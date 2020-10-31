КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК

Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади, в тому числі переможців місцевих виборів.

Про це заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Він пояснив, що Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Таким чином, КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.