что она принимает, вакцину или пустишку. Если смертность от SARScov2 будет одинакова в обеих группах то вакцина не эффективна, если смертность от вируса будет ниже, либо ее не будет вообще, в группе с вакциной (без серьезных осложнений у людей) то такая вакцина эффективна и будет одобрена. Так это работает.
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22.10.2020 03:55 Ответить
можно представить , шо ожидает кацапов от нарапсейской вакцины...
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22.10.2020 01:07 Ответить
слава богу, хоть заклеили спецы кокцап-военнокосмических потешных сил дыру на своей орбитальной станции(вторая по счету, а скока их еще будет).
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22.10.2020 01:10 Ответить
плацебо обязаны давать при испытаниях вакцины части реципиентов, таковы условия испытаний любых
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22.10.2020 01:20 Ответить
В рашке без испыний всяких разных начали уже колоть
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22.10.2020 06:48 Ответить
навіщо виробляють вакцину якщо вакцинуватись ніхто не буде
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22.10.2020 07:16 Ответить
если не российская - еще как будут
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22.10.2020 08:06 Ответить
Ну, конечно, плацебо. Кто бы сомневался. Теперь и компенсацию родственникам не надо выплачивать.
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22.10.2020 08:44 Ответить
Британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет лично у меня сомнений не вызывают. И кто сказал, что добровольцам должны компенсацию выплачивать? На то они и добровольцы, бумагу подписывают соответствующую, что соглашаются на все риски по своей воле и в полном сознании без всяких претензий. Ферштэйн?
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22.10.2020 09:10 Ответить
Взагалі Білл Гейтс планує щоб вмирали після вакципнації років через 10-20, а тут дуба взяв і врізав дуже швидко. Не для того шучний вірус Ральф Барік створив щоб різали дуба так швидко.
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22.10.2020 09:07 Ответить
Закусывать надо
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22.10.2020 12:15 Ответить
Так він і закусив.
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22.10.2020 12:30 Ответить
А рептилоиды с Нубиры ничего не планируют????
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22.10.2020 14:12 Ответить
 
 