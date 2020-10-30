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КС (2131) местные выборы (2145) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

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Он пояснил, что Конституционный Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+22
Это что, конституционный переворот???
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29.10.2020 09:37
+20
КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК - Цензор.НЕТ 3417
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29.10.2020 09:35
+14
КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК - Цензор.НЕТ 8694
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29.10.2020 09:32
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КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК - Цензор.НЕТ 8694
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29.10.2020 09:32 Ответить
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 09:59 Ответить
чому вороги України у КС?
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29.10.2020 09:34 Ответить
КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК - Цензор.НЕТ 3417
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29.10.2020 09:35 Ответить
зельвупле, мля
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29.10.2020 09:49 Ответить
наш "кормчий" пьян или устал,
корабль Украина несется без руля и ветрил на скалы...... КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9322

"власть" потеряла контроль над властью
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29.10.2020 10:04 Ответить
Скорее наш "кормчий" "под наркозом" и ему очень хорошо.
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29.10.2020 11:20 Ответить
Это что, конституционный переворот???
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29.10.2020 09:37 Ответить
Похоже да.
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29.10.2020 09:40 Ответить
Я про це ще вчора писав. Судья Вовк про це відкрито говорив в представлених слідством плівках.
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29.10.2020 10:41 Ответить
Кругова порука, мать її! А когось звільнити можна тільки 2/3 складу суду. Ну й хто ці самогубці? Їх НЕМА.
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29.10.2020 10:48 Ответить
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко,
Оце справжні вороги! Це ппць як зе-роялем х*й зажали всій Україні! Звиняйте за мою французьку, але такого безладдя навіть при Янику-Азірові не було, не кажучи вже про Пороха-визволителя!
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29.10.2020 09:40 Ответить
Так там судьи, которые еще при яныке воровали ну а руководство уже зебильское судя по википедии.
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29.10.2020 09:40 Ответить
Як сказали з ОП, таке рішення і прийняли.
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29.10.2020 09:59 Ответить
@Президент один спамс

Жду, когда Конституционный суд признает Конституцию Украины неконституционной.
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29.10.2020 09:43 Ответить
При нынешних раскладах, получается у нас Украина, не парламенско-президенская страна, а страна Конституционного суда..... выше всех этот суд, ср@л он на народ, парламент, президента, правоохоронные органы т на всех структуры в нашей стране.
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29.10.2020 09:44 Ответить
Ну не скажіть. Окружний суд має неабиякий вплив на всю судову систему України, а відповідно і на всю країну. Можливо, що він ще й "головніший" за КС. Українці вимагають його знищення, а зЕзіденту похрін на вимоги, які не співпадають з його бажаннями та бажаннями коломойського-мертвечука.
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29.10.2020 09:50 Ответить
А, судьи кто? Сакраментальный вопрос, не потерявший своей актуальности. Судьи - те, кто избегает суда над собой. А, мы то наивные думали, что они для принятия законных, а значит справедливых решений.
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29.10.2020 09:47 Ответить
Что твориться?
Это уже даже бардаком не назвать, это уничтожение Украины
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29.10.2020 09:49 Ответить
Знаєте яка різниця між Порохом і Клоуном? Порох обіцяв тим хто краде на армії "рубати руки" і не рубав, а Віслюк тепер до "не відрубаних рук" пришиває ще й додаткові.
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29.10.2020 09:50 Ответить
Недоторкані

Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:

Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7832

У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.

Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.

Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
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29.10.2020 09:51 Ответить
Це рішення має бути скасовано, бо є конфлікт інтересів.
Але хто за законом має право скасувати незаконне рішення Конституційного суду?
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29.10.2020 10:08 Ответить
ніхто
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29.10.2020 10:21 Ответить
Це якійсь юридичний нонсенс...Верховная Рада має внести зміни до Конституції, обмеживши можливості Конституційного суду і ввівши відповідальність для суддів КС прямо в Конституцію, бо інакше вони її скасують.
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29.10.2020 11:19 Ответить
Поки що судді діяли в межах закону, тому що прийняли закон з порушенням конституції, потрібно було поміняти конституцію і привезти у відповідність до закону часу було багато але ніхто це не зробив цим і скористались проросійські сили
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29.10.2020 11:58 Ответить
Звиздец Украине ,Пиночета своего нет 😡
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29.10.2020 09:52 Ответить
...лише хомчаки-сервілісти
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29.10.2020 10:18 Ответить
Кінець епохи бідності: бідні поділяться з багатими.Ще один сюрприз від Консти...Проституційного Суду

Вибори минули. Тепер можна відкрити справжнє обличчя. Навіть тиждень для добропорядного вигляду не почекали...
З ковідного фонду вирвали ще два мільярди - не на медицину, яка вже остаточно загинається під натиском епідемії, а на поліцію.
А пригадуєте, який ґвалт стояв від усіх тих борцунів при кожному бюджеті часів Порошенка, що там, бачте, не лише на армію, але й на силові відомства значні суми йшли. Зараз, це вже класичний бюджет поліцейської держави. Ще й украй цинічної, коли вкрадене спершу в освіти, культури та місцевого самоврядування, а опісля з медицини передають поліцейським, які мають рятувати злочинний режим від власного народу.
Де масові виступи тих борцунів?
А головне - сьогоднішнє рішення Конституційного Суду. Сьогодні в Україні скасована корупція. Тобто, вона тепер може процвітати повністю безкарно. Бо скасовується покарання за первинний її вияв та ліквідується головний механізм, за допомогою якого корупціонерів можна виявляти й карати.
НАЗК сьогодні ж від 18.00 на виконання цього рішення вже закрило доступ до декларацій, а НАБУ й САП будуть вимушені закрити всі відкриті провадження. Більшість з них були на фінальній стадії. Звісно, їх було занадто мало й велися вони аж надто повільно... Але й їх більше нема.
І ще, щодо розповідей Зе і його камарильї, що "скасування безвізу скасовується". Тепер уже перейдено останню межу. Після скасування карантинних обмежень на відновлення безвізового режиму сподіватися - непомірний оптимізм.
Адже саме цей антикорупційний пакет був основою Угоди про надання безвізу.
І не треба розказувати, який у нас "незалежний" КСУ. Ми це вже й на плівках Вовка чули, й у рішеннях, якими легітимізували антиконституційних указ про розпуск Ради, читали. Суд "чєво с ізволітє с" не ризикнув би винести таке руйнівне для внутрішньої й зовнішньої політики держави рішення без височайшєго соізволєнія.
Більше того, доки Зеленський загравав із уподобаннями своїх виборців питаннячком про довічне ув'язнення для корупціонерів, КСУ тихенько і таємно щось собі там розглядав у закритому режимі (з порушенням закону про КСУ).
А коли вибори пройшли, слуги на них прогоріли, а "опитування" було дискредитоване самим же населенням, рішення миттєво ухвалили й оприлюднили. А те, як там будуть Зеленський і його слуги заламувати ручки й кричати, що вони все виправлять - це тільки добавить цинічності ситуації.
До речі, це рішення винесене не тільки на користь тисяч анонімних у своїй масовості різношерстних корупціонерів, а найперше заради спокійного сну самого Зеленського. Суд чітко пройшовся по больових струнах його неправдивих декларацій, приховування доходів і видатків, неправомірної вигоди тощо...
Вибори пройшли. Тепер прикидатися не треба.
З нетерпінням чекаю повідомлення про остаточне рішення піднести до небес тарифи й скоротити соціальні виплати. Бідні поділяться з багатими.
Бо "зробили себе разом"...
Т.Чорновіл
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29.10.2020 09:55 Ответить
А нема чого шастати по чужих деклараціях, і дивитися хто що має...
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29.10.2020 09:58 Ответить
НАЗК хай вивчає, іншим нема чого пхати носа у чуже життя та доходи
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29.10.2020 09:59 Ответить
НАЗК мало, бо НАЗК теж можна купити - нехай журналісти теж лазять, щоб ніхто не міг домовитись і приховати.
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29.10.2020 10:10 Ответить
