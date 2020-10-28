РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10208 посетителей онлайн
Новости Общество
550 2
Министерство социальной политики (856) добровольцы (1032)

Семьям погибших на Донбассе добровольцев будут выплачивать адресную помощь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Семьям погибших на Донбассе добровольцев будут выплачивать адресную помощь

Кабинет Министров принял решение о предоставлении членам семей погибших на Донбассе участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Сегодня принято решение правительства о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 1 декабря 2020, а с 1 декабря 2020 - 17 690 грн).

Так, адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 г., как было предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 03.08.2020 № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не отказывается от проекта со Всемирным банком по созданию системы E-social, - Минсоцполитики. ДОКУМЕНТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
арестованным по "делу Шеремета" добровольцам тоже "помощь" за сиденье выплатят ? Семьям погибших на Донбассе добровольцев будут выплачивать адресную помощь - Цензор.НЕТ 9649
показать весь комментарий
28.10.2020 17:27 Ответить
А шо гетьман им ничего не платил?
показать весь комментарий
28.10.2020 20:30 Ответить
 
 