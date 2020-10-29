Сім'ям загиблих на Донбасі добровольців виплачуватимуть адресну допомогу

Кабінет Міністрів прийняв рішення про надання членам сімей загиблих на Донбасі учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

"Сьогодні прийнято рішення уряду про надання членам сімей загиблих на Сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або грошової допомоги) з розрахунку, що розмір виплат одному члену сім'ї має становити не менше 7800 грн, на двох і більше членів сім'ї - не менше 6100 гривень кожному", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що адресна допомога виплачуватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня 2020 року - 17 690 грн).

Так, адресну допомогу члени сімей отримають у листопаді з доплатою з серпня 2020 р як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2020 № 674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб".

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