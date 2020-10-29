РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12518 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 054 39
выборы (24319) свобода слова (1159) СМИ (3782) Трамп (3348)

Трамп: В США больше нет свободной прессы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп: В США больше нет свободной прессы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране больше нет свободной прессы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал в соцсети.

"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или попросту фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230", - призвал Трамп.

Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией: Все нам завидуют

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвинил Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Її ніде нема, і вже давно. Просто бізнес- пишуть та друкують те, за що добре платять.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:28
+11
Он хотел, взасос, но его продинамили.)

Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6406
показать весь комментарий
29.10.2020 07:47
+9
Ну как это нет "свободных СМИ"... Есть! Представители СМИ свободны в своем выборе, с кого брать деньги за свои публикации
показать весь комментарий
29.10.2020 08:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Її ніде нема, і вже давно. Просто бізнес- пишуть та друкують те, за що добре платять.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:28 Ответить
ЕЕ никогда и не было - такая свобода предполагает финансовую независимость, а всегда есть владелец со своими интересами....
А Трам - придурок! В добавок ко всему еще и не знает что такое коррупция (это использование служебного положения для собственных интересов (материальных, финансовых, физических,....)).Термин "коррупция в СМИ" может быть применен только к государственным СМИ финансируемых из бюджета! А срвместное употребление "коррупция","больше нет свободной прессы" можно понять только как давление на СМИ со стороны государства
показать весь комментарий
29.10.2020 09:13 Ответить
Трамп більше забув, ніж ви знаєте. Придурка він знайшов..)))
показать весь комментарий
29.10.2020 10:53 Ответить
Обидно за Додика? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2557 Или ты сам намерял шо он там знал и шо забыл? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 9521
показать весь комментарий
29.10.2020 17:51 Ответить
при Обаме такого не было
показать весь комментарий
29.10.2020 07:32 Ответить
Таких заяв не було.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:33 Ответить
Обама в дёсна с кремлём не целовался !
показать весь комментарий
29.10.2020 07:39 Ответить
Он хотел, взасос, но его продинамили.)

Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6406
показать весь комментарий
29.10.2020 07:47 Ответить
reboot
показать весь комментарий
29.10.2020 07:57 Ответить
ещё и как целовался .Именно Обама благословил Пукина на анксию Крыма и войну в Украине .
показать весь комментарий
29.10.2020 09:13 Ответить
Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6141 Відкрив Америку Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8373

Втім, вільна преса - це коли кожен пише що заманеться, якщо це в рамках заонодавства.
показать весь комментарий
29.10.2020 07:56 Ответить
Ну как это нет "свободных СМИ"... Есть! Представители СМИ свободны в своем выборе, с кого брать деньги за свои публикации
показать весь комментарий
29.10.2020 08:14 Ответить
Wow!
Вам вже дозволили написати правду?!
Що сталося? Ваш рогатий куратор здох?
Чи інфрачервоний телескоп Ватикану під назвою Люцифер, побачив, як блимають його п'яти?
показать весь комментарий
29.10.2020 08:15 Ответить
зачем оно вообще шел в политику то?
возможно шо у Путина рука в "чьей-то" жёппе?
Я не понимаю вообще то. Нахрен этому дурачку шоб его потом таскали по судам то?
показать весь комментарий
29.10.2020 08:16 Ответить
а ее нет нигде, свободной прессы в смысле. везде кто этой самой прессе платит, тот ее и танцует. ну или еще вариант как в паРаше или Китае.
показать весь комментарий
29.10.2020 08:42 Ответить
пресса - это ещё и разведка и сыщики .Куда круче чем любая сыскная система в мире .
показать весь комментарий
29.10.2020 09:14 Ответить
пресса в первую очередь это инструмент влияния. и находится этот инструмент в руках того, кто платит бабло. все остальное - вопрос десятый.
показать весь комментарий
29.10.2020 09:24 Ответить
на то и щука , чтоб карась не дремал . Или Вы предлагаете савецкую прессу в Украине ?
показать весь комментарий
29.10.2020 09:48 Ответить
я ничего не предлагаю, я говорю, как оно есть в действительности. или платная заказуха, или линия партии и вождя. другого нет и быть не может. а что лучше, что хуже пусть каждый сам определяет.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:25 Ответить
ну вот конкретно ты - ты платная заказуха? или лини твоего вождя? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2862
показать весь комментарий
29.10.2020 17:58 Ответить
Сам мечтал всю каденцию превратить прессу в подобие путинской! теперь все на него "окрысились", а он эту защитную позицию СМИ называет "несвободой"! А я понимаю так - за что боролся, на то и напоролся!
показать весь комментарий
29.10.2020 09:04 Ответить
в США пресса и есть подобие путинской, только еще хуже.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:00 Ответить
а негров в США линчуют хуже чем ***** или лучше? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8466
твоя набутылочная агитация за кацапстан незаметна только одному тебе Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2988
показать весь комментарий
29.10.2020 17:59 Ответить
Маладец Трампняш .Ты с этим справился )
показать весь комментарий
29.10.2020 09:11 Ответить
Людина який поставив свого суддю в верховний суд щоб вона аналювала всі голоси які будуть підраховані після дня виборів в штатах де він програє, заявляє про щось...
Всі ці твіти тільки через те що відкрили його декларацію, якщо це не правда то оприлюдни її сам і докажи що це фейк)))
Заяви розраховані на лохторат,
показать весь комментарий
29.10.2020 09:27 Ответить
Отчитывается о проделанной работе, что-ли?
показать весь комментарий
29.10.2020 09:51 Ответить
Трамп прав!
показать весь комментарий
29.10.2020 09:56 Ответить
Нет, Трамп почувствовал что из-под ног уходит земля.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:19 Ответить
Трамп сдуру расписался в собственной тупости и рукожопости.
Располагая максимальной полнотой власти, он не обращал внимания на свободу прессы - он "прозрел" аж теперь, когда видит, что проигрывает. Юрий Швец в интервью Марку Фейгину рассказал, как Дойче банк скостил Трампу 267 миллионов долга, но еще осталось 940 миллионов других долгов - как человек с внешними долгами вообще мог баллотироваться в президенты - вообще полная загадка. Всё это теперь всплыло, и Трамп кипешует, как учила бабушка.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:17 Ответить
интересные данные Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8185
показать весь комментарий
29.10.2020 18:00 Ответить
Прозрел...
показать весь комментарий
29.10.2020 10:30 Ответить
это близко к правде.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:47 Ответить
А до правления Трампа была. Значит это даже не приговор, это уже статья действующему президенту. Надеемся что это не за горами.
показать весь комментарий
29.10.2020 11:48 Ответить
Тоже мне "открытие"! Нужно было не жмотничать и прикупить парочку СМИ, бабло на журношлюш - это инвестиции на политисескую власть! Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 9033
показать весь комментарий
29.10.2020 12:03 Ответить
чубчик паникует что его в твиттере за брехню банят постоянно, обиднапанимаишь)))
показать весь комментарий
29.10.2020 15:30 Ответить
По опросам Трамп лидирует! 51% Большевикам-левакам- совкодрочерам СОСАТЬ !!!

https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/political_updates/prez_track_oct30
показать весь комментарий
30.10.2020 22:40 Ответить
 
 