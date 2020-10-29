Трамп: В США больше нет свободной прессы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране больше нет свободной прессы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал в соцсети.
"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или попросту фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230", - призвал Трамп.
Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвинил Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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А Трам - придурок! В добавок ко всему еще и не знает что такое коррупция (это использование служебного положения для собственных интересов (материальных, финансовых, физических,....)).Термин "коррупция в СМИ" может быть применен только к государственным СМИ финансируемых из бюджета! А срвместное употребление "коррупция","больше нет свободной прессы" можно понять только как давление на СМИ со стороны государства
Втім, вільна преса - це коли кожен пише що заманеться, якщо це в рамках заонодавства.
Вам вже дозволили написати правду?!
Що сталося? Ваш рогатий куратор здох?
Чи інфрачервоний телескоп Ватикану під назвою Люцифер, побачив, як блимають його п'яти?
возможно шо у Путина рука в "чьей-то" жёппе?
Я не понимаю вообще то. Нахрен этому дурачку шоб его потом таскали по судам то?
твоя набутылочная агитация за кацапстан незаметна только одному тебе
Всі ці твіти тільки через те що відкрили його декларацію, якщо це не правда то оприлюдни її сам і докажи що це фейк)))
Заяви розраховані на лохторат,
Располагая максимальной полнотой власти, он не обращал внимания на свободу прессы - он "прозрел" аж теперь, когда видит, что проигрывает. Юрий Швец в интервью Марку Фейгину рассказал, как Дойче банк скостил Трампу 267 миллионов долга, но еще осталось 940 миллионов других долгов - как человек с внешними долгами вообще мог баллотироваться в президенты - вообще полная загадка. Всё это теперь всплыло, и Трамп кипешует, как учила бабушка.
https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/political_updates/prez_track_oct30