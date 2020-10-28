ЦВК зареєструвала нардепа "Голосу" Шараскіна
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28 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараскіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.
Шараскін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна". Шараскін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором.
У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" з суспільно-політичних питань. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".
У Верховній Раді Шараскін займе місце Святослава Вакарчука.
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