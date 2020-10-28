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Антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать продажу столичного отеля Днепр

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать продажу столичного отеля Днепр

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном злоупотреблении властью главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко при продаже государственной гостиницы Днепр в Киеве.

Об этом сообщило издание "Наші гроші" со ссылкой на постановление ВАКС от 7 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решение суд вынес в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник. Ее клиент в конце августа направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже гостиницы Днепр.

Отель в центре Киева мог быть куплен у государства за его же деньги, взятые в долг, утверждает автор обращения в НАБУ. Суд установил, что заявление содержит объективные данные о совершении преступления и обязал НАБУ начать расследование.

Отмечается, что перед тем, как перечислить 1,1 млрд грн за гостиницу Днепр, победитель приватизационного конкурса, компания ООО Смартленд, взяла кредит банке Сич на 1,05 млрд грн.

В тот же день банк "Сич" получил у Нацбанка кредит рефинансирования на 1,5 млрд грн. Таким образом, неизвестные покупатели гостиницы Днепр могли приобрести ее у государства за деньги этого же государства, указывалось в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко
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Я что-то состав преступления не улавливаю. Деньги, взятые в долг всё-равно надо отдавать, да ещё и с процентами, тому же государству, которое якобы по логике НАБУ проигрывает. Все берут деньги в долг, в том числе и у государства. Высосанное из пальца "преступление" в фантазии каких-то странных прокуроров с коммуняцко-пролетарской логикой.
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28.10.2020 17:33 Ответить
А ты не в курсе, что зять Кучмы тов. Пинчук так зарабатывал свои первык миллионы?
Брал в госбанке кредит 10 млн, фонд госимушества продавал ему приличный объект за эту сумму, он его перепродавал за 30 млн а 10 млн честно возвращал банку.
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28.10.2020 18:07 Ответить
А ты не в курсе, что вся индустрия недвижимости по всему миру так работает? Что преступного в этой "схеме", напомни пожалуйста? Если это так просто, то пойди в банк, возьми кредит и купи-продай какой-нибудь объект, получишь свои миллионы.
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28.10.2020 18:26 Ответить
Ты идиот или из Германии? По всему миру объекты государственной недвижимости за полцены продаются родственничкам президентов?
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28.10.2020 18:35 Ответить
Какой пол-цены? Это был аукцион, объект продан за максимальноую предложенную цену - все, у кого была заинтересованность и возможность, участвовали в нём. И да, по всему миру приватизируются т.н. "гос. объекты", и да, покупают их в том числе и родственники кого угодно, если у них есть для этого средства. Особо умным советую труды ленина с советами по раскулачиванию экономики пореже читать и всё станет на свои места.
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28.10.2020 18:42 Ответить
ты походу, или полный идиотттт, или германско-еврейский подданный...- еще раз, для тех кто в танке, или под башней..= у государства берут кредит, чтобы купить продукт у него же...= ответ- чистая махинация, чтобы свалить и оставить продавца в ..опе)))- врубаешься..
шоб сапсем ясно- я у тя, вен-23см покупаю вещь, но ты мне дай для этого сваих грашей...???=ОКи...??- то-то же.................
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28.10.2020 23:37 Ответить
Это Украина, детка! Если условия аукциона написать ПРАВИЛЬНО - в нём смогут принять участие только ПРАВИЛЬНЫЕ участники. И цена будет ПРАВИЛЬНОЙ. Кроме того странно выглядит выдача госбанком кредита в миилиард какой-то компании с уставным фондом в 10 миллионов....
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29.10.2020 08:57 Ответить
ща всё уловишь)))- лезь ниже!!!)
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28.10.2020 23:39 Ответить
Проблема в том, что никакие они не инвесторы--у них нет денег на покупку, ремонт и дальнейшее развитие. Государство НИЧЕГО не получило , "покупатели" подержали год объект, потом продадут нужным людям и вырастет там очередной торговый центр или тупая высотка!
А чмо зеленое от восторга аж захлебывалось ,как удачно они начали зарабатывать на приватизации.
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28.10.2020 21:23 Ответить
 
 