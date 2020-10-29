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Трамп: У США більше немає вільної преси

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп: У США більше немає вільної преси

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні більше немає вільної преси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.

"У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ і високі технології, які навіть гірше. Скасуйте розділ 230", - закликав Трамп.

Розділ 230 - частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів під час видалення або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Також читайте: Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом та Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

У ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Її ніде нема, і вже давно. Просто бізнес- пишуть та друкують те, за що добре платять.
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29.10.2020 07:28
+11
Он хотел, взасос, но его продинамили.)

Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6406
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29.10.2020 07:47
+9
Ну как это нет "свободных СМИ"... Есть! Представители СМИ свободны в своем выборе, с кого брать деньги за свои публикации
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29.10.2020 08:14
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Її ніде нема, і вже давно. Просто бізнес- пишуть та друкують те, за що добре платять.
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29.10.2020 07:28 Відповісти
ЕЕ никогда и не было - такая свобода предполагает финансовую независимость, а всегда есть владелец со своими интересами....
А Трам - придурок! В добавок ко всему еще и не знает что такое коррупция (это использование служебного положения для собственных интересов (материальных, финансовых, физических,....)).Термин "коррупция в СМИ" может быть применен только к государственным СМИ финансируемых из бюджета! А срвместное употребление "коррупция","больше нет свободной прессы" можно понять только как давление на СМИ со стороны государства
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29.10.2020 09:13 Відповісти
Трамп більше забув, ніж ви знаєте. Придурка він знайшов..)))
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29.10.2020 10:53 Відповісти
Обидно за Додика? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2557 Или ты сам намерял шо он там знал и шо забыл? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 9521
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29.10.2020 17:51 Відповісти
при Обаме такого не было
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29.10.2020 07:32 Відповісти
Таких заяв не було.
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29.10.2020 07:33 Відповісти
Обама в дёсна с кремлём не целовался !
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29.10.2020 07:39 Відповісти
Он хотел, взасос, но его продинамили.)

Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6406
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29.10.2020 07:47 Відповісти
reboot
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29.10.2020 07:57 Відповісти
ещё и как целовался .Именно Обама благословил Пукина на анксию Крыма и войну в Украине .
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29.10.2020 09:13 Відповісти
Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 6141 Відкрив Америку Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8373

Втім, вільна преса - це коли кожен пише що заманеться, якщо це в рамках заонодавства.
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29.10.2020 07:56 Відповісти
Ну как это нет "свободных СМИ"... Есть! Представители СМИ свободны в своем выборе, с кого брать деньги за свои публикации
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29.10.2020 08:14 Відповісти
Wow!
Вам вже дозволили написати правду?!
Що сталося? Ваш рогатий куратор здох?
Чи інфрачервоний телескоп Ватикану під назвою Люцифер, побачив, як блимають його п'яти?
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29.10.2020 08:15 Відповісти
зачем оно вообще шел в политику то?
возможно шо у Путина рука в "чьей-то" жёппе?
Я не понимаю вообще то. Нахрен этому дурачку шоб его потом таскали по судам то?
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29.10.2020 08:16 Відповісти
а ее нет нигде, свободной прессы в смысле. везде кто этой самой прессе платит, тот ее и танцует. ну или еще вариант как в паРаше или Китае.
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29.10.2020 08:42 Відповісти
пресса - это ещё и разведка и сыщики .Куда круче чем любая сыскная система в мире .
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29.10.2020 09:14 Відповісти
пресса в первую очередь это инструмент влияния. и находится этот инструмент в руках того, кто платит бабло. все остальное - вопрос десятый.
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29.10.2020 09:24 Відповісти
на то и щука , чтоб карась не дремал . Или Вы предлагаете савецкую прессу в Украине ?
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29.10.2020 09:48 Відповісти
я ничего не предлагаю, я говорю, как оно есть в действительности. или платная заказуха, или линия партии и вождя. другого нет и быть не может. а что лучше, что хуже пусть каждый сам определяет.
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29.10.2020 10:25 Відповісти
ну вот конкретно ты - ты платная заказуха? или лини твоего вождя? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2862
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Сам мечтал всю каденцию превратить прессу в подобие путинской! теперь все на него "окрысились", а он эту защитную позицию СМИ называет "несвободой"! А я понимаю так - за что боролся, на то и напоролся!
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29.10.2020 09:04 Відповісти
в США пресса и есть подобие путинской, только еще хуже.
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29.10.2020 10:00 Відповісти
а негров в США линчуют хуже чем ***** или лучше? Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8466
твоя набутылочная агитация за кацапстан незаметна только одному тебе Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 2988
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29.10.2020 17:59 Відповісти
Маладец Трампняш .Ты с этим справился )
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29.10.2020 09:11 Відповісти
Людина який поставив свого суддю в верховний суд щоб вона аналювала всі голоси які будуть підраховані після дня виборів в штатах де він програє, заявляє про щось...
Всі ці твіти тільки через те що відкрили його декларацію, якщо це не правда то оприлюдни її сам і докажи що це фейк)))
Заяви розраховані на лохторат,
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29.10.2020 09:27 Відповісти
Отчитывается о проделанной работе, что-ли?
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29.10.2020 09:51 Відповісти
Трамп прав!
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29.10.2020 09:56 Відповісти
Нет, Трамп почувствовал что из-под ног уходит земля.
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29.10.2020 10:19 Відповісти
Трамп сдуру расписался в собственной тупости и рукожопости.
Располагая максимальной полнотой власти, он не обращал внимания на свободу прессы - он "прозрел" аж теперь, когда видит, что проигрывает. Юрий Швец в интервью Марку Фейгину рассказал, как Дойче банк скостил Трампу 267 миллионов долга, но еще осталось 940 миллионов других долгов - как человек с внешними долгами вообще мог баллотироваться в президенты - вообще полная загадка. Всё это теперь всплыло, и Трамп кипешует, как учила бабушка.
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29.10.2020 10:17 Відповісти
интересные данные Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 8185
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29.10.2020 18:00 Відповісти
Прозрел...
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29.10.2020 10:30 Відповісти
это близко к правде.
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29.10.2020 11:47 Відповісти
А до правления Трампа была. Значит это даже не приговор, это уже статья действующему президенту. Надеемся что это не за горами.
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29.10.2020 11:48 Відповісти
Тоже мне "открытие"! Нужно было не жмотничать и прикупить парочку СМИ, бабло на журношлюш - это инвестиции на политисескую власть! Трамп: У США більше немає вільної преси - Цензор.НЕТ 9033
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29.10.2020 12:03 Відповісти
чубчик паникует что его в твиттере за брехню банят постоянно, обиднапанимаишь)))
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29.10.2020 15:30 Відповісти
По опросам Трамп лидирует! 51% Большевикам-левакам- совкодрочерам СОСАТЬ !!!

https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/political_updates/prez_track_oct30
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30.10.2020 22:40 Відповісти
 
 