Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек

Кабинет Министров утвердил изменения в правительственное постановление и позволил увеличить предельную численность работников аппарата Министерства обороны Украины на 65 человек.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 октября, на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления ... разработан Министерством обороны с целью увеличения численности аппарата Минобороны для осуществления координации задач в сфере связи и информатизации; организации деятельности по направлению внедрения и развития новейших информационных технологий процессов и цифровизации в сфере обороны; координации и контроля над созданием и внедрением единой автоматизированной системы управления ВСУ, информационной инфраструктуры, информационных систем различного функционального назначения, развития систем технической защиты информации и технических средств охраны, программного и аппаратного обеспечения, которые разрабатываются и приняты на вооружение или предоставляются Вооруженным силам в рамках международной технической помощи, в том числе на проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что реализация этого постановления не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Расходы будут осуществляться средствами государственного бюджета на текущий год в пределах расходов, предусмотренных для Минобороны по бюджетной программе КПКВК 2101010 "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины" в связи с наличием вакантных должностей сотруднмков аппарата.