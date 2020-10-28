Семьям погибших на Донбассе добровольцев будут выплачивать адресную помощь

Кабинет Министров принял решение о предоставлении членам семей погибших на Донбассе участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Сегодня принято решение правительства о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 1 декабря 2020, а с 1 декабря 2020 - 17 690 грн).

Так, адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 г., как было предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 03.08.2020 № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

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