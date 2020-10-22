Доброволець, на якому випробовували вакцину проти COVID-19, помер у Бразилії

У Бразилії помер один з добровольців, які брали участь у випробуваннях вакцини проти коронавірусу британської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. Припиняти випробування не збираються.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters. Померлий був 28-річним лікарем, він працював у приватній клініці Ріо-де-Жанейро у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів з коронавірусом.

Чоловік взяв участь у дослідженні вакцини в липні, у вересні захворів на коронавірус, у жовтні йому стало гірше. Близькі повідомили, що в нього не було супутніх захворювань.

Поки невідомо, що він отримав під час липневих випробувань - дозу вакцини проти COVID-19 чи плацебо.

Своєю чергою джерела, близькі до розробників вакцини, повідомляють, що чоловік отримав плацебо, тому випробування вакцини в Бразилії продовжаться.

Вакцина компанії AstraZeneca і Оксфордського університету вважається однією з лідерів у світі, але її випробування вже двічізи призупиняли. Побічні ефекти від цієї вакцини викликають побоювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки не варто, - лікар Дубров