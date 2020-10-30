КС отменил е-декларирование, чтобы не проверяли декларации судей, - судья-докладчик Слиденко
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Конституционный Суд Украины (КСУ) отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.
Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.
"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, - ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", - сказал Слиденко.
Однако, судья говорит, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц. Слиденко считает, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.
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Не клоунада а цирк
PS. Референдум об отмене Конституционного суда ещё ненадолго продлил-бы власть Зеленского.
У судей самые высокие бетонные ограды вокруг особняка
Каломойского, все ОПЗЖ, братьев Суркисов и Фирташа нужно вешать!!!!!!!!!!!!!!
они враги Украины!!!. они крадут не только деньги, они крадут наше Будущее!!!
Это мафия с круговой порукой.
Ну как вариант: снять охрану с их офисов и с них самих.
Второй вариант: проверить чем занимаются и на что живут их родственники и любовницы.
А пока они как крысы будут прятаться, поменять полностью законодательство.