Ну, їх доходи - це наші видатки.
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29.10.2020 10:30 Ответить
Та так... але я не розумію, нащо дрібним держслужбовцям, на кшталт, секретарок у місцевих судах чи провідних спеціалістів, діловодів сільрад подавати декларації? Який рівень корупційних ризиків у таких посад? Нехай декларації подають топ-чиновники, нардепи, керівні посади. А бачити їх має лише спеціальний орган - НАЗК.
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29.10.2020 11:36 Ответить
..а не дохх ли ты захотел, макшанское чудо..???
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29.10.2020 23:31 Ответить
Тільки от відповідальність за неправдиві відомості скасовувати не варто було...
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29.10.2020 10:04 Ответить
Это - паралич государственной власти. Приехали!
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29.10.2020 09:59 Ответить
От дебилы в мантиях. Досудились до ручки.
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29.10.2020 10:08 Ответить
Они не дебилы. Они - наглые бессовестные оборзевшие мерзавцы
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29.10.2020 10:10 Ответить
У цьому недолугому і нікому не потрібному "суді", який у нинішньому складі створений в основному Януковичем для легалізації порушень Конституції і спроби тотального захоплення Овочем влади, сидять лише свині, призначені Овочем і Свином, і які ані до української держави, ані до українського народу, ані до законності, Конституції і взагалі юриспруденції не мають жодного відношення.
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29.10.2020 10:10 Ответить
ТАК КОГО Ж ТЕПЕР САЖАТЬ ???
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29.10.2020 10:17 Ответить
...на довічне КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК - Цензор.НЕТ 866
блаЗЄнський скаже: я хотів садити лише на довічне, але ж "кс" заборонив. Вибачайте КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК - Цензор.НЕТ 866
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29.10.2020 10:19 Ответить
Стільки крику а давайте по закону відкриття майна реально порушення конституції, блін стільки раз тут конституцію міняли під президентів але ніхто не поміняв для вирішення даного питання, тому що б в разі чого признати цей закон незаконний, всі хто створює закони завжди думають про себе щоб їх не посадили...
Тому не проблема в суді а проблема в тих хто керує державою
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29.10.2020 10:25 Ответить
Суддівська мафія здійснила захват влади в країні за підтримки президента , олігархів і колоборантів.
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29.10.2020 10:26 Ответить
Мафія - так, захоплення - так.
А якого президента? Рішали в КСУ протеже трьох презів: більше від рошенка, менше від шапкокрада і зелі.
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29.10.2020 10:33 Ответить
в Украине происходит судейский переворот, "судьи" наконец решили открыто показать, кто здесь хозяин.
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29.10.2020 10:32 Ответить
поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
А почему тогда судей КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА можно назначать безо всяких проверок, а председателей нельзя? Или как еще владелец недвижимости в Крыму и, с большой долей вероятности, гражданин РФ, стал судьей этого важного органа страны? Причем недвигу он оформил ПОСЛЕ оккупации, но ДО своего назначения?

Источник: https://censor.net/ru/n3227817
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29.10.2020 10:33 Ответить
ну вовк, - судья которого крышуе зе-клоун с цирком малороссов, обещал устроить овцам шухер, вот теперь хавайте и если ес отменит безвиз, это будет адекватным решением.
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29.10.2020 10:39 Ответить
Ви заслужили.
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29.10.2020 10:43 Ответить
а точно этот кс находится в государстве Украина и точно, что он защищает именно Конституцию этой страны, потому что если его решения позволяют в этом усомниться, возникает вопрос в необходимости его (кс) существования...
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29.10.2020 10:43 Ответить
КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2310
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29.10.2020 10:58 Ответить
Своим решением, КС устроил диверсию против государства. Эти подонки в мантиях должны ответить за то что они делают. Санкции Запада против этих козлов с их семьями, это самое малое, что можно сделать, в противном случае суд Линча никто не отменял.
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29.10.2020 11:16 Ответить
 
 