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Кабмін (6261) Міноборони (5280)

Кабмін погодив збільшення апарату Міноборони на 65 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив збільшення апарату Міноборони на 65 осіб

Кабінет Міністрів затвердив зміни до урядової постанови та дозволив збільшити граничну чисельність працівників апарату Міністерства оборони України на 65 осіб.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 28 жовтня, на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт постанови… розроблено Міністерством оборони з метою збільшення чисельності апарату Міноборони для здійснення координації завдань у сфері зв’язку та інформатизації; організації діяльності за напрямом впровадження та розвитку новітніх інформаційних технологій процесів та цифровізації у сфері оборони; координації та контролю над створенням і впровадженням єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ, інформаційної інфраструктури, інформаційних систем різного функціонального призначення, розвитку систем технічного захисту інформації та технічних засобів охорони, програмного та апаратного забезпечення, що розробляються та прийняті та озброєння або надаються Збройним силам в рамках міжнародної технічної допомоги, у тому числі на проведення відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету. Видатки здійснюватимуться коштами державного бюджету на поточний рік у межах видатків, передбачених для Міноборони за бюджетною програмою КПКВК 2101010 "Керівництво та військове управління Збройними силами України" в сумі 19191, 826 тис. грн внаслідок наявності вакантних посад працівників апарату.

Читайте також: На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони
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Топ коментарі
+29
Помнится,кто-то пару недель назад визжал,что сокращение армии-это сокращение ненужных должностей в Минобороны. Арахамия вроде как обычно напи@дел.
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28.10.2020 19:06
+19
Головне Хомчаку четверту квартиру оформіть.
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28.10.2020 19:04
+18
И по две квартиры в центре Киева всем обязательно!!
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28.10.2020 19:03
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И по две квартиры в центре Киева всем обязательно!!
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28.10.2020 19:03 Відповісти
Правильно нечего стеснятся -- всех нужно пристроить Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 3960
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28.10.2020 19:06 Відповісти
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак! Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 1018
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28.10.2020 19:11 Відповісти
Головне Хомчаку четверту квартиру оформіть.
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28.10.2020 19:04 Відповісти
А может быть ему уже и одной будет достаточно, но только лишь в подземном царстве???
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28.10.2020 22:36 Відповісти
Помнится,кто-то пару недель назад визжал,что сокращение армии-это сокращение ненужных должностей в Минобороны. Арахамия вроде как обычно напи@дел.
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28.10.2020 19:06 Відповісти
Не переживайте.
Одно другому не мешает: раздадут синекуры с генеральскими должностями и окладами и сократят боеспособные подразделения.
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28.10.2020 19:08 Відповісти
Арахамию,как обычно "неправильно вырвали из контекста". Все ж делается ИСКРЕННЕ,а что-да "какаяразница"!
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28.10.2020 19:20 Відповісти
Не вырывай контекст!!!!))
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28.10.2020 19:31 Відповісти
Нужные люди с квартала зе *****.на передок они не хотят случайно?
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28.10.2020 19:06 Відповісти
дьік они там уже отметились...
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28.10.2020 19:35 Відповісти
Ждем присвоения говнокомандующему маршала велосипедных войск
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28.10.2020 19:06 Відповісти
Он откажется . Пару лет назад натёр зад . Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 5909
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28.10.2020 19:08 Відповісти
Аппарат увеличиваем, а армию сокращаем. Гниды зеленые.
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28.10.2020 19:07 Відповісти
Це ще пів біди, ми перетворюємось в поліцейську державу як рашка.
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28.10.2020 19:10 Відповісти
не зря (ой не зря) авакову дополнительно 2 млрд отслюнявили из ковидного фонда
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28.10.2020 19:15 Відповісти
Кабмін вже керує МО?
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28.10.2020 19:13 Відповісти
И каждому по ручке с золотым пером!
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28.10.2020 19:14 Відповісти
Армию сокращают, а штат бездельников увеличивают?! Где логика??? 😨
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28.10.2020 19:18 Відповісти
ну, а как иначе, если зеледепутаты будут теперь еженедельно пиариться на передке?
Каждому зе по живому щиту Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 2765
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28.10.2020 19:19 Відповісти
Так кварталовские уже все трудоустроены!
Кого ж они назначат?!
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28.10.2020 19:21 Відповісти
тю...квнщиков как собак нерезаных...вон масляков в Украине не трудоустроен
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28.10.2020 19:25 Відповісти
Это и есть ЗЕрехвормы
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28.10.2020 19:24 Відповісти
А бубачке дадут генерала?
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28.10.2020 19:29 Відповісти
Посмертно.
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28.10.2020 22:13 Відповісти
трудоустройство кабмина в МО , который в бюджете уменшил расходы на армию Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек - Цензор.НЕТ 3538
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28.10.2020 19:33 Відповісти
Ну правильно - військових скорочують, бо на них грошей нема, а держхарі збільшують - бо їм гроші знайдуться.
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28.10.2020 19:40 Відповісти
+ 65 генералов
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28.10.2020 19:52 Відповісти
Ещё лишние рты - дармоеды появились, - ляпота!!!
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28.10.2020 19:53 Відповісти
Правильно.

Армию сократить, канцелярию увеличить. Во время войны это вполне логично.
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28.10.2020 19:57 Відповісти
Будут ходить по окопам и пацанов с передка насильно вывозить в Киев в кабинеты.
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28.10.2020 20:03 Відповісти
Странно что они не оправдывают ЭТО приближением к стандартам НАТО.
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28.10.2020 20:06 Відповісти
Апарат збільшуємо...
А армію скорочуємо...
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28.10.2020 20:08 Відповісти
А как же сокращение?
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28.10.2020 20:19 Відповісти
Да чего вы пристали к МО Украины?
Пример привожу:
Вчера был на Севастопольской площе, многие знают что там находиться Налоговая Киевской области и рядом стоит здание Аудита Министерства обороны. Рядом стоят машины, Таурегы, Ауди Q разной серии, Мерсы, БМВ и т.д. - это все налоговая. И стоят с черными номерами волги, уазы, шкоды тур не моложе 2005 года. О чем можно говорить?
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28.10.2020 20:41 Відповісти
Я просто вставлю это сюда
https://censor.net/ru/news/3225315/arahamiya_poyasnil_slova_o_sokraschenii_armii_do_40_eto_ne_boevoyi_sostav_lyudi_prosto_nosyat_bumajki
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28.10.2020 20:51 Відповісти
А сократить хенералов не желает кабмин?
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28.10.2020 20:52 Відповісти
Гауляйтеру Украины от руSSкого мира Ермаку-Козырю нужно больше паркетных генералов, которые будут врать про пиар-зе-перемирие, ну и сэкономленные деньги на вооружении армии в дело пойдут.
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29.10.2020 01:13 Відповісти
 
 