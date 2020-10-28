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Кабмін дозволив ввозити товари військового призначення, які становлять державну таємницю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін дозволив ввозити товари військового призначення, які становлять державну таємницю

Кабмін ухвалив постанову про зміни в нормативні документи з питань експортного державного контролю.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зміни, які пропонується ввести проєктом постанови, спрямовані на надання державному замовнику за державним оборонним замовленням повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться в пояснювальній записці.

Як наголошується, реалізація постанови не потребуватиме фінансування з державного або місцевого бюджетів. Документ був узгоджений з усіма причетними міністерствами і відомствами.

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Автор: Анастасія Потіха
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******? С-400? Панцири? Т-90?
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28.10.2020 16:14 Відповісти
То что делали Свинарчуки.
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28.10.2020 18:17 Відповісти
Так их же начали хутко перепродавать заграницу
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28.10.2020 16:20 Відповісти
Можно если чо проверять экспорт... В принятой залипухе об экспорте не йдеться мова, мол, сов секретно.
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28.10.2020 16:21 Відповісти
понятно, шо зебики напоследок хотят приподняться на неконтролируемых потоках.
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28.10.2020 16:22 Відповісти
Цензоре може вже треба оприділитися?
ІМПОРТ - ЕКСПОРТ
ХЛОПЧИК - ДІВЧИНКА
*какая в попу разніца* (с)
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28.10.2020 16:23 Відповісти
Это не к нам, это в медпункт
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28.10.2020 16:34 Відповісти
А я не до вас звертався.
Ви прочитайте статтю, а потім клментуйте.
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28.10.2020 16:40 Відповісти
Яка військова таємниця, від кого, від ярмака?
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28.10.2020 20:14 Відповісти
 
 