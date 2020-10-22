Доброволець, на якому випробовували вакцину проти COVID-19, помер у Бразилії
У Бразилії помер один з добровольців, які брали участь у випробуваннях вакцини проти коронавірусу британської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. Припиняти випробування не збираються.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters. Померлий був 28-річним лікарем, він працював у приватній клініці Ріо-де-Жанейро у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів з коронавірусом.
Чоловік взяв участь у дослідженні вакцини в липні, у вересні захворів на коронавірус, у жовтні йому стало гірше. Близькі повідомили, що в нього не було супутніх захворювань.
Поки невідомо, що він отримав під час липневих випробувань - дозу вакцини проти COVID-19 чи плацебо.
Своєю чергою джерела, близькі до розробників вакцини, повідомляють, що чоловік отримав плацебо, тому випробування вакцини в Бразилії продовжаться.
Вакцина компанії AstraZeneca і Оксфордського університету вважається однією з лідерів у світі, але її випробування вже двічізи призупиняли. Побічні ефекти від цієї вакцини викликають побоювання.
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Поэтому испытания продолжаются.
Как узнать эффективность вакцины? Сделать две группы и одной давать плацебо а другим вакцину, и каждая группа не знает, что она принимает, вакцину или пустишку. Если смертность от SARScov2 будет одинакова в обеих группах то вакцина не эффективна, если смертность от вируса будет ниже, либо ее не будет вообще, в группе с вакциной (без серьезных осложнений у людей) то такая вакцина эффективна и будет одобрена. Так это работает.