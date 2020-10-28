ЦИК зарегистрировала нардепа "Голоса" Шараскина
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28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.
Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.
В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".
В Верховной Раде Шараскин займет место Святослава Вакарчука.
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