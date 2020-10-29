Трамп: У США більше немає вільної преси

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні більше немає вільної преси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.

"У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ і високі технології, які навіть гірше. Скасуйте розділ 230", - закликав Трамп.

Розділ 230 - частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів під час видалення або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Також читайте: Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом та Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

У ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.