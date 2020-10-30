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КС (2131) электронное декларирование (1015)

КС отменил е-декларирование, чтобы не проверяли декларации судей, - судья-докладчик Слиденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС отменил е-декларирование, чтобы не проверяли декларации судей, - судья-докладчик Слиденко

Конституционный Суд Украины (КСУ) отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

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"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, - ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", - сказал Слиденко.

Однако, судья говорит, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц. Слиденко считает, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.
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Топ комментарии
+39
С Антиконституционным судом необходимо разобраться самым радикальным образом, чтобы у следующего набора судей даже не возникало соблазна действовать против интересов государства.
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29.10.2020 10:17
+21
Прямим текстом? Зебили я вас поздравляю. Вы лохи века.
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29.10.2020 10:16
+21
Какой сюр. Вместо того чтобы за деньги налогоплательщиков служить стране, эти марсианские долбодятлы тупо вредят на самом высоком уровне.
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29.10.2020 10:19
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Правила форума Совет форумчан
При такой власти все возможно ....
Не клоунада а цирк
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29.10.2020 10:16 Ответить
Прямим текстом? Зебили я вас поздравляю. Вы лохи века.
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29.10.2020 10:16 Ответить
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 7518
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29.10.2020 10:45 Ответить
С Антиконституционным судом необходимо разобраться самым радикальным образом, чтобы у следующего набора судей даже не возникало соблазна действовать против интересов государства.
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29.10.2020 10:17 Ответить
Если у этих говнюков не будет ответственности за вред стране (репутация) от их решений, то толку не будет
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29.10.2020 10:21 Ответить
Справою честі для тих же журналістів повинна стати мета докопатися до кожної копійки суддів, їх рідних, родичів, знайомих, коханок та коханців і їх родичів.
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29.10.2020 10:18 Ответить
Какой сюр. Вместо того чтобы за деньги налогоплательщиков служить стране, эти марсианские долбодятлы тупо вредят на самом высоком уровне.
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29.10.2020 10:19 Ответить
У нас согласно конституции НАРОД это какая власть ? Исполнительная или судебная ? И какую власть он вправе контролировать будучи источником власти ?
PS. Референдум об отмене Конституционного суда ещё ненадолго продлил-бы власть Зеленского.
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29.10.2020 10:20 Ответить
А есть выход набирать судей только тех кому нечего скрывать! Тогда и исполнительная власть давить на судей не будет!
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29.10.2020 10:21 Ответить
Таких нет .
У судей самые высокие бетонные ограды вокруг особняка
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29.10.2020 10:27 Ответить
А пан Спіденко може перерахувати насправді демократичні країни (а у Конституції України написано, що наша держава демократична), у яких судді Конституційного суду (чи аналогічних за змістом структур) поводять себе як повії?
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29.10.2020 10:22 Ответить
_Бандиты в мантиях требуют полной безответственности судей перед народом за свои злодеяния.
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29.10.2020 10:22 Ответить
судей Проститутционного суда, ОАСК и Высшей рады Кривосудия нужно вешать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Каломойского, все ОПЗЖ, братьев Суркисов и Фирташа нужно вешать!!!!!!!!!!!!!!
они враги Украины!!!. они крадут не только деньги, они крадут наше Будущее!!!
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29.10.2020 10:22 Ответить
А "попутчика" революції забув?
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06.11.2020 22:53 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:23 Ответить
Богоизбранные, мля...
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29.10.2020 10:29 Ответить
Самі себе прирахували до сонму святих. Усе у стилі ЗЕвлади. При сильному Президенту Порошенко та, навіть, при злочинці Януковичі, ці "святі" сиділи під віником та боялись визирнути, а при пустому місці "ЯНЕЛОХ" вирішили працювати виключно на себе. Розігнати цю ганебну шоблу, яка сидить на шиї народу України.
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29.10.2020 10:29 Ответить
вот эта мразь.. выпускник Киваловской юрКурятника.. Игорь Слиденко
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 8944
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29.10.2020 10:29 Ответить
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 9361
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29.10.2020 10:46 Ответить
Кацап! Не пиши чушь В Украине давно судей выбирает не народ...
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29.10.2020 12:33 Ответить
Всех судей и прокуроров, которых выпустила академия Кивалова, нужно лишать мантий с чёрным билетом работы в гос структурах!!!
Это мафия с круговой порукой.
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29.10.2020 10:37 Ответить
Линч относится, к какой ветке власти...?
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29.10.2020 10:37 Ответить
До тієї гілки, на якій висять судді з "кс"
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29.10.2020 11:01 Ответить
К фактической.
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29.10.2020 13:27 Ответить
Как воздействовать на судей - врагов Украины?
Ну как вариант: снять охрану с их офисов и с них самих.
Второй вариант: проверить чем занимаются и на что живут их родственники и любовницы.
А пока они как крысы будут прятаться, поменять полностью законодательство.
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29.10.2020 10:37 Ответить
От мля страна... А не можна призначити суддів у яких є тільки те, що необхідно для нормального існування людини? Чи таких взагалі в Україні немає. А то в них та їх родичів стільки майна Шо постійно "путаються та забувають"... КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 7857
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29.10.2020 10:51 Ответить
Мне одному кажется или так и есть,что наши судьи бесполезны и вредны для государства и людей,надо перезагрузить судейский корпус полностью,то есть всех выгнать и набрать новых ,юристов у нас хватает,по 40 человек на одно место...
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29.10.2020 10:52 Ответить
У нас что не судья то живут как олигархи, любое решение можно купить. Так нахер таких судей?!
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29.10.2020 10:54 Ответить
Це державний переворот.
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29.10.2020 10:56 Ответить
А київські ліхтарі нудьгують...
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29.10.2020 11:01 Ответить
КС утратил доверие народа Украины, все судебная система в Украине подлежит кардинальному изменению в конституции и в законах!
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29.10.2020 11:56 Ответить
Що за бред несе цей суддя...Яким чином виконавчя влада контролює судей..? Тим що перевіряють декларації?..А не пішов би ти на Х.й суддя довбаний а якого хера тоді виконавча влада контролює мене прстого громадянина через налогову через міліцію ...? зовсім суки знахабніли та страх втартили ...***** так народ напам'ятає вам ган..нам що всі повинні мати однакові умови і права... Не хер взятки брати і життям срати і не буде на вас компромату і прозлідувань з боку органів. Ну це вже пребор бл..взагалі
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29.10.2020 12:32 Ответить
Я хочу, чтобы их всех показательно утопили в Днепре.
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29.10.2020 12:54 Ответить
В Днепре мало мусора и всякого говна плавает, надо ещё грязи?
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29.10.2020 13:29 Ответить
Какого х-я я налогоплательщик не могу контролировать не воруют ли у меня деньги?
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29.10.2020 13:55 Ответить
Якщо всіх суддів Конституційного суду сьогодні рівно опівночі повісити, то вже від завтра ніяких проблем не буде.
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29.10.2020 14:48 Ответить
 
 