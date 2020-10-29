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В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

В Трехсторонней контактной группе ОБСЕ играет роль посредника, а Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

"Россия, Украина и ОБСЕ являются членами Трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", - сказал Сайдик, комментируя утверждение властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

Дипломат также заявил, что конфликт на Донбассе "ничем не оправдан".

"Я думаю, что я хорошо знаю СССР и постсоветское пространство, начиная со времен моей летней студенческой стажировки в Советском Союзе в 1970-х годах. В целом, это "знакомство" продолжается уже 48 лет. Именно поэтому я и сегодня в связи с конфликтом на Донбассе продолжаю спрашивать себя: "Почему и зачем?". Этот конфликт, по моему глубокому убеждению, ничем не оправдан. Он лишь приносит огромные страдания невинному многомиллионному гражданскому населению. Кому это может быть на самом деле выгодно?" - отметил Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Австрийский дипломат добавил, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере. По его словам, он верил, что сможет внести свой вклад в решение конфликта на Донбассе.

"К сожалению, при всем моем искреннем желании я не достиг своей цели, но все же смог сделать вклад в защиту гражданского населения с обеих сторон линии соприкосновения - так, количество погибших в связи с конфликтом существенно уменьшилось во время моего срока работы. В 2019 году, например, не погиб ни один ребенок", - подытожил Сайдик.

Напомним, очередное заседания ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе 28 октября завершилось договоренностью об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".
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Топ комментарии
+14
мій посильний внесок у війну з московією
чергова партія моїх акумів відправляється на фронт через волонтерів Мегаполіграф
можете спамити як завжди
В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 3659
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29.10.2020 07:56
+10
При минулій владі запаребрік був стороною конфлікту, а зараз какая разніца.
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29.10.2020 07:46
+10
Уважуха, якщо це правда.
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29.10.2020 08:18
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Правила форума Совет форумчан
При минулій владі запаребрік був стороною конфлікту, а зараз какая разніца.
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29.10.2020 07:46 Ответить
Да какая разница кого критикувати- аби критикувати. Більше ж нема чим себе зайняти.
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29.10.2020 07:57 Ответить
"та сторона"
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29.10.2020 09:07 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.
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29.10.2020 07:49 Ответить
не читая визги, ССССразу в ССССпам дурачка
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29.10.2020 07:53 Ответить
Даже дряхлый дед-поусовок наконец-то понял что на Днобассе как бы не особо было много тысяч узкоглазых уродов с бубнами.... Браво...(п.дар)
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29.10.2020 07:54 Ответить
Вони всі коли не на посаді прозрівають....
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29.10.2020 08:17 Ответить
таки Сайдик последовательный в своих словах , когда сказал своё мнение после того , как пошёл в отставку . Как и обещал . Фокину и Кравчуку нужно поучиться как себя вести в подобных ситуациях .А то просидели по 30 в тёплых коммуняцких кабинетах и мягких креслах , а как себя вести политически так и не научились .
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29.10.2020 07:55 Ответить
мій посильний внесок у війну з московією
чергова партія моїх акумів відправляється на фронт через волонтерів Мегаполіграф
можете спамити як завжди
В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 3659
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29.10.2020 07:56 Ответить
Уважуха, якщо це правда.
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29.10.2020 08:18 Ответить
Кто получатель этого добра ? Подразделения ,можно без локации...
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29.10.2020 11:26 Ответить
прекратить войну могут только байрактары,
но где они?
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29.10.2020 08:24 Ответить
Там где и Джавелины ждущие полного конца срока годности((
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29.10.2020 09:14 Ответить
Главнокомандующему - да, в уши. А, то не знает с кем воюет. С какими то сторонами света.
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29.10.2020 08:24 Ответить
а ведь как неожиданно У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 2477
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29.10.2020 08:29 Ответить
У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 2062
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29.10.2020 08:31 Ответить
Що, дійшло в кінці-кінців до ганглія європоцівського старого паразита? У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 8549
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29.10.2020 09:07 Ответить
А что ж ты как был на должности нихрена не видел?
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29.10.2020 09:10 Ответить
Вес мир знает шо на Украина напала россия .но почему когда становетис екс советниками,президентами,и.т.д говарите об этом ? Рицемерия у европейцох нет передела.
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29.10.2020 09:18 Ответить
Як став ексом, то тепер зрозумів, що раша є стороною війни, а раніше ні-ні.
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29.10.2020 10:00 Ответить
Вот не помню,честно,а рыться не очень хочется,-шо он говорил по этому поводу,будучи на посадi.
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29.10.2020 11:08 Ответить
И почему все ЭКС... становятся такими душками и правдивыми.
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29.10.2020 11:35 Ответить
 
 