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Новини Коронавірус і карантин
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Доброволець, на якому випробовували вакцину проти COVID-19, помер у Бразилії

Доброволець, на якому випробовували вакцину проти COVID-19, помер у Бразилії

У Бразилії помер один з добровольців, які брали участь у випробуваннях вакцини проти коронавірусу британської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. Припиняти випробування не збираються.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters. Померлий був 28-річним лікарем, він працював у приватній клініці Ріо-де-Жанейро у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів з коронавірусом.

Чоловік взяв участь у дослідженні вакцини в липні, у вересні захворів на коронавірус, у жовтні йому стало гірше. Близькі повідомили, що в нього не було супутніх захворювань.

Поки невідомо, що він отримав під час липневих випробувань - дозу вакцини проти COVID-19 чи плацебо.

Своєю чергою джерела, близькі до розробників вакцини, повідомляють, що чоловік отримав плацебо, тому випробування вакцини в Бразилії продовжаться.

Вакцина компанії AstraZeneca і Оксфордського університету вважається однією з лідерів у світі, але її випробування вже двічізи призупиняли. Побічні ефекти від цієї вакцини викликають побоювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки не варто, - лікар Дубров

Автор: 

Бразилія (278) вакцина (4418) випробування (402) карантин (18172) смерть (6739) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
можно представить , шо ожидает кацапов от нарапсейской вакцины...
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22.10.2020 01:07
+6
плацебо обязаны давать при испытаниях вакцины части реципиентов, таковы условия испытаний любых
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22.10.2020 01:20
+6
Он не получал вакцину, он получал плацебо, по крайней мере так сообщают в AstraZeneca.
Поэтому испытания продолжаются.
Как узнать эффективность вакцины? Сделать две группы и одной давать плацебо а другим вакцину, и каждая группа не знает, что она принимает, вакцину или пустишку. Если смертность от SARScov2 будет одинакова в обеих группах то вакцина не эффективна, если смертность от вируса будет ниже, либо ее не будет вообще, в группе с вакциной (без серьезных осложнений у людей) то такая вакцина эффективна и будет одобрена. Так это работает.
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22.10.2020 03:55
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Мля и при это испитывают вакцину на украинцев...
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22.10.2020 01:05 Відповісти
Он не получал вакцину, он получал плацебо, по крайней мере так сообщают в AstraZeneca.
Поэтому испытания продолжаются.
Как узнать эффективность вакцины? Сделать две группы и одной давать плацебо а другим вакцину, и каждая группа не знает, что она принимает, вакцину или пустишку. Если смертность от SARScov2 будет одинакова в обеих группах то вакцина не эффективна, если смертность от вируса будет ниже, либо ее не будет вообще, в группе с вакциной (без серьезных осложнений у людей) то такая вакцина эффективна и будет одобрена. Так это работает.
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22.10.2020 03:55 Відповісти
можно представить , шо ожидает кацапов от нарапсейской вакцины...
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22.10.2020 01:07 Відповісти
слава богу, хоть заклеили спецы кокцап-военнокосмических потешных сил дыру на своей орбитальной станции(вторая по счету, а скока их еще будет).
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22.10.2020 01:10 Відповісти
плацебо обязаны давать при испытаниях вакцины части реципиентов, таковы условия испытаний любых
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22.10.2020 01:20 Відповісти
В рашке без испыний всяких разных начали уже колоть
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22.10.2020 06:48 Відповісти
навіщо виробляють вакцину якщо вакцинуватись ніхто не буде
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22.10.2020 07:16 Відповісти
если не российская - еще как будут
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22.10.2020 08:06 Відповісти
Ну, конечно, плацебо. Кто бы сомневался. Теперь и компенсацию родственникам не надо выплачивать.
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22.10.2020 08:44 Відповісти
Британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет лично у меня сомнений не вызывают. И кто сказал, что добровольцам должны компенсацию выплачивать? На то они и добровольцы, бумагу подписывают соответствующую, что соглашаются на все риски по своей воле и в полном сознании без всяких претензий. Ферштэйн?
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22.10.2020 09:10 Відповісти
Взагалі Білл Гейтс планує щоб вмирали після вакципнації років через 10-20, а тут дуба взяв і врізав дуже швидко. Не для того шучний вірус Ральф Барік створив щоб різали дуба так швидко.
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22.10.2020 09:07 Відповісти
Закусывать надо
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22.10.2020 12:15 Відповісти
Так він і закусив.
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22.10.2020 12:30 Відповісти
А рептилоиды с Нубиры ничего не планируют????
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22.10.2020 14:12 Відповісти
 
 