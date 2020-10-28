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Кабмин (13801) Минобороны (8234)

Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек

Кабинет Министров утвердил изменения в правительственное постановление и позволил увеличить предельную численность работников аппарата Министерства обороны Украины на 65 человек.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 октября, на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления ... разработан Министерством обороны с целью увеличения численности аппарата Минобороны для осуществления координации задач в сфере связи и информатизации; организации деятельности по направлению внедрения и развития новейших информационных технологий процессов и цифровизации в сфере обороны; координации и контроля над созданием и внедрением единой автоматизированной системы управления ВСУ, информационной инфраструктуры, информационных систем различного функционального назначения, развития систем технической защиты информации и технических средств охраны, программного и аппаратного обеспечения, которые разрабатываются и приняты на вооружение или предоставляются Вооруженным силам в рамках международной технической помощи, в том числе на проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что реализация этого постановления не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Расходы будут осуществляться средствами государственного бюджета на текущий год в пределах расходов, предусмотренных для Минобороны по бюджетной программе КПКВК 2101010 "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины" в связи с наличием вакантных должностей сотруднмков аппарата.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
Помнится,кто-то пару недель назад визжал,что сокращение армии-это сокращение ненужных должностей в Минобороны. Арахамия вроде как обычно напи@дел.
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28.10.2020 19:06
+19
Головне Хомчаку четверту квартиру оформіть.
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28.10.2020 19:04
+18
И по две квартиры в центре Киева всем обязательно!!
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28.10.2020 19:03
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И по две квартиры в центре Киева всем обязательно!!
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28.10.2020 19:03 Ответить
Правильно нечего стеснятся -- всех нужно пристроить Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 3960
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28.10.2020 19:06 Ответить
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак! Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 1018
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28.10.2020 19:11 Ответить
Головне Хомчаку четверту квартиру оформіть.
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28.10.2020 19:04 Ответить
А может быть ему уже и одной будет достаточно, но только лишь в подземном царстве???
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28.10.2020 22:36 Ответить
Помнится,кто-то пару недель назад визжал,что сокращение армии-это сокращение ненужных должностей в Минобороны. Арахамия вроде как обычно напи@дел.
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28.10.2020 19:06 Ответить
Не переживайте.
Одно другому не мешает: раздадут синекуры с генеральскими должностями и окладами и сократят боеспособные подразделения.
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28.10.2020 19:08 Ответить
Арахамию,как обычно "неправильно вырвали из контекста". Все ж делается ИСКРЕННЕ,а что-да "какаяразница"!
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28.10.2020 19:20 Ответить
Не вырывай контекст!!!!))
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28.10.2020 19:31 Ответить
Нужные люди с квартала зе *****.на передок они не хотят случайно?
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28.10.2020 19:06 Ответить
дьік они там уже отметились...
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28.10.2020 19:35 Ответить
Ждем присвоения говнокомандующему маршала велосипедных войск
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28.10.2020 19:06 Ответить
Он откажется . Пару лет назад натёр зад . Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 5909
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28.10.2020 19:08 Ответить
Аппарат увеличиваем, а армию сокращаем. Гниды зеленые.
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28.10.2020 19:07 Ответить
Це ще пів біди, ми перетворюємось в поліцейську державу як рашка.
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28.10.2020 19:10 Ответить
не зря (ой не зря) авакову дополнительно 2 млрд отслюнявили из ковидного фонда
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28.10.2020 19:15 Ответить
Кабмін вже керує МО?
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28.10.2020 19:13 Ответить
И каждому по ручке с золотым пером!
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28.10.2020 19:14 Ответить
Армию сокращают, а штат бездельников увеличивают?! Где логика??? 😨
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28.10.2020 19:18 Ответить
ну, а как иначе, если зеледепутаты будут теперь еженедельно пиариться на передке?
Каждому зе по живому щиту Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 2765
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28.10.2020 19:19 Ответить
Так кварталовские уже все трудоустроены!
Кого ж они назначат?!
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28.10.2020 19:21 Ответить
тю...квнщиков как собак нерезаных...вон масляков в Украине не трудоустроен
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28.10.2020 19:25 Ответить
Это и есть ЗЕрехвормы
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28.10.2020 19:24 Ответить
А бубачке дадут генерала?
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28.10.2020 19:29 Ответить
Посмертно.
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28.10.2020 22:13 Ответить
трудоустройство кабмина в МО , который в бюджете уменшил расходы на армию Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 3538
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28.10.2020 19:33 Ответить
Ну правильно - військових скорочують, бо на них грошей нема, а держхарі збільшують - бо їм гроші знайдуться.
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28.10.2020 19:40 Ответить
+ 65 генералов
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28.10.2020 19:52 Ответить
Ещё лишние рты - дармоеды появились, - ляпота!!!
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28.10.2020 19:53 Ответить
Правильно.

Армию сократить, канцелярию увеличить. Во время войны это вполне логично.
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28.10.2020 19:57 Ответить
Будут ходить по окопам и пацанов с передка насильно вывозить в Киев в кабинеты.
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28.10.2020 20:03 Ответить
Странно что они не оправдывают ЭТО приближением к стандартам НАТО.
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28.10.2020 20:06 Ответить
Апарат збільшуємо...
А армію скорочуємо...
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28.10.2020 20:08 Ответить
А как же сокращение?
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28.10.2020 20:19 Ответить
Да чего вы пристали к МО Украины?
Пример привожу:
Вчера был на Севастопольской площе, многие знают что там находиться Налоговая Киевской области и рядом стоит здание Аудита Министерства обороны. Рядом стоят машины, Таурегы, Ауди Q разной серии, Мерсы, БМВ и т.д. - это все налоговая. И стоят с черными номерами волги, уазы, шкоды тур не моложе 2005 года. О чем можно говорить?
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28.10.2020 20:41 Ответить
Я просто вставлю это сюда
https://censor.net/ru/news/3225315/arahamiya_poyasnil_slova_o_sokraschenii_armii_do_40_eto_ne_boevoyi_sostav_lyudi_prosto_nosyat_bumajki
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28.10.2020 20:51 Ответить
А сократить хенералов не желает кабмин?
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28.10.2020 20:52 Ответить
Гауляйтеру Украины от руSSкого мира Ермаку-Козырю нужно больше паркетных генералов, которые будут врать про пиар-зе-перемирие, ну и сэкономленные деньги на вооружении армии в дело пойдут.
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29.10.2020 01:13 Ответить
 
 