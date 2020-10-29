Трамп: У США більше немає вільної преси
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Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні більше немає вільної преси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.
"У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ і високі технології, які навіть гірше. Скасуйте розділ 230", - закликав Трамп.
Розділ 230 - частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів під час видалення або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.
Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом та Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
У ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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А Трам - придурок! В добавок ко всему еще и не знает что такое коррупция (это использование служебного положения для собственных интересов (материальных, финансовых, физических,....)).Термин "коррупция в СМИ" может быть применен только к государственным СМИ финансируемых из бюджета! А срвместное употребление "коррупция","больше нет свободной прессы" можно понять только как давление на СМИ со стороны государства
Втім, вільна преса - це коли кожен пише що заманеться, якщо це в рамках заонодавства.
Вам вже дозволили написати правду?!
Що сталося? Ваш рогатий куратор здох?
Чи інфрачервоний телескоп Ватикану під назвою Люцифер, побачив, як блимають його п'яти?
возможно шо у Путина рука в "чьей-то" жёппе?
Я не понимаю вообще то. Нахрен этому дурачку шоб его потом таскали по судам то?
твоя набутылочная агитация за кацапстан незаметна только одному тебе
Всі ці твіти тільки через те що відкрили його декларацію, якщо це не правда то оприлюдни її сам і докажи що це фейк)))
Заяви розраховані на лохторат,
Располагая максимальной полнотой власти, он не обращал внимания на свободу прессы - он "прозрел" аж теперь, когда видит, что проигрывает. Юрий Швец в интервью Марку Фейгину рассказал, как Дойче банк скостил Трампу 267 миллионов долга, но еще осталось 940 миллионов других долгов - как человек с внешними долгами вообще мог баллотироваться в президенты - вообще полная загадка. Всё это теперь всплыло, и Трамп кипешует, как учила бабушка.
https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/political_updates/prez_track_oct30