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Новости Общество
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Кабмин разрешил ввозить товары военного назначения, которые составляют государственную тайну

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин разрешил ввозить товары военного назначения, которые составляют государственную тайну

Кабмин принял постановление об изменениях в нормативные документы по вопросам экспортного государственного контроля.

Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Изменения, которые предлагается ввести проектом постановления, направлены на предоставление государственному заказчику по государственному оборонному заказу полномочий на право осуществление импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, реализация постановления не потребует финансирования из государственного или местного бюджетов. Документ был согласован со всеми причастными министерствами и ведомствами.

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Автор: Ольга Лузан
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******? С-400? Панцири? Т-90?
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28.10.2020 16:14 Ответить
То что делали Свинарчуки.
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28.10.2020 18:17 Ответить
Так их же начали хутко перепродавать заграницу
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28.10.2020 16:20 Ответить
Можно если чо проверять экспорт... В принятой залипухе об экспорте не йдеться мова, мол, сов секретно.
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28.10.2020 16:21 Ответить
понятно, шо зебики напоследок хотят приподняться на неконтролируемых потоках.
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28.10.2020 16:22 Ответить
Цензоре може вже треба оприділитися?
ІМПОРТ - ЕКСПОРТ
ХЛОПЧИК - ДІВЧИНКА
*какая в попу разніца* (с)
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28.10.2020 16:23 Ответить
Это не к нам, это в медпункт
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28.10.2020 16:34 Ответить
А я не до вас звертався.
Ви прочитайте статтю, а потім клментуйте.
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28.10.2020 16:40 Ответить
Яка військова таємниця, від кого, від ярмака?
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28.10.2020 20:14 Ответить
 
 