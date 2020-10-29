В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик
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В Трехсторонней контактной группе ОБСЕ играет роль посредника, а Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.
"Россия, Украина и ОБСЕ являются членами Трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", - сказал Сайдик, комментируя утверждение властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.
Дипломат также заявил, что конфликт на Донбассе "ничем не оправдан".
"Я думаю, что я хорошо знаю СССР и постсоветское пространство, начиная со времен моей летней студенческой стажировки в Советском Союзе в 1970-х годах. В целом, это "знакомство" продолжается уже 48 лет. Именно поэтому я и сегодня в связи с конфликтом на Донбассе продолжаю спрашивать себя: "Почему и зачем?". Этот конфликт, по моему глубокому убеждению, ничем не оправдан. Он лишь приносит огромные страдания невинному многомиллионному гражданскому населению. Кому это может быть на самом деле выгодно?" - отметил Сайдик.
Австрийский дипломат добавил, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере. По его словам, он верил, что сможет внести свой вклад в решение конфликта на Донбассе.
"К сожалению, при всем моем искреннем желании я не достиг своей цели, но все же смог сделать вклад в защиту гражданского населения с обеих сторон линии соприкосновения - так, количество погибших в связи с конфликтом существенно уменьшилось во время моего срока работы. В 2019 году, например, не погиб ни один ребенок", - подытожил Сайдик.
Напомним, очередное заседания ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе 28 октября завершилось договоренностью об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".
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Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
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чергова партія моїх акумів відправляється на фронт через волонтерів Мегаполіграф
можете спамити як завжди
но где они?