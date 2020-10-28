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Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати продаж столичного готелю Дніпро

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати продаж столичного готелю Дніпро

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливе зловживання владою головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного готелю Дніпро в Києві.

Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на постанову ВАКС від 7 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення суд виніс у відповідь на скаргу адвокатки Ольги Колесник. Її клієнт наприкінці серпня направив у НАБУ заяву про можливе скоєння злочину під час продажу готелю Дніпро.

Готель у центрі Києва міг бути куплений у держави за її ж гроші, взяті в борг, стверджує автор звернення до НАБУ. Суд встановив, що заява містить об'єктивні дані про вчинення злочину і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Зазначається, що перед тим, як перерахувати 1,1 млрд грн за готель Дніпро, переможець приватизаційного конкурсу, компанія ТОВ Смартленд, взяла кредит у банку Січ на 1,05 млрд грн.

Того ж дня банк "Січ" отримав у Нацбанку кредит рефінансування на 1,5 млрд грн. Таким чином, невідомі покупці готелю Дніпро могли придбати її у держави за гроші цієї ж держави, вказувалося в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко
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Я что-то состав преступления не улавливаю. Деньги, взятые в долг всё-равно надо отдавать, да ещё и с процентами, тому же государству, которое якобы по логике НАБУ проигрывает. Все берут деньги в долг, в том числе и у государства. Высосанное из пальца "преступление" в фантазии каких-то странных прокуроров с коммуняцко-пролетарской логикой.
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28.10.2020 17:33 Відповісти
А ты не в курсе, что зять Кучмы тов. Пинчук так зарабатывал свои первык миллионы?
Брал в госбанке кредит 10 млн, фонд госимушества продавал ему приличный объект за эту сумму, он его перепродавал за 30 млн а 10 млн честно возвращал банку.
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28.10.2020 18:07 Відповісти
А ты не в курсе, что вся индустрия недвижимости по всему миру так работает? Что преступного в этой "схеме", напомни пожалуйста? Если это так просто, то пойди в банк, возьми кредит и купи-продай какой-нибудь объект, получишь свои миллионы.
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28.10.2020 18:26 Відповісти
Ты идиот или из Германии? По всему миру объекты государственной недвижимости за полцены продаются родственничкам президентов?
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28.10.2020 18:35 Відповісти
Какой пол-цены? Это был аукцион, объект продан за максимальноую предложенную цену - все, у кого была заинтересованность и возможность, участвовали в нём. И да, по всему миру приватизируются т.н. "гос. объекты", и да, покупают их в том числе и родственники кого угодно, если у них есть для этого средства. Особо умным советую труды ленина с советами по раскулачиванию экономики пореже читать и всё станет на свои места.
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28.10.2020 18:42 Відповісти
ты походу, или полный идиотттт, или германско-еврейский подданный...- еще раз, для тех кто в танке, или под башней..= у государства берут кредит, чтобы купить продукт у него же...= ответ- чистая махинация, чтобы свалить и оставить продавца в ..опе)))- врубаешься..
шоб сапсем ясно- я у тя, вен-23см покупаю вещь, но ты мне дай для этого сваих грашей...???=ОКи...??- то-то же.................
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28.10.2020 23:37 Відповісти
Это Украина, детка! Если условия аукциона написать ПРАВИЛЬНО - в нём смогут принять участие только ПРАВИЛЬНЫЕ участники. И цена будет ПРАВИЛЬНОЙ. Кроме того странно выглядит выдача госбанком кредита в миилиард какой-то компании с уставным фондом в 10 миллионов....
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29.10.2020 08:57 Відповісти
ща всё уловишь)))- лезь ниже!!!)
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28.10.2020 23:39 Відповісти
Проблема в том, что никакие они не инвесторы--у них нет денег на покупку, ремонт и дальнейшее развитие. Государство НИЧЕГО не получило , "покупатели" подержали год объект, потом продадут нужным людям и вырастет там очередной торговый центр или тупая высотка!
А чмо зеленое от восторга аж захлебывалось ,как удачно они начали зарабатывать на приватизации.
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28.10.2020 21:23 Відповісти
 
 