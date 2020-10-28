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грипп (572) Минздрав (4828)

В Украине за прошедшую неделю гриппом заболели 163 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за прошедшую неделю гриппом заболели 163 тыс. человек, - Минздрав

За прошедшую неделю (19-25.10) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9 055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек. В стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

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Поданным Минзжрава, с начала сезона по Украине интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,9% больше аналогичного периода прошлого сезона; с 28 сентября по 25 октября 2020 г. переболело 1,6% населения страны; госпитализированы 1,4% больных, из них 3691 - ребенок в возрасте до 17 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
А ковидом около 50 тыс, за неделю, делайте выводы.
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28.10.2020 22:53
+2
Даже, если и есть - грипп во всю гуляет. Рискнешь?
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28.10.2020 23:18
+2
От тільки грип та ГРВІ мають набагато нижчу летальність.
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28.10.2020 23:25
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Усім робили тести на грип? Як виявили?
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28.10.2020 22:37 Ответить
А сенс? - Такий самий, як і з ковідом. До речі: грип - це не ГРВІ.
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28.10.2020 22:44 Ответить
А наверное это статистика с больничек, как записали диагноз, так в графу и внесли
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28.10.2020 23:44 Ответить
Як не ковід, то орві.
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28.10.2020 22:41 Ответить
А ковидом около 50 тыс, за неделю, делайте выводы.
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28.10.2020 22:53 Ответить
От тільки грип та ГРВІ мають набагато нижчу летальність.
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28.10.2020 23:25 Ответить
А где прививки от гриппа?
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28.10.2020 22:58 Ответить
Даже, если и есть - грипп во всю гуляет. Рискнешь?
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28.10.2020 23:18 Ответить
В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались 59 человек но приостанавливать вакцинацию не будут, потому как это не много, а от любой вакцины есть смертность.

Кстати, полной защиты вакцина тоже не дает, заболеть и умереть можно и после вакцинации
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28.10.2020 23:40 Ответить
Чет у меня подозрение что это и есть как раз тот так званый Ковид так лютует а не просто грипп.. В Україні за минулий тиждень на грип захворіли 163 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5123
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28.10.2020 23:25 Ответить
Taк то был грипп ! А свистели "ковид-ковид"
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28.10.2020 23:39 Ответить
Сижу з грипом, дере горло,38,2,голова болить терпимо. Сусід з Ковідом 8 днів з пневмонією в кисневій масці в лікарні пролежав.На вигляд років на 10 постарів.
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29.10.2020 10:43 Ответить
Пневмонии - достаточно частое осложнение после обычных простудных вирусов.
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29.10.2020 12:03 Ответить
 
 