УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13908 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 016 23
війна (56406) ОБСЄ (3402) Росія (47208) Сайдік (162)

У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік

У Тристоронній контактній групі ОБСЄ відіграє роль посередника, а Росія і Україна є сторонами конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив колишній спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

"Росія, Україна та ОБСЄ є членами Тристоронньої контактної групи. Ця група була створена, щоб знайти вирішення конфлікту на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод. Очевидно, що ОБСЄ не є стороною конфлікту, а лише посередником у його вирішенні. Тоді неважко відповісти на запитання про сторони конфлікту", - сказав Сайдік, коментуючи твердження влади Росії про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Дипломат також заявив, що конфлікт на Донбасі "нічим не виправданий".

"Я думаю, що я добре знаю СРСР і пострадянський простір, починаючи від часів мого річного студентського стажування в Радянському Союзі у 1970-х роках. Загалом, це "знайомство" триває вже 48 років. Саме тому я і сьогодні у зв'язку з конфліктом на Донбасі продовжую запитувати себе: "Чому і навіщо?". Цей конфлікт, на моє глибоке переконання, нічим не виправданий. Він лише приносить величезні страждання невинному багатомільйонному цивільному населенню. Кому це може бути насправді вигідно?" – зазначив Сайдік.

Також читайте: Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

Австрійський дипломат додав, що посада спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ була найважчою в його кар'єрі. За його словами, він вірив, що зможе зробити свій внесок у вирішення конфлікту на Донбасі.

"На жаль, за всього мого щирого бажання я не досяг своєї мети, але все ж зміг зробити внесок у захист цивільного населення з обох сторін лінії зіткнення – так, кількість загиблих у зв'язку з конфліктом істотно зменшилася під час мого терміну роботи. У 2019 році, приміром, не загинула жодна дитина", - підсумував Сайдік.

Нагадаємо, чергове засідання ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі 28 жовтня завершилося домовленістю про відкриття 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду - "Золоте" і "Щастя".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
мій посильний внесок у війну з московією
чергова партія моїх акумів відправляється на фронт через волонтерів Мегаполіграф
можете спамити як завжди
В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 3659
показати весь коментар
29.10.2020 07:56
+10
При минулій владі запаребрік був стороною конфлікту, а зараз какая разніца.
показати весь коментар
29.10.2020 07:46
+10
Уважуха, якщо це правда.
показати весь коментар
29.10.2020 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При минулій владі запаребрік був стороною конфлікту, а зараз какая разніца.
показати весь коментар
29.10.2020 07:46 Відповісти
Да какая разница кого критикувати- аби критикувати. Більше ж нема чим себе зайняти.
показати весь коментар
29.10.2020 07:57 Відповісти
"та сторона"
показати весь коментар
29.10.2020 09:07 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.
показати весь коментар
29.10.2020 07:49 Відповісти
не читая визги, ССССразу в ССССпам дурачка
показати весь коментар
29.10.2020 07:53 Відповісти
Даже дряхлый дед-поусовок наконец-то понял что на Днобассе как бы не особо было много тысяч узкоглазых уродов с бубнами.... Браво...(п.дар)
показати весь коментар
29.10.2020 07:54 Відповісти
Вони всі коли не на посаді прозрівають....
показати весь коментар
29.10.2020 08:17 Відповісти
таки Сайдик последовательный в своих словах , когда сказал своё мнение после того , как пошёл в отставку . Как и обещал . Фокину и Кравчуку нужно поучиться как себя вести в подобных ситуациях .А то просидели по 30 в тёплых коммуняцких кабинетах и мягких креслах , а как себя вести политически так и не научились .
показати весь коментар
29.10.2020 07:55 Відповісти
мій посильний внесок у війну з московією
чергова партія моїх акумів відправляється на фронт через волонтерів Мегаполіграф
можете спамити як завжди
В войне на Донбассе Россия - сторона конфликта, - экс-спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 3659
показати весь коментар
29.10.2020 07:56 Відповісти
Уважуха, якщо це правда.
показати весь коментар
29.10.2020 08:18 Відповісти
Кто получатель этого добра ? Подразделения ,можно без локации...
показати весь коментар
29.10.2020 11:26 Відповісти
прекратить войну могут только байрактары,
но где они?
показати весь коментар
29.10.2020 08:24 Відповісти
Там где и Джавелины ждущие полного конца срока годности((
показати весь коментар
29.10.2020 09:14 Відповісти
Главнокомандующему - да, в уши. А, то не знает с кем воюет. С какими то сторонами света.
показати весь коментар
29.10.2020 08:24 Відповісти
а ведь как неожиданно У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 2477
показати весь коментар
29.10.2020 08:29 Відповісти
У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 2062
показати весь коментар
29.10.2020 08:31 Відповісти
Що, дійшло в кінці-кінців до ганглія європоцівського старого паразита? У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 8549
показати весь коментар
29.10.2020 09:07 Відповісти
А что ж ты как был на должности нихрена не видел?
показати весь коментар
29.10.2020 09:10 Відповісти
Вес мир знает шо на Украина напала россия .но почему когда становетис екс советниками,президентами,и.т.д говарите об этом ? Рицемерия у европейцох нет передела.
показати весь коментар
29.10.2020 09:18 Відповісти
Як став ексом, то тепер зрозумів, що раша є стороною війни, а раніше ні-ні.
показати весь коментар
29.10.2020 10:00 Відповісти
Вот не помню,честно,а рыться не очень хочется,-шо он говорил по этому поводу,будучи на посадi.
показати весь коментар
29.10.2020 11:08 Відповісти
И почему все ЭКС... становятся такими душками и правдивыми.
показати весь коментар
29.10.2020 11:35 Відповісти
 
 