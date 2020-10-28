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ЦВК зареєструвала нардепа "Голосу" Шараскіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК зареєструвала нардепа

28 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараскіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Шараскін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна". Шараскін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором.

У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" з суспільно-політичних питань. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

У Верховній Раді Шараскін займе місце Святослава Вакарчука.

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чудова новина,але зебілам з лехаїмом медведчукчи коментувати огидно і сцикотно...
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28.10.2020 20:11 Відповісти
один в полі воїн...чи ні...успіхів земляче...
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28.10.2020 20:26 Відповісти
З такими бійцями "Голос" може стати міцнішим.
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28.10.2020 22:06 Відповісти
 
 