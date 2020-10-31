КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК
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Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади, в тому числі переможців місцевих виборів.
Про це заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.
Він пояснив, що Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.
Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.
Таким чином, КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.
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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
корабль Украина несется без руля и ветрил на скалы......
"власть" потеряла контроль над властью
Оце справжні вороги! Це ппць як зе-роялем х*й зажали всій Україні! Звиняйте за мою французьку, але такого безладдя навіть при Янику-Азірові не було, не кажучи вже про Пороха-визволителя!
Жду, когда Конституционный суд признает Конституцию Украины неконституционной.
Это уже даже бардаком не назвать, это уничтожение Украины
Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:
Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.
Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.
Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
Але хто за законом має право скасувати незаконне рішення Конституційного суду?
Вибори минули. Тепер можна відкрити справжнє обличчя. Навіть тиждень для добропорядного вигляду не почекали...
З ковідного фонду вирвали ще два мільярди - не на медицину, яка вже остаточно загинається під натиском епідемії, а на поліцію.
А пригадуєте, який ґвалт стояв від усіх тих борцунів при кожному бюджеті часів Порошенка, що там, бачте, не лише на армію, але й на силові відомства значні суми йшли. Зараз, це вже класичний бюджет поліцейської держави. Ще й украй цинічної, коли вкрадене спершу в освіти, культури та місцевого самоврядування, а опісля з медицини передають поліцейським, які мають рятувати злочинний режим від власного народу.
Де масові виступи тих борцунів?
А головне - сьогоднішнє рішення Конституційного Суду. Сьогодні в Україні скасована корупція. Тобто, вона тепер може процвітати повністю безкарно. Бо скасовується покарання за первинний її вияв та ліквідується головний механізм, за допомогою якого корупціонерів можна виявляти й карати.
НАЗК сьогодні ж від 18.00 на виконання цього рішення вже закрило доступ до декларацій, а НАБУ й САП будуть вимушені закрити всі відкриті провадження. Більшість з них були на фінальній стадії. Звісно, їх було занадто мало й велися вони аж надто повільно... Але й їх більше нема.
І ще, щодо розповідей Зе і його камарильї, що "скасування безвізу скасовується". Тепер уже перейдено останню межу. Після скасування карантинних обмежень на відновлення безвізового режиму сподіватися - непомірний оптимізм.
Адже саме цей антикорупційний пакет був основою Угоди про надання безвізу.
І не треба розказувати, який у нас "незалежний" КСУ. Ми це вже й на плівках Вовка чули, й у рішеннях, якими легітимізували антиконституційних указ про розпуск Ради, читали. Суд "чєво с ізволітє с" не ризикнув би винести таке руйнівне для внутрішньої й зовнішньої політики держави рішення без височайшєго соізволєнія.
Більше того, доки Зеленський загравав із уподобаннями своїх виборців питаннячком про довічне ув'язнення для корупціонерів, КСУ тихенько і таємно щось собі там розглядав у закритому режимі (з порушенням закону про КСУ).
А коли вибори пройшли, слуги на них прогоріли, а "опитування" було дискредитоване самим же населенням, рішення миттєво ухвалили й оприлюднили. А те, як там будуть Зеленський і його слуги заламувати ручки й кричати, що вони все виправлять - це тільки добавить цинічності ситуації.
До речі, це рішення винесене не тільки на користь тисяч анонімних у своїй масовості різношерстних корупціонерів, а найперше заради спокійного сну самого Зеленського. Суд чітко пройшовся по больових струнах його неправдивих декларацій, приховування доходів і видатків, неправомірної вигоди тощо...
Вибори пройшли. Тепер прикидатися не треба.
З нетерпінням чекаю повідомлення про остаточне рішення піднести до небес тарифи й скоротити соціальні виплати. Бідні поділяться з багатими.
Бо "зробили себе разом"...
Т.Чорновіл
блаЗЄнський скаже: я хотів садити лише на довічне, але ж "кс" заборонив. Вибачайте
Тому не проблема в суді а проблема в тих хто керує державою
А якого президента? Рішали в КСУ протеже трьох презів: більше від рошенка, менше від шапкокрада і зелі.
А почему тогда судей КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА можно назначать безо всяких проверок, а председателей нельзя? Или как еще владелец недвижимости в Крыму и, с большой долей вероятности, гражданин РФ, стал судьей этого важного органа страны? Причем недвигу он оформил ПОСЛЕ оккупации, но ДО своего назначения?
Источник: https://censor.net/ru/n3227817